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聯準會最快9月降息　明年有望是牛市來臨之時

我們想讓你知道…聯準會主席鮑爾日前接受記者提問，其中幾件事情是市場特別關心的：降息最快出現在9月、不會出現一次降息兩碼、9月降息是建構在滿足一定條件的前提下。

▲ 聯準會主席鮑爾表示，若經濟數據顯示通膨與就業持續與目標接近，將有望最快在9月舉行的會議中就公告降息資訊。（圖／路透）

● 作者／鬼才阿水

聯準會（Fed）降息最快出現在9月。

此次聯準會（Fed）決議維持基準貸款利率不變，但談話內容仍有幾項重點，而眾人關心的降息，在滿足一定條件的前提下，最快將有望在9月就開始降息。

聯準會公告將維持利率不變的決議，主席鮑爾（Jerome Powell）在面對記者提問時，表示若經濟數據顯示通膨與就業持續與目標接近，將有望最快在9月舉行的會議中就公告降息資訊，消息一出，也讓美國與幣圈都有相當大的行情波動。

其中幾件事情是市場特別關心的：

一、降息最快出現在9月

鮑爾在回答記者提問時，明確表示降息最快將出現在9月，但為了避免相關數據跟原本預料有落差，還是有保留一定程度的彈性空間，這也讓相關單位與市場對於9月提早做出反應。

▲ 聯準會預期最快在9月降息，但為了避免相關數據跟原本預料有落差，還是有保留一定程度的彈性空間。（圖／路透）

二、不會出現一次降息兩碼

鮑爾在回答記者詢問降息將關內容時，提到多數支持此次決議不更動利率，雖然對於任何可能性都不排除，但明確指出一次降息兩碼並不在他們的考慮之中，這也意味著降息將會是長期且穩健的腳步來執行，不會有短期大幅度調整的可能性。

三、9月降息是建構在滿足一定條件的前提下

鮑爾表示相關的貨幣經濟政策，要做出決議是相當困難的，其中就有提到如果在滿足通膨如預期般下降，以及經濟成長強度依舊，並且勞動市場保持現況的三項前提下，那9月就有望出現降息的決定。

雖然降息並未比與其早出現，但在許多機構與交易員的預測，今年降息是有機會的，並且普遍認為將會有兩次以上，雖然一次降息兩碼的可能性基本是沒有，但也代表經濟正如政策規劃般，正在往正確的道路邁進，也正如筆者在今年年初獲選台灣30大區塊鏈KOL中所提到，我認為明年將會是牛市來臨的時刻。

一起期待吧！我們能做的就是繼續觀察市場動態，接下來的美國總統選舉也將連動市場經濟。

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