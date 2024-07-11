ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

譴責賴士葆三寶行徑　檢討高齡駕駛換照制度

我們想讓你知道…賴士葆馬路三寶的行徑固然該譴責，但希望交通部也能儘速檢討高齡駕駛人駕駛執照管理制度的規範年齡，並提出道安宣導、偏鄉換照等配套措施。

● 陳聖文／民主進步黨台北市黨部副執行長

賴士葆就是馬路三寶。

9日晚間，賴士葆未禮讓斑馬線行人，結果駕車撞飛兩名民眾，道歉時還推給是天色昏暗跟A柱的錯，馬路三寶當之無愧！

去年，賴士葆還曾經在臉書發文抨擊行政院的「禮讓行人」政策是「白痴政策」，結果如今小丑竟是他自己。

不過透過這次的事件，還是可以來討論一下現有的高齡者換照制度，現在只要是超過75歲的長者，都必須去做相關的體檢或檢測，通過後才能換發駕照。

而類似的高齡者駕照管理制度，其實許多國家都有，日本的管理年齡是70歲、新加坡是65歲、香港是60歲、英國則是70歲，而台灣要到75歲才開始進行駕照特別管理，相較其他國家來說確實比較高。

另外，根據交通部道安統計，近十年來，全國65歲以上高齡者因交通事故而死傷的人數不斷攀升，2013年死傷34,552人，到了2024年已經翻倍飆升到73,031人了，而台北市這幾年，每年也都有約3千名高齡者發生交通事故而致死或致傷。

但我認為，高齡者不該被標籤化，但對高齡駕駛上的身心狀況、認知能力、反應力的評估，確實有嚴格把關的必要。

賴士葆馬路三寶的行徑固然該譴責，但希望交通部也能儘速檢討高齡駕駛人駕駛執照管理制度的規範年齡，研議降低管理年齡至70歲的可能性，並提出道安宣導、偏鄉換照的配套措施，讓長者能夠更安心、更健康的駕駛。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「陳聖文」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 

熱門點閱》

►國會多數黨若癱瘓憲法法庭　要有作法自斃的覺悟

►台積電進軍德國面臨三大挑戰　因地制宜化危機為轉機

►英文爛又佔用國際救難波道　驅離共機廣播貽笑大方

►賴清德手持「死亡筆記本」　剿除鄭文燦防地位受威脅？

投稿
申訴
關鍵字: 賴士葆 三寶 高齡駕駛 換照 交通 陳聖文 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
譴責賴士葆三寶行徑　檢討高齡駕駛換照制度
國會多數黨若癱瘓憲法法庭　要有作法自斃的覺悟
台積電進軍德國面臨三大挑戰　因地制宜化危機為轉機
英文爛又佔用國際救難波道　驅離共機廣播貽笑大方
賴清德手持「死亡筆記本」　剿除鄭文燦防地位受威脅？

推薦閱讀

國會多數黨若癱瘓憲法法庭　要有作法自斃的覺悟

英文爛又佔用國際救難波道　驅離共機廣播貽笑大方

譴責賴士葆三寶行徑　檢討高齡駕駛換照制度

台積電進軍德國面臨三大挑戰　因地制宜化危機為轉機

游盈隆／鄭文燦涉貪事件炸出了什麼？

超認真少年遇「公關危機」　實務上難達某高中師要求

賴清德手持「死亡筆記本」　剿除鄭文燦防地位受威脅？

光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

相關文章

國會多數黨若癱瘓憲法法庭　要有作法自斃的覺悟

國會多數黨若癱瘓憲法法庭　要有作法自斃的覺悟

不妨來作一種假設性的沙盤推演：假如立法院真的透過修法或其他小動作（希望不要），硬生生把憲法法庭癱瘓掉呢？這樣一來，就可能會出現一種很微妙的局..

10小時前

賴士葆撞行人道歉！Cheap揪疑點：沒看到行人，但看到他們在聊天？

賴士葆撞行人道歉！Cheap揪疑點：沒看到行人，但看到他們在聊天？

台積電進軍德國面臨三大挑戰　因地制宜化危機為轉機

台積電進軍德國面臨三大挑戰　因地制宜化危機為轉機

賴士葆撞傷斑馬線上2行人！最重罰3萬6扣照1年　警還沒開單原因曝

賴士葆撞傷斑馬線上2行人！最重罰3萬6扣照1年　警還沒開單原因曝

大雨轟炸！東湖馬路積水「淹到小腿」　騎士放棄騎車…畫面曝

大雨轟炸！東湖馬路積水「淹到小腿」　騎士放棄騎車…畫面曝

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

藍白若癱瘓憲法法庭　雙刃劍的盤..

藍白若癱瘓憲法法庭　雙刃劍的盤..

觀感南轅北轍之驅離共機英語廣播

馬路四寶賴士葆　檢討高齡駕駛制

台積電德徵才迎三挑戰　怎化危機..

鄭文燦涉貪事件炸出了什麼？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面