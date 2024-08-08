資政及國策名單成援賴芳名錄　雙少數總統擺「家天下」

▲ 總統府上周公布的新聘資政、國策顧問名單中，包含賴清德的舅舅童永、有Me too爭議的顏志發等爭議人士。（圖／總統府提供）

● 單厚之／資深媒體人

總統府上周公布新聘資政27人、國策顧問73人，結果卻傳出有賴清德的舅舅童永、有Me too爭議的顏志發、疑似曾因賄選入獄的前立委陳朝龍、曾放棄國籍的前立委莊和子等6名爭議人士入列，而總統府至今沒有給出任何回應，甚至連陳朝龍究竟是不是同一人都沒有對外說明。

所謂「一朝天子一朝臣」，賴清德既然當家作主，自然不可能照單全收蔡英文的資政和國策顧問，比對新任資政的名單，其實和蔡英文有相當程度的重疊，只是新增的名單多有爭議，其中包括童永以及去年6月才因涉及性騷請辭的顏志發等人；國策顧問的名單變動幅度較大，也更加名不見經傳。

國策、資政乃國之利器 無實權但具象徵意義

總統府資政和國策顧問是國之名器，雖無實權，卻有象徵意義。《中華民國總統府組織法》最初的設計僅有資政而無國策顧問，民國37年制訂時的條文是「總統府置資政若干人，由總統就勳高望重者遴聘之，對於國家大計，得向總統提供意見，並備諮詢」。

▲ 《總統府組織法》規定，可設有給職資政15人、無給職資政15人、有給職國策顧問30人、無給職國策顧問60人，聘期不得逾越總統任期。（圖／記者李毓康攝）

《總統府組織法》一直到民國85年1月首次總統民選前才修正，也才有了國策顧問的設計，規定可設有給職資政15人、無給職資政15人、有給職國策顧問30人、無給職國策顧問60人，聘期不得逾越總統任期；民國99年再次修正，將30名資政、90名國策顧問全改為無給職至今。

修改後的《總統府組織法》並無「勳高望重」的字眼，但《總統府資政國策顧問遴聘辦法》中則寫明「資政、國策顧問均為榮譽銜」，資政和國策顧問的遴聘資格為：

一、曾任政府機關、民意機關重要職務或主要政黨負責人，政績卓著。

二、社會各領域傑出或專業人士，貢獻卓著。

三、對國家有特殊貢獻或對於國家大計具有卓識碩見。

▲ 去年被指控涉MeToo性騷擾而辭職的前總統府資政顏志發竟獲回聘，引發多個婦女團體不滿。（圖／記者李毓康攝）

而若國策顧問有危害國家安全或重大利益之行為、重大影響政府聲譽之行為時應予解聘。除了去年主動辭職的顏志發之外，2002年總統府資政殷宗文因遭監院彈劾請辭無給職資政、2003年余陳月瑛因涉及新瑞都弊案遭求刑3年，同樣請辭無給職資政。

雖然沒有明文規定，但自李登輝以來總統府資政多為「院長級」，要不就是卸任院長或具有相同等級的政治分量，這次名單中林全、姚嘉文、張博雅、謝長廷、蘇貞昌等人，都曾擔任過五院院長；而國策顧問則一般要有「部長級」的分量，包括卸任立委也算同級。

賴清德的舅舅童永在蔡英文時代就被聘為國策顧問，還不算太過顯眼，但當賴清德把他升為資政與其他院長級人物平起平坐時，想要讓人不注意到也難。同樣的，這次被議論的前立委余天，若從民進黨內的分量來看，給個國策顧問酬庸也不算太過出格；反倒是前立委莊和子，即便不論其有無放棄國籍的爭議，以其僅擔任3年僑選立委的資歷（當時類似不分區立委的設計，以區域及「山胞」立委的得票總和分配政黨席次），何德何能需要給個國策顧問？

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扁時代兼顧朝野 馬、蔡時代成黨之酬庸

▲ 民眾黨文宣部主任吳怡萱2日表示，看到1日公布的資政及國策名單，不只早餐要噴出來，簡直要吐血，並直言，賴清德根本就把「國家當賴家」。（圖／記者林敬旻攝）

在野黨立委批評賴清德的資政、國策顧問名單是「酬庸」、凸顯賴清德根本不需要顧問，但其實資政和國策顧問從來也不是真的用來「資助國政」或「顧問國策」的。

在只有資政的兩蔣時代，資政多是黨國大老，但又有哪個人真的敢對兩蔣的作為指指點點，不過是用來凸顯領導人的寬宏、尊重、海納百川而已。李登輝時代的資政包括郝柏村、林洋港、李煥等國民黨內的政敵，其實是拔除對方勢力之後給個位置安撫，要這些人不要再廢話；李登輝也聘了已故民進黨主席黃信介為資政，本質上也只是裝飾作用，凸顯其不分朝野的高度。

2000年陳水扁執政後，循李登輝後期一年一聘的模式，由於是「雙少數政府」，所以也聘了謝東閔、李元簇、孫運璿、李國鼎等原國民黨大老為資政，民進黨則有彭明敏、林義雄、許信良等人，還有和連戰搭檔競選的蕭萬長、李登輝的總統府秘書長丁懋時、國防部長蔣仲苓為資政，但三人都沒有接受。隨著國民黨大老陸續過世，陳水扁的資政名單藍營大老越來越少，但前考試院長許水德一直都是有給職顧問。

▲ 陳水扁任內的資政名單中，前考試院長許水德一直都是有給職顧問。（圖／記者林敬旻攝）

2008年馬英九上任、國民黨完全執政，資政名單中不見綠營政治人物，也不見以往的黨國大老，但也聘了無黨籍又一向偏綠的張博雅作為妝點。等到2016年蔡英文完全執政，資政又變成親一色的綠營政治人物和當時與蔡英文關係不錯的親民黨主席宋楚瑜。

回顧歷史，在兩蔣時代和李登輝時代，資政、國策顧問雖是裝飾、君王政治平衡的工具，但還算得上是國之名器。到了陳水扁時代，則是因為朝小野大的雙少數格局，雖然也給了金美齡等深綠代表性人物，但也給了不少藍營政治人物來平衡，企業、文化界也有不少人入列。

而在馬英九、蔡英文兩個完全執政的總統手上，資政和國策顧問就是一面倒的藍或一面倒的綠，原本的國之名器，變成了政黨酬庸的工具，以分封有功或安撫黨內為主，資政和國策顧問的象徵意義已經大不如前。

賴政府名單成恩將點名錄？ 「雙少數」卻擺出「家天下」

▲ 賴清德連安撫黨內、雨露均霑都不做，完全只看自己的親疏和喜惡，不管分量夠不夠、形象有沒有爭議，只要我想要就直接給。（圖／總統府提供）

如今賴清德則是變本加厲，連安撫黨內、雨露均霑都不做，完全只看自己的親疏和喜惡，不管分量夠不夠、形象有沒有爭議，只要我想要就直接給，根本不解釋這些人到底符合《總統府資政國策顧問遴聘辦法》的那一項，甚至連是不是同一人都不對外解釋。

賴清德一下子把資政、國策顧問從國之名器的高度，降到了個人恩給的水準，只管自己爽，不顧外界的觀感、不管對制度的傷害、也不管權力的平衡。更令人擔心的是其背後的心態，正如過去組閣的過程一般，明明是有史以來得票率第二低的「雙少數總統」，卻展現出比蔡英文817萬票更強硬的「家天下」心態。「德不配位，必有災殃」，賴清德展現的剛愎作風遠遠超過他的能量，這樣的獨霸能否長久，著實令人擔憂。

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