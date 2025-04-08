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川普對中國下最後通牒！　全球經濟風暴警報響起

我們想讓你知道…這不是口水戰，這是一場真正的「經濟熱戰」（economic hot war）。川普已經明確傳達訊號：若中國不退讓，他不只不談，還會加倍施壓。這不是談判，是對北京實質「宣戰」。

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普已經明確傳達訊號：若中國不退讓，他不只不談，還會加倍施壓。這不是談判，是對北京實質「宣戰」。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普今天在「真相社交」平台上發出明確威脅，要求中國政府在本週二（美東時間）前取消對美國商品加徵的34%報復性關稅，否則美方將對中國商品再加徵50%的懲罰性關稅，並全面取消所有與中方即將展開的會談。

川普稱中國是「最大的關稅濫用者」，批評北京無視他過去的警告，堅持反制美國的關稅政策。他強調美國已經從既有關稅中每週獲得數十億美元，並認為中國正在承受巨大壓力，甚至在其貼文中寫道「他們驚慌失措──這是他們承受不起的。」

中國方面迅速回應。外交部強調中國不會被恐嚇，也不會主動挑事，並強調中方有足夠工具因應美國的施壓。《人民日報》評論指出，中國知道自己在做什麼，並表示「天不會塌下來」，展現出中方在心理戰層面的穩定度與內部宣傳鋪排。

然而，華爾街與全球市場已經進入警戒模式。若中美正式進入報復升級循環，將可能引爆新一波全球供應鏈斷裂與金融市場下跌，美國國內、亞洲製造業與國際能源市場都恐受到波及。

這是場經濟熱戰　更是對北京實質「宣戰」

這不是口水戰，這是一場真正的「經濟熱戰」（economic hot war）。川普已經明確傳達訊號：若中國不退讓，他不只不談，還會加倍施壓。這不是談判，是通牒，是挑釁，是對北京實質「宣戰」。

川普認為習近平沒有給他面子，鷹派團隊視中國的反制為對川普個人權威的羞辱，這對川普而言是不可接受的。因此他選擇直接亮出底牌，要讓北京知道——你不退，我就全壓。

對中國而言，現在不是只算經濟帳。如果退讓，國內民族主義將會炸鍋，習近平領導的正當性可能遭到嚴重挑戰。中方目前一定在評估100%關稅的極限承受力，考慮能否用內需與第三市場部分支撐出口損失。只要內部能撐住，北京恐怕會繼續硬撐下去。

然而，川普這一手不只是對中國，也是對其他貿易夥伴的威嚇：如果中國都會低頭，誰還能撐得住？歐盟難道比中國更有籌碼？就算中國不低頭，川普的狂人做法，也對全球其他還沒談判的國家形成強大心理壓力。他的目標不是妥協，是讓大家嚇到「自動低頭」。

台灣的高度危險時刻　別用意識形態看國際

對台灣來說，這是高度危險的時刻。千萬不要再用意識形態的角度看國際政治，別真以為美國打擊中國對台灣就有利，更不要相信政治人物說世界最後剩下的兩強會是美國與台灣！

因為川普和他身邊的鷹派團隊所設定的這種美國利益優先戰略，不一定分敵友，下一波壓力可能轉向任何美國的盟友，當然也可能包括台灣。任何過度政治意識型態的解讀，只會讓我們在國際博弈中陷入更不利的局面。

現在是台灣必須謹慎、低調、團結應對的時刻。與其高調對美表態，台灣更需要在談判策略上花更多心力，思考如何「配合美方主軸，但盡可能守住多一點自身利益」。

台灣的談判團隊、產業界與決策高層，必須清楚知道：這場經濟戰爭，不由我們選擇就已經入局，但台灣該如何押注才能把損失降到最低，就看台灣是否願意放下一切，團結大家替台灣守住風暴過後的競爭力了！

▼任何過度政治意識型態的解讀，只會讓台灣在國際博弈中陷入更不利的局面。（圖／路透社）

▲▼中美關係。（圖／路透社）

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旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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