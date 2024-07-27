ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

該拿一日奧運迷怎麼辦？　「台灣之光」感人但暗藏問題

我們想讓你知道…台灣政府部門該做的，是試圖讓競技運動不再小眾，只能聚焦於少數「有機會奪牌」、「可拉入黃金計畫」的頂尖者，而是擴大基盤，讓運動走入國民生活。

● 林佳和／政治大學法學院副教授

奧運當下，體育運動的魅力，當然無遠弗屆。高爾夫巨星老虎伍茲（Tiger Woods）說，以前一百個白人跟追黑人，我們說這是3K黨，今天其實是跟著他逐洞追星的球迷們。愛國主義盛行，人人幫自己同胞加油打氣，區分我者他者，納入與排除，其實人之常情，歷史學家霍布斯邦（Eric Hobsbawm）在他的《民族與民族主義》（Nation and Nationalism）一書的第二版中，在最後加了一段增補告白，以世界盃足球賽為例，說民族主義即便是塑造而形成的意識形態，但不代表它的某些表徵與要素不存在啊，特別是來自於某種天性與情感的產物，運動賽事，正是其例。

沒有媒體　沒運動熱

系統理論大師魯曼（Niklas Luhmann）觀察社會抗議運動，曾說，如果沒有媒體報導，社會抗議彷彿不曾發生一樣。某個程度，奧運掀起的全台熱潮，相去不遠：如果沒有媒體轉播報導，特別是鮮明的、如同親臨現場般的觀看（viewing），對台灣人而言，奧運彷彿不曾舉辦，激昂的競技過程，彷彿未真正發生。運動社會學向來認為，今日蓬勃的運動全球化，取決於兩個條件：全世界一致的、大家都接受的運動規則，勝負清楚，無可辯論，以及公眾的觀看，在當代，沒有藉由媒體中介的「外來觀眾之觀看」，進而形成某種公共性，運動之普世化無從發生，那些迷們粉絲們的激情，也會銷聲匿跡。體育運動，之於台灣的公共生活，如果沒有媒體的轉介與播送，不知是何意涵？

 

▲ 運動社會學向來認為，今日蓬勃的運動全球化，取決於兩個條件：全世界一致的、大家都接受的運動規則。（圖／路透）

大家當然可以討論，說林昀儒在2020東京奧運第6局的不知第幾個賽末點，為何蔣澎龍教練要喊暫停？這是我們一般凡人的樂趣，就像德國名教練柯貝爾（Karl-Heinz Körbel）的名言，其實吾人犯下的最大錯誤，就是試圖在教練身上找出責任，但其實無妨，無傷大雅，找出某種代罪羔羊，見怪不怪。

但說穿了，台灣社會突然冒出這麼多運動迷、奧運粉絲，某個程度是拜媒體之賜，不僅是傳統文字電子媒體，還包括人人帶機上陣的自媒體，交互作用，好不熱鬧。以3年前的2020東京奧運為例，永不甘寂寞的富商要求金牌該索拿一億（當然是從國庫而非郭庫），藝人說到帝寶來享受尊榮全席吧，財經網紅微怒評說羽球怎麼會這樣打呢，台灣運動世界激情喧鬧，彷彿為奧運而活，無奈是個典型炒作下的熱潮假象、至少不是全貌。

運動作為當代特殊的文化現象，並沒有真正貫穿入台灣人的社會生活，至少沒有像奧運期間看來如此，其實相距甚遠。這是個一頭熱的類蛋塔風潮，人人朗朗上口，熱情洋溢，卻未必知曉體育運動對個人與公眾之意義，在單純刷存在感、務必趕上當前話題之外。有位藝人說：我一日運動迷我驕傲，如果沒有我們一日運動迷，哪來的政府與社會支持體育？絕無詆毀一日運動迷的意思，一日運動迷沒有什麼不對或不好，然而，就社會常態而健康的運動發展而言，一日運動迷真的發揮不了什麼作用。每四年一次的奧運會、交錯也每四年來一回的世足賽，台灣人的短期高度激昂與熱情、加上結束後瞬間快速的冷卻，在在證明這一點。至於來胡鬧的一日來亂運動迷，既為項莊舞劍，那就只好去瞧瞧誰是沛公惹。

▲ 運動作為當代特殊的文化現象，並沒有真正貫穿入台灣人的社會生活，至少沒有像奧運期間看來如此，其實相距甚遠。（圖／路透）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

