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酸民對南部災情幸災樂禍　此刻我們都是高屏人

我們想讓你知道…颱風還在肆虐中南部，尤其是高雄與屏東。網路上的酸民竟幸災樂禍，他們不是在批評政府，你們是在災民的傷口上灑鹽。

 ● 呂秋遠／律師

凱米颱風還在肆虐中南部，尤其是高雄與屏東。這次的降雨量太過驚人，幾天就可能高達2,200毫米。要比較看看嗎？這次發生洞庭湖大洪災的湖南省，從6月22日到7月3日，這10天的平均降雨量是310毫米。

這種降雨量，到了哪個城市都會成為大災難。網路上那些幸災樂禍，嘲諷高雄的「人們」，到底在說些什麼？

是怎樣？綠色政府都不能批評嗎？

不是，你們不是在批評政府，你們是在災民的傷口上灑鹽。這種嚴重的天災，在這個時間點，只有幫忙，只有默哀，完全不是搞藍綠的時候，但是，看看某些「人」說了什麼：

「無風無雨，放什麼假？你知道經濟損失多少嗎？」
「高雄人值得！
「綠色執政，淹水保證！」

這還不是最惡毒的話。東森新聞有則報導，標題與內容竟然都是：「一家三口遊花蓮被女兒牆砸中造成傷亡」，故意營造仇恨，讓閱讀者對這家人有颱風天還出去玩的負面印象。然而真相是，媽媽是門諾醫院護理師，爸爸去接她下班，因為不能放孩子在家，所以才一起出門接送，而因此遭到意外。

▲ 凱米颱風來襲，花蓮縣中興路24日傳出一處建物頂加6樓的女兒牆不堪風雨摧殘掉落，砸毀停放在1樓的轎車，導致車內母親身亡、兒子重傷的憾事。（圖／民眾提供）

這種媒體、這種網路文化，在許多人遭到天災傷害的時候，做了什麼？往後如果遇到侵略，他們又會做什麼？

這兩天，台灣籠罩在狂風暴雨中，中國對台灣做了什麼？7月24日，陸上颱風警報的第一天，中國派遣22架次飛機侵擾台灣，其中有6次飛越中線；7月25日，台灣遭颱風難的第二天，中國軍方沒有派遣飛機，但是有三艘軍艦持續在外海活動。

向來我對於世界各國的災難，都是哀矜勿喜，即使是中國，對台灣百般欺凌，時時刻刻不忘侵略這裡，我也不會對於他們遭難而幸災樂禍，因為這是基本人性。連人性都沒有，不知道能不能還稱之為人。

在這個南部遭難的時刻，我們都是高屏人。之後如果有捐款、宣傳，既然同島一命，肯定算我一份。

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● 本文獲授權，轉載自「呂秋遠」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

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