美男籃熱身賽對南蘇丹險翻船　籃球有望讓戰亂國家重生

▲ 美國男籃靠著詹姆斯致勝上籃，驚險擊敗南蘇丹拿下熱身賽4連勝。（圖／達志影像／美聯社）

● 作者／掰咖老師喇低賽

剛剛結束的奧運籃球熱身賽，美國隊克服了上半場14分的落後，靠著LeBron James在最後8秒的老皇帝切入逆轉戰局，以101：100戰勝南蘇丹。

老詹全場打了23分鐘，投14中11，包括2顆3分球，拿下全隊最高的25分，另外有6籃板、7助攻。另外替補上場的戴維斯（Anthony Davis）也有15分11籃板的雙十表現。

不過這場比賽賽後，大家討論的都不是聚焦在美國隊的表現，而是在討論南蘇丹這支進步神速的球隊。而講到南蘇丹，就必須提到一位前NBA球員，被鄉民稱呼為「滷蛋」的鄧恩（Luol Deng）。

出身於南蘇丹的Luol Deng，在3歲時候就因為國家內戰而逃離至英國，14歲時因為出色的籃球天賦，被球探挖掘到了美國。Luol Deng高四打出了爆炸性的表現，當時被認為是全美第二高中生，而第一就是LeBron James。

Luol Deng後來進入了名門杜克，在大一結束後投入選秀，在第一輪第七順位被太陽選中，隨即交易至公牛隊，展開他在NBA的生涯。Luol Deng在公牛隊的期間曾經拿過新秀第一隊、防守第二隊跟入選兩次全明星賽。

他的職業生涯後半段打過騎士、熱火、湖人、灰狼，並在2019在灰狼隊最後一個賽季結束後宣布高掛球鞋退休。2019～20賽季開始前，Luol Deng與老東家公牛隊簽下為期一天的合約，以公牛隊員的身份退休。

▲ Luol Deng在2019～20賽季開始前，與老東家公牛隊簽下為期一天的合約，以公牛隊員的身份退休。（圖／達志影像／美聯社）

而大家對於他職業生涯後半段最大的印象應該就是他在2016年和湖人隊的那筆4年7200萬的合約，這筆合約名列歷史著名的毒藥合約之一。

不過Luol Deng除了在NBA的優異表現（至少在公牛那段是全明星等級的選手）之外，其實他更為人津津樂道的是他對非洲以及祖國南蘇丹的公益投入與籃球發展投入。

他在2005年開始就成立了基金會，提供南蘇丹學生獎學金以及協助學生赴美求學發展，並且在南蘇丹興建學校，興建球場，致力於推動南蘇丹的和平與發展，並在2008年得到聯合國頒發的人道主義獎。

2011年南蘇丹獨立，而在這民族自決的過程中，Luol Deng與他的家族成員出了不少力，出身於政治世家的Luol Deng出資協助許多在外地的南蘇丹人返鄉投票。而獨立同時，他也成立了南蘇丹籃球協會，並在兩年後得到國際籃協認可。

但其實南蘇丹獨立之後，國內卻繼續發生內戰，從2013年開始，國內便戰爭不斷，而主要是種族間的衝突，直到2018年才簽訂停火協議，不過內戰到了2020年才真正告個段落。

▲ 南蘇丹於2011年獨立之後，內戰卻頻仍，直到2018年才簽訂停火協議，不過內戰到了2020年才真正告個段落。（圖／達志影像／newscom）

2019年Luol Deng退休後，他回到南蘇丹擔任籃球協會的主席，並且兼任國家隊教練，希望能用籃球運動來改變南蘇丹，讓南蘇丹的人民能夠從籃球中看到希望。

Luol Deng投入大量資金、並且透過他的人脈引進大量資源，也讓南蘇丹的籃球發展水平迅速提升，2019年南蘇丹首都取得非洲籃球錦標賽的資格，並且在後來的非錦賽以非洲區第一出線，拿到參加世界盃的資格。

在去年的世界盃，南蘇丹在17～32名的排名賽中擊敗安哥拉，加上埃及輸球，南蘇丹也確定以非洲第一名的排名拿到巴黎奧運的門票，對一支2019才算是正式在國際賽中亮相的球隊來說，簡直是不可思議的一趟旅程，而且這段故事還在繼續當中。

南蘇丹的選手大多是土生土長的南蘇丹人，而且其中許多過去曾是流離失所的難民，籃球不僅改變了他們的生命、家庭，更重要是也改變了他們的國家。

最後，南蘇丹背號6號的Maluach雖然在這場比賽中只上場12分鐘，拿了7分，這數據並不是太出色或是是主力球員的數據，但是大家會在社群媒體討論南蘇丹的貼文上經常看到他的照片，這是因為他從去年世界盃開始到今年奧運，都是籃球選手中年紀最小的。

▲ Maluach今年17歲，目前身高218公分，被譽為是南蘇丹的未來希望。（圖／達志影像／美聯社）

去年打世界盃的時候只有16歲，今年17歲，去年身高7呎1吋（216公分），目前身高7呎2吋（218公分），被譽為是南蘇丹的未來希望。在新的賽季也即將到杜克大學成為Luol Deng的學弟，也被看好一年後有望挑戰NBA。

總之，南蘇丹擁有世界前幾名的平均身高（男性平均185左右），若能持續的投入資源和科學化訓練，加上國家政局若能維持安定，相信未來幾年南蘇丹會成為一支來自非洲的籃球勁旅。當然，Luol Deng是這一路上最重要的一位人士，如果球迷們知道他簽的那筆毒藥合約其實做了很多有意義的事情，其實好像也沒那麼毒啦！

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