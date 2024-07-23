美國經濟兩極化　民主黨可否連任受挑戰

▲ 美國這個全球經濟的引擎中，繁榮與困窘並存，經濟的兩極化現象愈發明顯。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

在美國這個全球經濟的引擎中，繁榮與困窘並存，經濟的兩極化現象愈發明顯。一方面，高所得家庭的資產效應推動其消費持續高漲，成為支撐經濟的重要力量；另一方面，低所得家庭卻在高利率、高通膨和就業不穩定的三重壓力下艱難度日，負債累累。這種矛盾的經濟景象，不僅影響著美國的社會穩定和政治格局，更對未來的經濟發展埋下了深刻的隱患。

個人消費的兩極化

1. 高所得層依賴資產效應，消費保持高水準

高所得層的消費行為主要受資產效應的影響。資產效應指的是當個人或家庭的資產價值上升時，他們會感覺到更富有，從而增加消費支出。具體數據顯示，自疫情以來，美國的房地產和股市大幅上漲，這對高所得層的資產增值起到了推動作用。例如，標準普爾500指數在疫情後的兩年內成長了近70％，這直接增加了持有股票的高所得家庭的財富。此外，房地產市場也經歷了顯著的成長，全國房價中位數在2020年至2022年期間上升了近20％。

▲ 自疫情以來，美國的房地產和股市大幅上漲。（圖／pixabay）

2. 低所得層面臨高利率、高通膨和就業環境惡化的三重壓力，消費減少

低所得層的消費受到多重不利因素的制約。首先，高利率環境使得借貸成本增加，這對於依賴信用卡和貸款的低所得家庭來說是一個沉重的負擔。根據聯邦準備局的數據，信用卡平均利率在2022年上升至20％以上，這顯著增加了低所得家庭的還款壓力。

其次，高通膨使得生活必需品價格上漲，進一步壓縮了低所得家庭的消費能力。2022年，美國的消費者價格指數（CPI）年成長率達到7.5％，其中食品和能源價格的漲幅尤為顯著。這些價格上漲直接影響了低所得家庭的日常開支，因為他們的收入中有更大比例需要用來購買這些必需品。

最後，就業市場的惡化也對低所得層的經濟狀況產生了負面影響。雖然整體失業率有所下降，但低薪行業的勞動需求卻減少了。根據美國勞工統計局的數據，餐飲和零售行業的就業成長在2022年趨緩，這些行業的工人通常收入較低，工作不穩定，受到經濟波動的影響更大。

▲ 美國2022年的消費者價格指數年成長率達到7.5%，其中食品和能源價格的漲幅尤為顯著。（圖／unsplash）

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低所得層的困境

1. 低所得層的負債增加，純資產轉為負數

低所得層家庭的負債在近年來顯著增加，這主要是由於生活成本上升以及收入成長緩慢所致。根據聯邦儲備局的數據，低收入家庭的平均負債從2019年的約20,000美元增至2022年的約25,000美元。與此同時，這些家庭的資產並未相應增加，甚至在一些情況下有所下降，導致純資產轉為負數。這種現象在擁有高額學貸和信用卡債務的年輕低收入群體中特別普遍。

2. 必需品支出占比高，必需品的通膨率仍然高於嗜好品

低所得層家庭的支出主要集中在必需品上，如食品、住房和醫療。根據美國勞工統計局的數據，2022年，低收入家庭的必需品支出占總支出的比重超過50％。此外，必需品的價格漲幅顯著高於嗜好品，進一步壓縮了這些家庭的可支配收入。例如，2022年的食品價格同比增加了9.4％，而娛樂和休閒用品的價格僅成長了約2％。

3. 就業市場惡化，特別是低薪行業的勞動需求減少

雖然美國整體失業率有所下降，但低薪行業的就業情況卻不容樂觀。疫情期間，許多低薪行業如餐飲、零售和酒店業受到嚴重影響，雖然經濟逐步復甦，但這些行業的勞動需求仍未恢復到疫情前的水平。根據美國勞工統計局的報告，2022年，低薪行業的就業成長率僅為1.5％，遠低於高薪行業的4.2％。

▲ 雖然美國整體失業率有所下降，但低薪行業的就業情況卻不容樂觀。（圖／路透）

這些數據和趨勢顯示，低所得層家庭面臨著多重經濟困境，這些困境使他們在經濟復甦過程中難以跟上其他收入階層的步伐，進一步加劇了經濟不平等。

經濟前景

1. 預測美國經濟將實現軟著陸，但兩極化趨勢可能加劇

許多經濟學家預測美國經濟將實現所謂的「軟著陸」，即在不引發經濟衰退的情況下控制通膨並實現經濟穩定成長。這主要得益於聯邦準備局的貨幣政策調整和政府的財政刺激措施。然而，這種經濟前景對不同收入階層的影響可能不均衡，高所得層受益於資本市場的繁榮，而低所得層則面臨更大的經濟壓力。

2. 高所得層的消費將支撐整體個人消費的減速

高所得層的消費能力在很大程度上依賴於其資產增值和資本收入。根據美國經濟分析局的數據，高所得家庭的消費佔總個人消費支出的40％以上。由於這些家庭持有大量的金融資產和房地產，在經濟不確定性中仍能保持較高的消費水準。因此，即使整體經濟增速放緩，高所得層的穩定消費也將在一定程度上支撐整體經濟。

3. 低所得層的經濟困境對民主黨現政權構成政治逆風，尤其在大選年

▲ 低所得層家庭面臨的經濟困境可能對民主黨構成政治挑戰。（圖／路透）

低所得層家庭的經濟困境包括高負債、低資產和就業不穩定，這些因素可能對民主黨構成政治挑戰。根據華府智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）的調查，低收入選民對經濟狀況的不滿情緒可能轉化為對現任政府的不信任，尤其是在選舉年。這種情況下，經濟政策的有效性和社會救助措施的推行，將成為民主黨能否保住選票的關鍵。

低所得層是民主黨票倉 經濟恐影響選舉結果

低所得層選民傳統上是民主黨的重要支持者，這一部分選民的經濟困境可能直接影響選舉結果。根據美國選舉研究中心的數據，低收入選民在2016年和2020年總統選舉中都大多數支持民主黨候選人。然而，2024年持續的經濟困難可能導致這些選民失望並轉而支持其他候選人，或者選擇不參與投票，這對民主黨來說是潛在的政治風險。

在這樣的背景下，民主黨須在政策制訂上更加注重改善低收入家庭的經濟狀況，包括提高最低工資、增加社會福利以及推動經濟平等的措施，以確保其核心選民的支持。

美國經濟及社會核心課題：縮小貧富差距

美國經濟的兩極化現象提醒我們，在一個富裕社會中，不均衡的財富分配可能引發的社會和政治問題。當高所得層的消費力成為經濟的支柱時，低所得層的困境卻成為不可忽視的隱患。如何縮小這一裂痕，促進社會公平，將是美國未來經濟政策和社會改革的核心課題。正如經濟學家們所警告的那樣，只有實現更為平衡的發展，才能真正走出經濟兩極化的困局。

▲ 如何縮小這一裂痕，促進社會公平，將是美國未來經濟政策和社會改革的核心課題。（圖／路透）

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