三種類型的運動迷

美國喬治城大學政治學教授Jason Brennan，在他2016年的著作中，Against Democracy（反民主），把民主時代的公民，分為三種人：第一類叫Hobbits，可愛的哈比人，這類人通常對政治無感，也沒有什麼理解，對於大多數的政治問題，他們沒有清楚的見解，事實上，因為無感，所以通常也沒有答案，覺得還是過自己的日子重要。一般而言，他們無視於當前的政治事件與發展，也不具備起碼的素養與資訊去判斷，對於自己國家的歷史，這類人通常只有非常粗略的認識，也盡可能在日常生活中，督促自己少碰政治為妙。

第二類人，在Brennan教授口中，稱之為Hooligans，流氓，他們是政治領域中狂熱的運動迷，形同歐洲常見的足球流氓。他們通常有非常根深柢固且不會動搖的政治態度，有能力侃侃而談自己的看法，但卻不清楚或根本不知道有其他不同的見解。流氓們不忘帶有成見的接收資訊，而且只相信符合他們成見的那些東西，如果不是，他們會選擇忽視或指控一定別有用心，一定是假訊息，必然來自1450。這類人對自己充滿自信，自豪於自己的知識與理解能力，事實上，他們的政治態度就是自我認同的一部分，對於意見不同的他者，流氓們通常認為這些傢伙不是蠢、壞、就必然是自私自利，或根本無知的被誤導。

▲ 在Brennan教授口中，「流氓」的政治態度就是自我認同的一部分，對於意見不同的他者，流氓們通常認為這些傢伙不是蠢、壞、就必然是自私自利，或根本無知的被誤導。（示意圖／取自stocksnap）

第三類人，Vulkanier，星際爭霸戰中的瓦肯人，他們理性且專業地思考社會事務，只相信經過證實的事情，也會試圖從社會科學或哲學去論證自己的見解。瓦肯人有能力去對話不同看法的人，即便改變不了他們，也會讓對方理解不同的觀點。這類人對政治有興趣，但通常沒有特別的熱情，以便讓自己沒有成見地、理性地去看待世界，也不會把不同看法的人，認為是蠢、壞或自私。

有趣的是，如果把Brennan教授說的「政治」，置換為這裡的「體育運動」呢？平日的台灣多數人，其實是可愛的哈比人，對於社會周遭的運動發展無感，少有關心，運動向來不是生活中的重要事務，亦非日常關注的資訊焦點，他們可能熱衷於每日賴來賴去健康訊息、如何養生與成就賺錢人生，但運動何干。深怕家中孩子沈迷其中，耽誤美好前程，將有興趣從事正規運動訓練的子女，斥之為那是不會唸書或家庭辛苦的孩子才該去的，平日之興趣、休閒、認同，多與運動賽事無關，綜藝型的政治或演藝事業與人物，反而多吸引其關注與投入。

▲ 台灣許多家長將有興趣從事正規運動訓練的子女，視為是不會唸書或家庭辛苦的孩子。（示意圖／全國少年籃球錦標賽大會提供）

一旦有奧運或世足賽的激情場合，不少人會跟風、熱情洋溢地跟著「運動消費」（sport consumption），形同另一種政治娛樂或政治消費主義，弔詭的是，消費的往往不是運動競技本身，而是消費由其所激發的某些延伸：帥，酷，鮮肉或美女，英雄英雌形象，感人肺腑的過往陳事，人生勵志，或甚至國族民族主義。

台灣沒有運動流氓　卻也少了真正的激情

還好，台灣的運動場域，並沒有出現所謂流氓。就以Hooligans、足球流氓這個原生字來說，在歷史發展中，它指的是「多數為年輕男性所組成之，通常在足球比賽或其他重大運動賽事的脈絡下，與敵對的團體或與包括警察在內的安全人員，進行鬥毆與廝打之群體，這些群體可能是隨機組成，亦可能為事先約定或甚至來自於持續存在的組織，他們常以所謂蹂躪破壞主義自持（所謂Vandalism），以暴力攻擊第三人、強調激動與驚恐，自視其行為，叫做兇悍男人們間的決戰」。

Holligans的出現甚早，也不是在足球場上才看得到，其他像冰上曲棍球、橄欖球、美式足球、板球等競技場上，時有所聞。足球流氓當然不好，弔詭的是，如果沒有深入社會生活的競技運動，其實不會有流氓們的誕生，也同樣不易滋生極端足球迷（Ultras）：與目的在於挑釁鬥毆的足球流氓不同，Ultras之目的在於看球、為自己心儀的球隊加油，死忠是其特徵，通常是有組織的群體行動，台灣除了中華職棒以外，大概不見這種Ultras身影。

