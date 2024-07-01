ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

民進黨親賴派系一家獨大　賴清德將成第二個陳水扁？

我們想讓你知道…賴清德穩坐黨內一把手，親賴系「一家獨大」不僅易引發內部派系的不滿、加劇内斗，而且極易隱藏弊案、滋生腐敗。

▲ 賴清德2019年8月11日與陳水扁一起喝下午茶。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書）

● 許哲銓／自由撰稿人

距離總統就職典禮已經過去將近2個月，新內閣及黨內主委選舉結果均出爐，賴清德總統就職後的黨內第一戰，對黨主席賴清德個人可以說是大獲全勝。民進黨派系版圖發生巨變，從「派系共治」開始向「一家獨大」轉變。現在的賴清德面臨著「雙不過半」、「朝小野大」、「一家獨大」的處境，宛如當年陳水扁。讓人忍不住去想，未來民進黨的貪腐問題會不會變本加厲，同樣出身的賴清德會不會變成下一個陳水扁？

民進黨權力天平傾斜　親賴人馬入閣

今年的民進黨全國黨代表暨地方主委選舉結果顯示，親賴系（新潮流＋綠色友誼連線＋民主活水＋湧言會）拿下11席，成為大贏家。英系拿下4席，正國會拿下3席，蘇系、其他地方勢力則拿下剩餘的4席。《自由時報》等一系列親綠媒體均打出「親賴陣營大獲全勝」字樣恭賀黨主席賴清德，這一標誌，象徵民進黨黨內權力天平的傾斜。

▲ 民進黨自成立以來，長期呈現「派系共治」局面。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨自成立以來，長期呈現「派系共治」局面，各類派系相互制衡，少有一家獨大的局面。例如蔡英文執政時期，民進黨就是三大派系共治局面為主，以2020年「立法院」為例，在民進黨61席立委中，只有6人沒有派系背景，新潮流系18人、其次是英系14人、第三大派系正國會9人。現如今，新潮流吸納湧言會、綠色友誼、民主活水等小派系，親賴系已取而代之成為最大勢力。與現在一家獨大類似的局面，只有陳水扁時期，當年陳水扁創立的正義連線，是民進黨內最大的派系。

縱觀新內閣的人事安排及黨內主委選舉結果，行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍未在新內閣名單內，自己親近的核心幕僚卻無一人落下，可見賴清德無意平衡黨內其他派系，而且缺乏自信，急於攏權。民主文教基金會董事長桂宏誠此前撰文稱，從賴清德的內閣人事佈局可以看出，即使並非以民進黨內「新潮流」系為主幹，但至少也屬於與賴清德關係密切的「台南幫」和「高雄幫」等，新的「賴系」已成軍。賴清德在黨内「一家獨大」的時代正式到來。

▲ 賴清德的內閣人事多屬於與賴清德關係密切的「台南幫」和「高雄幫」。（圖／記者湯興漢攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

派系版圖發生巨變　恐成滋生貪腐最佳土壤

這幾年，新潮流與貪汙腐敗掛鉤已非新聞，「吃銅吃鐵吃國家」的新潮流。不光在野陣營痛批，甚至連民進黨創黨黨員都跳出來抗議。黨内還有制衡力量時期的新潮流都能如此囂張，未來「一家獨大」的「賴系」若與汙腐勾連，其嚴重程度令人不敢想象。縱觀賴清德的從政歷程，重要人事向來有「小圈子」用人現象，如今就職，仍是大權一把抓做事風格，不論是新內閣的人事安排、還是地方黨部主委選舉結果，皆是如此。預計七月到來的改選中常委重頭戲，也會延續此一派系結構。

絕對的權力使人絕對腐化。黨外，朝小野大，民進黨摸黑、抹紅在野黨，朝野對立加劇局面比阿扁時期更爲嚴重。黨內，賴清德穩坐黨內一把手，親賴系「一家獨大」不僅易引發內部派系的不滿、加劇内斗，而且極易隱藏弊案、滋生腐敗。對台灣而言，黨內爭鬥加劇事情是小，滋生腐敗害國害民事情是大。

樁樁件件皆相似，出身平民世家且急於籠權的賴清德讓人不可避免的聯想到陳水扁，未來民進黨的貪腐問題是否會變本加厲，還需要時間的驗證，但可以確定的是，賴總統剛剛上任就如此行事風格，未來四年執政之路必定崎嶇難行。

▲ 賴清德穩坐黨內一把手，親賴系「一家獨大」。（圖／記者林敬旻攝）

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►巴奈金曲獎提「天安門」　政治與音樂不可能完全切割

►藍白骨牌效應蠢蠢欲動　基隆將成罷免熱戰實驗場域？

►芬太尼成最致命威脅　毒品氾濫是美國自己製造的災難

►《腦筋急轉彎2》細膩呈現「如何處理情緒」　略遜首集一籌

投稿
申訴
關鍵字: 民進黨 賴清德 新潮流 綠色友誼連線 民主活水 湧言會 正義連線 許哲銓 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
老是覺得時間不夠用　有效的時間管理才能創造績效
國際火線／滿洲候選人成真？《諜網迷魂》的神預言！
張元植曾稱「登山會死人」　不登山就不會死？
大陸懲台獨升級　民進黨拉全台下水
民進黨親賴派系一家獨大　賴清德將成第二個陳水扁？

推薦閱讀

張元植曾稱「登山會死人」　不登山就不會死？

大陸懲台獨升級　民進黨拉全台下水

《腦筋急轉彎2》細膩呈現「如何處理情緒」　略遜首集..

芬太尼成最致命威脅　毒品氾濫是美國自己製造的災難

民進黨親賴派系一家獨大　賴清德將成第二個陳水扁？

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

老是覺得時間不夠用　有效的時間管理才能創造績效

巴奈金曲獎提「天安門」　政治與音樂不可能完全切割

柴犬咬死大湖公園綠頭鴨　養狗不是看他可愛先養再說！

美出口管制不分敵友　台灣須有自己的半導體總體戰略！

相關文章

管中閔出席院士會議避開賴總統　稱「睡到剛剛才起床」　

管中閔出席院士會議避開賴總統　稱「睡到剛剛才起床」　

中研院第35次院士會議於今起一連4天登場，海內外逾200多名院士參與，總統賴清德在開幕典禮致詞指出，中研院是台灣最高學術研究機構，「中研院的..

19小時前

賴清德見斷腿虎斑犬「我要領養牠」　被「斑斑」熱情眼神打動

賴清德見斷腿虎斑犬「我要領養牠」　被「斑斑」熱情眼神打動

總統設健康委員會「衛福部長恐變傀儡」　邱泰源：他們都會尊重我

總統設健康委員會「衛福部長恐變傀儡」　邱泰源：他們都會尊重我

巴奈金曲獎提「天安門」　政治與音樂不可能完全切割

巴奈金曲獎提「天安門」　政治與音樂不可能完全切割

週四與綠反對藍修《選罷法》　麥玉珍重申：不贊成修法提高罷免門檻

週四與綠反對藍修《選罷法》　麥玉珍重申：不贊成修法提高罷免門檻

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

登山會死人　不登山就不會死？

登山會死人　不登山就不會死？

陸懲獨升級　民進黨拉全台下水

《腦筋急轉彎2》略遜首集一籌

芬太尼氾濫成災　美國自惹的災難

綠營版圖發生巨變　恐成貪腐溫床

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面