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她的日與夜》看見拼搏與無奈的對立　微進努力有用嗎？

我們想讓你知道…微小的「微」，進步的「進」，意思是只要逐漸地進步就能成為偉大的人，這是我父母為我取名的含意，雖然曾有很多時候，我在看不見盡頭的隧道感到疲憊不堪 ，但我並未一蹶不振，而是堅持不懈地一路走來。

● 作者／小資媽媽今天也很厭世的追劇

努力到底有沒有用呢？最近正在追《她的日與夜》，看到鄭恩地飾演的李微進拼盡全力想要求一份工作的時候，突然覺得好難受。

這世界上太多事情努力也是沒有用的，有些事情一出生就決定好了，那是條件上的差距，不是努力可以跨越的；而且很可惜的，這世界上大多數時候並不是看努力多少來決定評價，大多都只由結果來決定而已。

以學校的成績來舉例，不管再如何努力，如果考試成績不好，老師依然無法因此給你高分，拿不夠好的成績去申請學校，依然也不能錄取，因此那只是在出社會前初次感到「努力無用」的起點而已。

等到出社會之後，狀況依然不會比較好，不管是否努力工作，有時候薪水依然低到連生活都覺得辛苦，這時候就算再努力，也只會讓自己難受於付出與回報的不等值。

李微進：「我真的很努力，沒有一天不努力，我沒有一天鬆懈下來，活得這麼努力！可是……為什麼會是這樣的結果。」

▲ 鄭恩地在劇中飾演在家待考八年的重考生李微進。（圖／翻攝自鄭恩地Instagram）

所以儘管微進盡全力地維持樂觀，認真的在各種打工中累積經驗，但沒有辦法站上「工作」舞台的他，依然是在家待考八年的重考生，就算她是未經打磨的鑽石，可是在一開始就站不上工作台的話，就永遠沒有機會被看到。

我們的人生其實也是一樣的，我們總是在尋找各種「被看到」的可能性，上高中的時候，期待大學的生活能讓自己有更好的發揮；唸書的時候，想像工作的時候能夠大展長才。

可是，所有的一切總是在一次次地結果中讓人失望，儘管如此，我們依然會渴望被記得、渴望被放在心上。

林順：「到底要我怎麼樣？還不如讓我徹底變老，變成駝背的老奶奶，那麼我至少不會被希望折磨，我這副樣子能做什麼？把我變成這樣子，到底想要我做什麼？」

當微進變成李姃垠飾演的林順的時候，反而得到了工作，儘管變老這件事情讓人苦惱，但至少自己得到了夢寐以求的工作機會。「我之前一直沒有機會，我現在想努力試試看，我能做得多好。」當微進充滿希望跟好友都可聊起新工作時，她擁有著萬夫莫敵的動力，那份動力讓他忽略了所有未來可預見的困擾。

▲ 李姃垠雖然不是年輕貌美的演員，但在劇中精湛的演技，深受觀眾肯定。（示意圖／Netflix提供）

微進只想有個地方能好好工作，就算是以「林順」的姿態成功也沒關係，我想他應該完全是「自願性社畜」的代表人物：不怕累、不怕難、只怕沒有表現好。

可惜因為林順的年紀，終究還是被刁難了，她的努力反而像個笑話，而這樣的心情或許也經常出現在每一位「自願性社畜」身上，至少我就時常有這樣的感受，看著身邊其他同事開雙螢幕看 NBA 的時候，依然會不禁懷疑自己的徹夜加班是為了什麼。

李微進：「無論是今天或是明天，我都會一點點地向前邁步。」

當陷入「努力困難」或是「為了是否要繼續努力而困擾」的狀態時，我就會想：這世界上所有的難關，或許是為了隔絕那些「不夠喜愛的人」所設立的。

這個「喜愛」或許不是像夢想虛幻，也不是如目標一樣的具體，大約就是懸浮於兩者之間的存在，對筆者來說，喜歡的事物不是從頭到尾都帶著百分之百的喜歡才叫喜歡。

也就是如果說喜歡工作，也不代表必須喜歡工作涵蓋的所有面向，而是在做這件事情的時候是否有感到幸福，做喜歡的事情是幸福，而得到幸福之前，有時候也必須犧牲些什麼、付出些什麼。

因此，當時在山坡上哭喊著痛苦的林順，可能就是在這階段，流過淚、度過之後，林順（李微進）又一如往常的奮力向前，畢竟如果跌倒和代價是換取微笑的必經路程，當我們可以為了這些事物征服痛苦，抵達那個想抵達的所在後，心滿意足說出的「喜歡」，才更接近喜歡的本質吧？

那是種就算吃苦也心甘情願的感受。

回到最初聊到的，努力是否有用呢？如果你有比較好的條件，那可以少努力一點就跨越難關；如果你條件不足，可能那就必須用「非常努力」來表達喜愛。

▲ 作者認為「努力困難」或「為了是否要繼續努力而困擾」的狀態，或許是為了隔絕那些「不夠喜愛的人」所設立的。（示意圖／pakutaso）

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● 本文獲授權，轉載自「小資媽媽今天也很厭世的追劇」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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