▲ 如果沒有深入社會生活的競技運動，其實不會有流氓們的誕生，也同樣不易滋生極端足球迷。（圖／達志影像／美聯社提供）

上屆的東京奧運期間，台灣沒有這種Hooligans或Ultras運動迷，以後也應該不會有。沒有定義下的流氓，或許可以慶幸，但一方面，這同時反映社會對運動賽事的普遍冷漠，它不會真的引起激情，另一方面，如果濫用競技運動舞台，只是在遂行極端式的納我排他，非我族類，仇視及語言霸凌支持運動對手的他人，宣洩戰狼作風，那就真的等而下之了，沒有真的足球身影之足球流氓。

奧林匹克主義，無異國際關係中的理想主義（Idealism），學者David Kanin說，運動競技，是國際關係中理應最邊緣但最公開的形式，弔詭的，在黑白分明的過程中，往往能提供最完美的答案。完美的，應該是更快、更高、更強 （Citius，Altius，Fortius），而不是那些運動流氓出口成章的，淪落為更狠、更兇、更絕。邦喬飛（Bon Jovi）1986年的名曲，You Give Love a Bad Name，一些運動流氓們，即便只是藉由言語文字，透過網路與平台，也Give Sport a Bad Name。

運動迷，其實可以是瓦肯人：我們可以開始學習，認識運動競技對於人生的意義，學習運動技能而享受其樂趣，更重要的，視之為生活的一部分，社會溝通的重要形式。誠然，沒有人參加運動賽事，意不在爭勝奪牌，競爭，個人不清楚是否為資本主義下的天性──早期運動社會學者總喜歡拿韋伯（Max Weber）的《新教倫理與資本主義精神》述說為奧林匹克主義的思想緣起，但爭勝得利，至少是人性所趨，無可厚非。

▲ 奧運成績亮眼，不代表這個國家社會運動發展得好。圖為2020東京奧運期間，韓國射箭男團選手吳真赫邀金銀銅3隊一起自拍 。（圖／路透）

然而，奧運成績亮眼，不代表這個國家社會運動發展得好，同理，沒牌可拿，也不意味運動推展失敗，運動生活無關緊要，兩者不能劃上等號。1960年羅馬奧運，法國得牌掛零，在巴黎，國會要求專案報告，媒體呼籲政府要組織專責調查委員會，名目叫做Affaire Olympique，奧運慘案，在今日，徒為陳年笑談，斷不能認真以對。

在歐陸，因19世紀資本主義工業革命的發展，近代配合工廠而生的新興都市化，「周日期間讓工人階級得以運動養身、維持再生產」，成為工廠主重要任務。與工廠聚落息息相關、緊密與工人住居地緊密結合的運動俱樂部，油然而生，在地，直接與社區、地方相繫，產生認同，開始成為生活的重要部分。

深入鄰里社區的運動俱樂部才是關鍵

時至今日，歐洲人從小就加入旁邊的運動俱樂部，學校體育並不重要，每日早早下課到俱樂部體驗、學習與訓練各式運動項目，進而參加競技，成為每個人生命中不可或缺的成分。當然，人各有志，興趣與能力各殊，不是每個人都能進入高強度的頂尖競技，事實上也不需要。奧地利的自由車金牌不是在辛苦訓練之餘，還跑去研究一下數學，而是在本業數學以外，同時踐行生活中一樣重要的運動啊！透過如此結構，社會上絕大多數人能與體育運動交集，國際競技成績？說不重要，其實會自然而生，身為運動迷？不如先成為運動領域的行動者吧！

 

▲ 在2020東京奧運奪金的奧地利自由車選手Kiesenhofer本業是數學博士，在洛桑大學服務，騎自由車目前只是她的興趣。（圖／路透）

以德國足球為例，2021年中統計，共有706萬人登記為會員，在全國2萬4301家有足球項目的運動俱樂部中，共組織12萬8782支各級球隊，共4萬4821位裁判參與執法，4862位教練及數不清的訓練員（Übungsleiter），整年度預計有超過44萬4千場比賽。理解其中的意涵嗎？每10個德國人，就有接近一人，直接參與足球競技，可以想像如何捲動社會對於運動的投入與關注。

這還僅是足球而已，德國前幾名的運動項目，游泳、網球、田徑、體操、手球，都有數十萬至數百萬的人參加訓練與競技，也許多數人表現得不怎麼樣，但，這就是運動之於社會生活的意義。沒有成績，不能為鄉里或國家爭光，沒有拿獎牌獎座來與仕紳高層合影，不會有獎金與奧援，運動推展就沒有意義？平日安忍寂寞，只待一日揚眉吐氣，成為台灣之光？雖然感人，但其實隱藏結構性的問題。

