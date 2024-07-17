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川普副手參議員范斯出線　立場保守反移民、反墮胎

我們想讓你知道… 范斯在社會議題的立場上，是非常保守的共和黨人。他的崛起其實就是完全反映了美國社會目前的巨大分歧，他所代表的社會力量和川普非常類似。

● 作者US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

共和黨的黨代表大會本周在密爾瓦基舉行，川普宣布了副總統候選人：俄亥俄州參議員范斯（JD Vance）。

先前雖然已有不少媒體點名范斯，但一般認為他的機率比較小，他川普嫡系色彩非常濃，如果以選票最大化的考量來看，可能還有比他更好的選擇。但很顯然在辯論會後，川普已經相信自己勝券在握，不太需要透過找一個溫和派或者能整合溫和派的副手，而是希望找一個自己政治香火及議程的接班人。

辯論會增添川普信心　多方考量下找范斯任副手

本站小編原本認為史考特（Tim Scott）最有機會，這還是基於選票最大化的考量。史考特雖然一直向川普表忠，但從政將近三十年讓他在黨內可能可以獲得更多傳統共和黨人支持（薛瑞福即外傳曾擔任他總統初選時的外交幕僚）。史考特甚至是川普在辯論會上少數指名稱讚的對象，而川普在辯論會前就暗示自己的副手會在辯論會上現身。

事後諸葛，辯論會後的氣勢如虹可能讓川普相信可憑一己之力勝選，不需要透過史考特的各種互補效應（傳統共和黨人、族裔）加持。當然了，史考特最後未能出線也不排除是避免「找到另一個彭斯」的考量。上一任的副總統彭斯（Mike Pence）就是非常標準的傳統共和黨人，但他在最後關頭選擇守護憲法，並沒有聽川普的話而終止選舉人票的計票，川普大概是對此仍耿耿於懷。

（註：副總統是參議院的議長，要負責選舉人投票的計票並宣布最後的總統選舉結果，在2021年1月6日的國會暴動事件當中，川普要求彭斯不要計票，而彭斯忠於職責，完成選舉程序）

▲ 美國前副總統彭斯是非常標準的傳統共和黨人，但在2021年1月6日的國會暴動事件當中，彭斯未遵照川普之意，而是忠於職責，完成選舉程序。（圖／達志影像）

曾把川普形容為「美國的希特勒」的范斯，更說自己是「永遠不會支持川普派」（Never Trump Guy)，如今成為了他2024年的副手。

范斯相對於看起來很像川普的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）有一定的優勢，因為後者雖然聲量高但未必有政治實力，川普也未必會忍受有人比他還愛講話。至於其他之前都被傳過的人選，其實大都不太可能。蓬佩奧（Mike Pompeo）和更早之前傳的加巴德（Tulsi Gabbard）都是有趣的人選，但是黨內威望及實力都不足。盧比歐（Marco Rubio）一度被提及，但一來他和川普都是佛州人，和迪尚特（Ron DeSantis）的問題一樣，無法要求川普為了他們遷戶籍。他的傳統共和黨人的味道太重，和海利（Nikki Haley）不會被選的原因一樣。柏根（Doug Burgum）年紀較長也無全國知名度或政治實力，北達科他州的出身未必是劣勢，但相較懷俄明州出身的前副總統錢尼（Liz Cheney），她的政治資歷及人脈可能還差一截，因此可能性也不高。

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曾批川普是「美國希特勒」　如今跟著川普走

回到范斯本身，他擔任副手對台灣有什麼意涵？目前比較看不出來，因為他擔任國會議員的時間並不長，能觀察的法案立場並不多。Vance曾經批評美國軍援烏克蘭排擠了對台灣的支持，但這個論點其實許多共和黨人都提過（例如他的參議院同事Josh Hawley），不算特別突出。有媒體指出他的投資公司也有投資軍火相關產業，而這些投資標的跟台灣的軍售相關武器製造產線有關，這可能是目前他跟台灣的直接連結之一。不過，若跟上一任的彭斯相比，他擔任副手未必會像彭斯那樣宣揚自由民主意識形態，而可能以中產階級出身的身份來處理國內議題，訴諸中下階級選民。

 

▲ 范斯是土生土長的俄州人，曾服役於海軍陸戰隊、參與伊拉克戰爭。（圖／路透）

范斯是1984年出生，8月2日才會滿40歲，這會是一個非常大的優勢。他是土生土長的俄州人，曾服役於海軍陸戰隊、參與伊拉克戰爭（這個資歷對美國政治人物來說，是非常大的加分）。後來在耶魯法學院拿到博士學位，他的自傳回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）是非常暢銷的作品，可當做理解工人階級社會問題的作品之一，尤其可以理解美國鐵銹帶（rust belt）的嚴重社會問題，幫助人們理解為什麼川普可以在2016年勝選。這個背景很明顯地，對於川普在鐵銹帶的好幾個搖擺州的競選活動有正面的加分作用。美國媒體形容他靠這本書獲得巨大的成功、巨大的社會聲望，並且在之後因而順利募到很大筆的資金，創立了一間風險投資公司，並且成為千萬富翁。這也是很標準的美式資本主義打拚之後的成功圓夢故事。

在社會議題的立場上，他是非常保守的共和黨人。例如他在移民議題的立場跟川普是一樣的，認為外來移民都是罪犯。他曾經批評過職業婦女，認為女性應該要負責擔任比較傳統的角色（家庭），也認為在家暴案當中，婦女應該不能離開家裡，因為要照顧小孩。他也曾經用二分法的方式批評說教授與學者專家都是敵人（因此也可以視為是有民粹色彩），在競選場合對拉丁裔開玩笑，也曾經講過不少白人至上的言論，認為有色人種之後會把白人變成少數。在最受矚目的墮胎議題上，他是非常反對婦女墮胎權的，甚至在最極端的狀況（例如性犯罪受害者）他也認為是不能墮胎的。他的崛起其實就是完全反映了美國社會目前的巨大分歧，他所代表的社會力量和川普非常類似。

▲ 范斯在社會議題的立場上，是非常保守的共和黨人，他所代表的社會力量和川普非常類似。（圖／路透）

目前看起來他的主張跟川普也是很像的，例如他認為要加關稅，主要的目的是要保護美國勞工。然後，他非常反對針對烏克蘭的援助，川普聲勢漲，連帶的就是共和黨內的「棄烏論」會持續發酵，甚至會孤立主義的方向發展。

現在共和黨可以說是由川普一人主導的政黨了，幾乎所有曾經批評過川普或川普政策的人，不管聲望高低、資歷深淺，現在都是表現出非常忠心的樣子，並且都要為先前批評過川普而道歉，包括范斯在內。范斯在八年前是共和黨內旗幟鮮明的反川派（還曾經形容川普是希特勒，把他罵得很難聽），但後來許多人發現這樣子選舉選不贏，因此現在都改變了立場，就連盧比歐這麼資深且有聲望的國會議員都不例外。「忠誠」會是接下來川普團隊的最重要特色，因此這也是為什麼許多人認為接下來的外交或經貿政策，不可預測性可能會比先前再更高出許多。

● 本文獲授權，轉載自「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 

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