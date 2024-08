為何馬德雷山號艦體完成加固值得懷疑？

▲▼菲律賓船馬德雷山號登陸艦(BRP Sierra Madre)。(圖/達志影像/美聯社)

● 張競/中華戰略學會資深研究員



8月2日美國媒體彭博新聞社以《菲律賓過去十年強化南海哨所》(Philippines Fortifies South China Sea Outpost For a Decade)為題,發布新聞報導聲稱在過去十年菲國致力於強化1999年5月9日,該國刻意拖帶至南海仁愛礁,以擱淺坐攤方式留置該處,並且派駐海軍陸戰隊駐守,目前成為中國大陸與菲律賓南海爭議焦點,編號LT-57之馬德雷山號登陸艦(BRP Sierra Madre)艦體結構。不過基於下列幾個理由,此份報導內容真實性與可信度確實值得懷疑。



首先其所引述匿名人士說法,顯然與客觀事實存在落差;假若2021年當時估計馬德雷山僅能再存續3至5年,小馬可仕政府係於2022年6月30日就職,但雙方因為菲國試圖運送強化艦體結構相關工程材料,早就發生過多次衝突,只是杜特蒂總統主政時期,雙方衝突明顯降溫,顯然菲國當時自行約束運送工程材料企圖,此與報導聲稱在過去十年間,積極強化艦體結構說法顯然並不相符。



但小馬可仕政府主政後,初期幾個月並未與北京明顯為南海問題交惡,而是在2023年年初開始,馬尼拉開始高調邀請記者隨同運補船隊,刻意拍攝雙方衝突影像,開始透過國際宣傳另闢戰線,才讓整個情勢急轉直下,雙方明顯因為運補補強馬德雷山號艦體結構所需工程材料開始明顯交惡。





其次是彭博報導中對於多項狀況描述,不斷切換不同匿名消息來源說法;所用論述包括「依據熟知此事四位人士」(according to four people familiar with the matter)、兩度聲稱「其中兩人表示」(two of the people said)、而「其中一人表示」(one of the people said)以及「依據其中三人」(according to three of the people)各有一次,最後則是「所有這四位都向彭博新聞表示請勿揭露其身分,聲稱其並未獲得授權獲准公開談論此項敏感事務」(All four of the people who spoke to Bloomberg asked not to be identified, saying they weren’t authorised to discuss the sensitive issue publicly.)不知是菲國政府公務人員紀律太爛,對外洩漏敏感資訊,就是彭博新聞道德值得懷疑。

▲▼菲律賓破舊軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。(圖/達志/美聯社)



當然本篇報導最後還是引述菲國軍方發言人帕迪拉上校(Colonel Francel Margareth Padilla)發言內容,但對比前述匿名消息來源所聲稱資訊,顯然真正添油加醋重鹹重辣發言,都要藏頭露尾不敢將真實身分曝光。



再者就要提出讓菲國相當難堪事實現況,那就是從菲律賓積極邀請媒體參加運補馬德雷山號,以便拍攝衝突場景影像紀錄,作為國際宣傳題材開始,其運補作業相關細節就開始全面曝光。說實在話,中國大陸對於監控與查證南海船舶動態,早就具備相當完整作業能量。而菲國所有運補馬德雷山號行動,或是運補其他南海島礁行動,都是從鄰近南海南沙群島之巴拉望島(Palawan)啟航。





而菲國海軍在巴拉望島以及南沙群島總共僅有四個海軍基地;其中包括位於巴拉望島Naval Station Narciso Del Rosario (Naval Station Balabac)、Naval Station Apolinario Jalandoon (Naval Station Puerto Princesa)以及Naval Station Carlito Cunanan (Naval Station Ulugan)三個基地,再加上位於南沙中業島之Naval Station Emilio Liwanag (Naval Station Pag-asa);當然在Naval Station Carlito Cunanan (Naval Station Ulugan)向外海航道邊,還有個Naval Detachment Oyster Bay,並且在巴拉望島南端附屬島嶼巴拉巴克島(Balabac)上,還有個Coast Guard Station South Western Palawan可供裝載運補物資,這些基地有些還是面朝蘇祿海,若要運補南海更要繞個大彎,因此菲律賓能夠運用整備運補設施屈指可數,當然對於軍事行動保密來說,絕對是處於不利態勢。



所以在先天不足態勢下,又要對國際媒體開放,協調其登艦隨同採訪運補行動,菲律賓海軍幾乎是在行動完全透明曝光下進行相關運補作業。再加上中國大陸在接近仁愛礁相關水道上,早就建立相當嚴密海域監偵作業能量,這就是為何能夠做到滴水不漏,每次都能掌握菲國海軍運補行動,然後加以攔捕原因所在。



不僅如此,菲律賓在運補馬德雷山號裝載作業階段,其實行動保密亦是相當糟糕,這就是為何過去數年之中,中國大陸有數次並未積極攔阻與登艦檢查運補物資,當然在杜特蒂政府時期,雙方存在君子協議既定默契,但北京對於掌握其實際所裝載運補物資品項,卻是相當精準。菲國海軍曾經透過轉換裝載作業地點與運補船隻,但顯然此等反情報保密措施並未獲得具體成效。



所以在無法獲得加強艦體工程材料前提下,自然就無法完成艦體加固作業。吾人只要仔細思考一下,假若菲國已經完成馬德雷山號艦體加固強化工程,馬尼拉自然膽氣就會有所不同,此時還會積極透過協調談判與北京達成所謂「臨時性安排」嗎?所以西方媒體提出如此報導,其實就是幫小馬可仕政府吹噓壯膽,但其真實性與可信度確實值得懷疑!