台灣政府部門該做的，就是試圖建置類似的結構，不再讓競技運動繼續小眾，只能聚焦於少數「有希望」、「有機會奪牌」、「可以拉入黃金計畫」的頂尖者，而是擴大基盤，讓運動走入國民生活，不是只讓「運動畫面走入國民意識」之中，別再一根木棒，而是真正金字塔的競技體系。然而，真正關鍵，還是在社會，還是在於人們。 沒有讓運動滲入每個人的生活領域，作為重要媒介，就不會有意識與文化產生，那麼，我們就只能每四年、每幾年共同發作一次，只停留在媒體牽引下的運動消費、消費運動。該拿一日奧運迷、短期運動迷怎麼辦？也許，奧運結束後，劇力萬鈞的競技運動從電視螢幕消退後，才是考驗的開始。

▲ 奧運結束後，劇力萬鈞的競技運動從電視螢幕消退後，才是考驗的開始。（圖／路透）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►司法勇於認錯道歉　才是實踐司法正義

►林耕仁揭高虹安涉貪句句屬實　還給新竹人一個真相

►灑錢難救生育率　育兒補助用在幫助孩子健康成長才有效

►颱風假不是假　勞工可合法不出勤　雇主可不給薪資

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

投稿
申訴
思想坦克專欄

思想坦克專欄 思想坦克

《台灣智庫-思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台，我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。

思想坦克最新文章

more

該拿一日奧運迷怎麼辦？　「台灣之光」感人但暗藏問題

情色網站真的可以用來統戰！　要色色也要健康不被監視

美出口管制不分敵友　台灣須有自己的半導體總體戰略！

立法權嚴重侵犯行政權　花東三法明顯違憲！

從小龍女到女總統　從政25年的側面加起來是個全面？

關鍵字: 奧運 世足 一日球迷 運動 體育 林佳和 思想坦克 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
颱風天的泡麵吃的是回憶　有些記憶會伴隨一生
該拿一日奧運迷怎麼辦？　「台灣之光」感人但暗藏問題
司法勇於認錯道歉　才是實踐司法正義
林耕仁揭高虹安涉貪句句屬實　還給新竹人一個真相
灑錢難救生育率　育兒補助用在幫助孩子健康成長才有效

推薦閱讀

颱風天的泡麵吃的是回憶　有些記憶會伴隨一生

該拿一日奧運迷怎麼辦？　「台灣之光」感人但暗藏問題

酸民對南部災情幸災樂禍　此刻我們都是高屏人

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

林耕仁揭高虹安涉貪句句屬實　還給新竹人一個真相

颱風假不是假　勞工可合法不出勤　雇主可不給薪資

灑錢難救生育率　育兒補助用在幫助孩子健康成長才有效

鍾文榮／得聖筊機率原來不是1/2？

吳崑玉／北迴鐵路是日本人蓋的？此種史觀與習大大有啥..

司法勇於認錯道歉　才是實踐司法正義

相關文章

20歲妹只靠一運動「狂甩48公斤」！親曝減重秘訣：沒跑過步

20歲妹只靠一運動「狂甩48公斤」！親曝減重秘訣：沒跑過步

英國有一名20歲女子蜜莉（MillieSlater）原本擁有豐腴體態，近日她在社群分享花1年從253磅（約115公斤）瘦到147磅（約67公..

7/26 23:23

郭阜林轉戰台鋼雄鷹首戰馬上先發守三壘　洪總盼提升右打戰力

郭阜林轉戰台鋼雄鷹首戰馬上先發守三壘　洪總盼提升右打戰力

台灣大哥大運動家族選手獨家《Never Give Up》MV上映　應援送iPhone、萬元mo幣

台灣大哥大運動家族選手獨家《Never Give Up》MV上映　應援送iPhone、萬元mo幣

英國跳水王子征戰巴黎奧運！場邊打毛線爆紅、公開出櫃為兒子上賽場

英國跳水王子征戰巴黎奧運！場邊打毛線爆紅、公開出櫃為兒子上賽場

搶搭奧運熱潮！摩斯「4大歐風漢堡、三明治」來了　還有炸魚薯條

搶搭奧運熱潮！摩斯「4大歐風漢堡、三明治」來了　還有炸魚薯條

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

颱風天為何吃泡麵？吃的是回憶！

颱風天為何吃泡麵？吃的是回憶！

該拿一日奧運迷怎麼辦？讓運動走..

酸民幸災樂禍　此刻我們都是高屏..

眉毛濃淡性格不同　6眉型要小心

高虹安涉貪　還給新竹人一個真相

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面