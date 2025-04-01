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長大才知童話不合理　公主都得要靠王子救？

我們想讓你知道…奉勸各位爸爸媽媽，千萬不要讓他們看格林童話，男人都是白馬王子，女人都等著男人來拯救，通常都是吻下去就解決問題了，一次不夠就兩次。不用經過女生同意，因為通常都睡著了。

▲▼白雪公主 。（圖／公關照）

▲小時候看過格林童話與安徒生童話，事實上，長大以後才知道很不合理。（圖／公關照）

●呂秋遠／律師

小時候看過格林童話與安徒生童話，事實上，長大以後才知道很不合理。例如，為什麼鏡子會說話，而且繼母只因為鏡子說她的繼女最美麗，就想要把她做掉？為什麼王子會喜歡一個躺在棺材裡的女生，沒有經過她同意就吻她？他喜歡屍體嗎？又為什麼一個女生會願意用她的聲音換成一雙腿，只為了跟一個男人在一起？為什麼寧願化成泡沫，也不願意用匕首刺進那個人的身體？

奉勸各位爸爸媽媽，千萬不要讓他們看格林童話，在那裡，男人都是白馬王子，女人都等著男人來拯救，通常都是吻下去就解決問題了，一次不夠就兩次。不用經過女生同意，因為通常他們都睡著了。

迪士尼要把這些故事拍成影集，並沒有不好。然而，就像是詹姆士龐德一樣，如果沒有龐德女郎、沒有美俄對抗、沒有Q，沒有潘妮，那就會是另一部電影。想像一下，如果為了某些原因，製片決定把龐德換成華裔女性，以達成性別平權，這還是龐德嗎？

或者說，迪士尼剛上映的白雪公主。拉丁裔的白雪公主，並不是太大的問題，縱然我們認為白雪就是皮膚很白，製片沒有找非洲裔來當白雪公主，已經不錯（但也不要懷疑好萊塢金主的智商），可是，如果要把白雪公主變成一個獨立自主的新女性，拜託，白雪公主就不是，她只是怎麼殺都不會死，最後王子吻她就醒過來的花瓶。硬要把經典毀掉，把公主的個性重新詮釋，與原版故事完全不同，這到底是什麼意思？

好萊塢可以做出更多新的傳奇；迪士尼也可以推出新的經典，但是別把「原本就是那樣」的故事，強行放入新的時代意義，不只會毀掉一部童話，也會讓一個世代變得不知所云。

當然，許多的童話故事，不論是格林或是安徒生，還是請各位爸媽陪伴孩子一起看。睡美人、白雪公主、小美人魚，背後真相都很殘酷，而且公主都得要靠王子拯救。

然而，你要我看獨立自主新女性白雪公主、敢愛敢恨打爆王子小美人魚、不會縫紉只愛打獵所以睡不著的睡美人，這，真的很怪。

不論在哪個國家，左膠要適當，不要誤電影誤國，好嗎？

▼睡美人、白雪公主、小美人魚，背後真相都很殘酷，而且公主都得要靠王子拯救。（圖／迪士尼提供）

▲▼迪士尼真人版《白雪公主》。（圖／迪士尼提供）

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以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

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