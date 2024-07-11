譴責賴士葆三寶行徑　檢討高齡駕駛換照制度

● 陳聖文／民主進步黨台北市黨部副執行長

賴士葆就是馬路三寶。

9日晚間，賴士葆未禮讓斑馬線行人，結果駕車撞飛兩名民眾，道歉時還推給是天色昏暗跟A柱的錯，馬路三寶當之無愧！

去年，賴士葆還曾經在臉書發文抨擊行政院的「禮讓行人」政策是「白痴政策」，結果如今小丑竟是他自己。

不過透過這次的事件，還是可以來討論一下現有的高齡者換照制度，現在只要是超過75歲的長者，都必須去做相關的體檢或檢測，通過後才能換發駕照。

而類似的高齡者駕照管理制度，其實許多國家都有，日本的管理年齡是70歲、新加坡是65歲、香港是60歲、英國則是70歲，而台灣要到75歲才開始進行駕照特別管理，相較其他國家來說確實比較高。

另外，根據交通部道安統計，近十年來，全國65歲以上高齡者因交通事故而死傷的人數不斷攀升，2013年死傷34,552人，到了2024年已經翻倍飆升到73,031人了，而台北市這幾年，每年也都有約3千名高齡者發生交通事故而致死或致傷。

但我認為，高齡者不該被標籤化，但對高齡駕駛上的身心狀況、認知能力、反應力的評估，確實有嚴格把關的必要。

賴士葆馬路三寶的行徑固然該譴責，但希望交通部也能儘速檢討高齡駕駛人駕駛執照管理制度的規範年齡，研議降低管理年齡至70歲的可能性，並提出道安宣導、偏鄉換照的配套措施，讓長者能夠更安心、更健康的駕駛。

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