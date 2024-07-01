民進黨親賴派系一家獨大　賴清德將成第二個陳水扁？

▲ 賴清德2019年8月11日與陳水扁一起喝下午茶。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書）

● 許哲銓／自由撰稿人

距離總統就職典禮已經過去將近2個月，新內閣及黨內主委選舉結果均出爐，賴清德總統就職後的黨內第一戰，對黨主席賴清德個人可以說是大獲全勝。民進黨派系版圖發生巨變，從「派系共治」開始向「一家獨大」轉變。現在的賴清德面臨著「雙不過半」、「朝小野大」、「一家獨大」的處境，宛如當年陳水扁。讓人忍不住去想，未來民進黨的貪腐問題會不會變本加厲，同樣出身的賴清德會不會變成下一個陳水扁？

民進黨權力天平傾斜 親賴人馬入閣

今年的民進黨全國黨代表暨地方主委選舉結果顯示，親賴系（新潮流＋綠色友誼連線＋民主活水＋湧言會）拿下11席，成為大贏家。英系拿下4席，正國會拿下3席，蘇系、其他地方勢力則拿下剩餘的4席。《自由時報》等一系列親綠媒體均打出「親賴陣營大獲全勝」字樣恭賀黨主席賴清德，這一標誌，象徵民進黨黨內權力天平的傾斜。

▲ 民進黨自成立以來，長期呈現「派系共治」局面。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨自成立以來，長期呈現「派系共治」局面，各類派系相互制衡，少有一家獨大的局面。例如蔡英文執政時期，民進黨就是三大派系共治局面為主，以2020年「立法院」為例，在民進黨61席立委中，只有6人沒有派系背景，新潮流系18人、其次是英系14人、第三大派系正國會9人。現如今，新潮流吸納湧言會、綠色友誼、民主活水等小派系，親賴系已取而代之成為最大勢力。與現在一家獨大類似的局面，只有陳水扁時期，當年陳水扁創立的正義連線，是民進黨內最大的派系。

縱觀新內閣的人事安排及黨內主委選舉結果，行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍未在新內閣名單內，自己親近的核心幕僚卻無一人落下，可見賴清德無意平衡黨內其他派系，而且缺乏自信，急於攏權。民主文教基金會董事長桂宏誠此前撰文稱，從賴清德的內閣人事佈局可以看出，即使並非以民進黨內「新潮流」系為主幹，但至少也屬於與賴清德關係密切的「台南幫」和「高雄幫」等，新的「賴系」已成軍。賴清德在黨内「一家獨大」的時代正式到來。

▲ 賴清德的內閣人事多屬於與賴清德關係密切的「台南幫」和「高雄幫」。（圖／記者湯興漢攝）

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派系版圖發生巨變 恐成滋生貪腐最佳土壤

這幾年，新潮流與貪汙腐敗掛鉤已非新聞，「吃銅吃鐵吃國家」的新潮流。不光在野陣營痛批，甚至連民進黨創黨黨員都跳出來抗議。黨内還有制衡力量時期的新潮流都能如此囂張，未來「一家獨大」的「賴系」若與汙腐勾連，其嚴重程度令人不敢想象。縱觀賴清德的從政歷程，重要人事向來有「小圈子」用人現象，如今就職，仍是大權一把抓做事風格，不論是新內閣的人事安排、還是地方黨部主委選舉結果，皆是如此。預計七月到來的改選中常委重頭戲，也會延續此一派系結構。

絕對的權力使人絕對腐化。黨外，朝小野大，民進黨摸黑、抹紅在野黨，朝野對立加劇局面比阿扁時期更爲嚴重。黨內，賴清德穩坐黨內一把手，親賴系「一家獨大」不僅易引發內部派系的不滿、加劇内斗，而且極易隱藏弊案、滋生腐敗。對台灣而言，黨內爭鬥加劇事情是小，滋生腐敗害國害民事情是大。

樁樁件件皆相似，出身平民世家且急於籠權的賴清德讓人不可避免的聯想到陳水扁，未來民進黨的貪腐問題是否會變本加厲，還需要時間的驗證，但可以確定的是，賴總統剛剛上任就如此行事風格，未來四年執政之路必定崎嶇難行。

▲ 賴清德穩坐黨內一把手，親賴系「一家獨大」。（圖／記者林敬旻攝）

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