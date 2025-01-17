「黃國昌時代」來臨　他領導的民眾黨會有什麼變化？

▲民眾黨「黃國昌時代」來臨，黃國昌帶領的民眾黨又會有怎樣的變化。（圖／記者屠惠剛攝）

● 單厚之／資深媒體人

民眾黨代理主席黃國昌日前宣布參加黨主席補選，並隨即拜訪台北市議會議長戴錫欽，宣布取消2026議員「N+1」的計畫，也定下2026年六都和新竹市議員都要成立黨團的目標。外界關注的是，在黃國昌當選黨主席之後，是否意味著民眾黨「黃國昌時代」來臨，黃國昌帶領的民眾黨又會有怎樣的變化？

黃國昌投入黨主席補選 當選已無懸念

民眾黨13日公告將於2月15日舉行黨主席補選，蔡壁如14日接受廣播專訪時表示，自己沒有非選不可，如果黃國昌確認宣布黨主席，「溝通好了，我就全力支持他，不會參選」。

黃國昌被問到的第一時間說，自己沒有和蔡壁如聊過，但會在適當時機宣布自己的決定。半小時後，黃國昌就在臉書發布參選聲明，接著在台北市議會受訪時上演停頓10秒的那一幕，說自己參選的關鍵是和柯文哲的長談。黃國昌的動作不僅讓外界覺得錯愕，也被認為是刻意打臉蔡壁如。

一個政黨的主席跑到議會拜會其他政黨的議長，是很突兀、奇怪的一件事，即便是國民黨主席朱立倫，一年到台北市議會的次數也不多，更不可能特別拜會議長。

黃國昌週二的安排，表面上是拜會戴錫欽，實際上是找個名目去議會爭取民眾黨議員的支持，因為不想讓人覺得是刻意討好議員，所以才找了個拜會議長的名目。

包括學姐黃瀞瑩等人在內的民眾黨雙北市議員，是民眾黨第一批的民選公職，又多是當時民眾黨的核心幕僚，雖然不在如今民眾黨的權力核心，也沒有立法院這麼大的舞台，但在黨內仍有一定的根基。

民眾黨1月19日將選出9席中央委員、9席中評委，根據媒體報導，由黃瀞瑩、陳世軒、陳宥丞、張志豪等議員組成的「雙北幫」，可望拿下4席中央委員、3席中評委，成為黨內最大勢力，遠超過僅能拿下1~2席中央委員的蔡壁如。這也解釋了為何黃國昌在宣布參選黨主席的第一時間就到台北市議會，和黨團成員閉門會議之後，就宣布取消「N+1」的計畫。

當初柯文哲提出「N+1」時，地方議員私下就頗有微詞，雖然以柯文哲總統的得票，民眾黨的確有在各地都成長一席的實力，但對現任者的壓力會大很多，而且有殞落的風險。如今時過境遷，民眾黨早就沒有「N+1」的條件，取消是遲早的事，但這原本可以等到選前再議，甚至等柯文哲重獲自由後自己撤回，而黃國昌卻以此做為參選黨主席的起手勢，讓人聞到濃濃政治交換的味道。

在柯文哲指定黃國昌為代理主席，以及「釘孤枝」的聲勢，黃國昌當選黨主席已無懸念。如今又有黨中央派和雙北派的支持，即便蔡壁如或黨內其他勢力有不同意見，也無法造成太大的威脅。

除了議員「N+1」之外，柯文哲留下的另一個難題是立委的「兩年條款」，黃國昌等人的不分區任期已經過了一年，如果該條款不改，現任8名立委將在一年後卸任，排名9~16的不分區立委無論知名度和經驗，都遠不如現任的8人。

▼黃國昌表面上是拜會戴錫欽，實際上是找個名目去議會爭取民眾黨議員的支持。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌領導的民眾黨 最大變數還是柯文哲

民眾黨已經認定柯文哲的官司是司法迫害，從柯文哲的角度出發，一定要足夠的政治力才能夠抗衡，此時換人減弱民眾黨國會的戰力，必然無助於柯文哲的官司。如果柯文哲能在一年之內被放出來，理應會主動宣布解除兩年條款，或是比照當初請辭黨主席的模式，要求法官解除通信限制。

而從黃國昌的角度來看，國會的戰力同樣是他拚搏未來的本錢，即便黃珊珊和黃國昌的意見未必一致，但其餘7人對黃國昌都相對尊重。即便柯文哲不表達任何意見，黃國昌也很可能比照解封「N+1」的模式，替黨籍立委爭取福利、解除兩年條款的限制，雖然有自肥之嫌，但黨內有實力者都不會有意見，不會有太大的爭議。

柯文哲的官司讓綠白對立難以化解，白營別無選擇必須加深與藍營的合作。相較於柯文哲，國民黨或許也更樂意跟黃國昌領導的民眾黨合作，最起碼黃國昌比柯文哲來得穩定，也不會說出一些「藍綠都是垃圾」之類的酸言酸語，可以讓藍軍支持者感到基本的尊重和誠意。

過去兩個會期藍白在立法院已經有一定的合作基礎，可預見的未來還可能進一步的加深。尤其若真的發生大罷免，國民黨立委必然更需要小草的支持。過去藍白之間所有的矛盾都是針對柯文哲本人或戰狼，而藍軍對黃國昌則沒有那樣的反感。

黃國昌喊出要在六都和新竹市都成立黨團，意味在這七縣市要各選出3席以上的議員，這並不是很高的目標，如果未來藍白合作的情況好，國民黨要禮讓也不至於太困難。蔡壁如點名黃國昌選新竹市長，這也是2026年民眾黨唯一有機會獲得國民黨禮讓的縣市，但黃國昌明顯看不上，而民眾黨其他人則選不上。

即便柯文哲能夠即時回歸，民眾黨也可能走上新黨、親民黨、時代力量曾經成為都會型政黨的老路—只有議員而選不上立委。

在2028年之前，黃國昌應該不具備選總統的能量，所以黃國昌對民眾黨的領導，也絕對無法達到柯文哲那樣的程度。但若柯文哲被押得時間越長，黃國昌對民眾黨的掌握程度就會越高，無論為了民眾黨的生存發展或個人利益，黃國昌都會更願意和藍營合作，換取藍營的讓利。

但若柯文哲太早回歸，即便黃國昌是黨主席，很多事情也不操之在己，柯文哲的官司和意志，將會是最大的變數。

▼黃國昌帶領的民眾黨，柯文哲的官司和意志，將會是最大的變數。（圖／記者屠惠剛攝）

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