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喊來強盜摧毀自己？　我們不要再喝孟婆湯了

我們想讓你知道…多數的中國籍配偶，都是跟你我一樣的好人，而且他們喜歡台灣的生活模式，一點也不想走回頭路。然而，對於想要毀壞我們家園的人，我們確實不歡迎。

▲▼陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）

▲陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）

●呂秋遠／律師

多數台灣人都是很溫柔的，我們沒有中國戰狼般的思考模式，即便被欺負、被污辱，大部分人也就是默默的接受。所謂的「與人為善」、「退一步海闊天空」之類的心靈毒雞湯，多數人都會喝，喝完這碗湯後，就像是跟孟婆握了手一樣，什麼都忘了。

大多數陸配　不是都跟亞亞一樣有偏見

更何況，大多數中國籍配偶，都不是如同所謂的「亞亞」，對於台灣有這麼多偏見，甚至，有些偏見也是為了刺激祖國的小粉紅能幫忙帶貨，增加自己的收入。他們知道，中國小粉紅愛聽這個，所以只要多講些他們愛聽的，銷售成績就來了。當然，走火入魔的也有，甚至摧殘自己孩子，讓他們變成粉紅二代，毛語錄、習主義，朗朗上口。

然而，大部分的中國籍配偶來台灣，都是勤勉的過生活。例如四

4年前，有個重慶來的女孩，她要離婚。我對於這位女性印象就很深刻。

她跟台灣人有個孩子後結婚了，一個人來到了台灣。她與老公，從衝突變成了家暴，終於受不了決定離婚。我們一起到法院開庭，在等待調解的過程中，她看起來很緊張，我試著用聊天的方式讓她放鬆，於是，我們開始聊天。

「你是四川人？」我問。「不是，我是重慶人。」她認真的回答。「重慶不就是在四川？」她的答案，讓我覺得很詭異。「那我問你，中壢不是也在桃園？你覺得中壢人是不是桃園人。」她理直氣壯的回。我承認，我輸了。

「所以，重慶很熱嗎？」我問。「夏天很熱，比台灣還悶熱，但是到了冬天也是很冷，某些山區甚至會下雪。」她看來很習慣台灣的天氣。「你住在重慶市區？」我繼續問。「南岸區。不過，高中的時候，我得要每天搭車到四十分鐘外的學校學習。」她回答。

為了抒解她的恐慌，我繼續提到重慶，「那是好地方，有嘉陵江，還有很多防空洞。你知道的，那曾經是中華民國的陪都。而且，沱江也在重慶附近。台灣現在還有沱江艦，就是以沱江命名的軍艦。」

她說「我知道嘉陵江，那裡沒特別的，而很多防空洞現在變成餐廳了。可是，你怎麼知道這麼多四川地名？」

我聳聳肩，「嘉陵江是因為瓊瑤的小說。至於我為什麼知道這麼多你們的地名，那是因為小時候，我們不學台灣地理，學的是中國解放前的地理。」

「你們學那個幹嘛？我們都不學了。台灣人應該要多學點台灣地理吧？就像我，四川省這麼大，我也不知道沱江，你竟然會知道！」她很不以為然。

我問「所以，你喜歡台灣？」「我喜歡，這裡的人很好。」她迅速的回答，毫不猶豫的。「我以為你會說不喜歡，畢竟你一個人在這裡，其他家人與朋友都在重慶，而裡面的那個『親人』」，我指了一下她的先生，「對你做了很多可怕的事情，搶走你的孩子，還要跟你離婚。」

「他是我在重慶認識的唯一台灣人。」她淡淡的說，「但是我在台灣認識很多台灣人。大部分的台灣人，都很好相處。」「你喜歡台灣，勝過重慶？」我有些驚訝了，「為什麼？」

「我不知道，那是一種氣味。」她說，「在這裡，我想說什麼、做什麼都可以，就像是在台灣搭計程車，我不用擔心司機對我大小聲。走在人行道，也不用擔心會有機車在後面直接按我喇叭。反正，都是一些小事，但是這些小事，讓我很喜歡台灣，而不是家鄉。」

「尊嚴？」我試探的問。「我覺得在這裡生活，很有安全感。所以如果未來真的離婚了，我會留在這裡發展，不會回去重慶了。」她堅定的說。

「欸。」我叫住她。「我是你在台灣的娘家人。」我知道她眼眶紅了，但是她撇過頭去，看起來很驕傲。然後，我們一起進了會議室。

多數的中國籍配偶，都是跟你我一樣的好人，而且他們喜歡台灣的生活模式，一點也不想走回頭路。然而，對於想要毀壞我們家園的人，我們確實不歡迎。

畢竟，一邊呼籲強盜來這裡，一邊享受這裡的民主自由，還呼籲強盜來這裡摧毀我們的自由生活，只能說謝謝再聯絡。我們不要再喝孟婆湯了。

▼多數的中國籍配偶，都是跟你我一樣的好人，而且他們喜歡台灣的生活模式，一點也不想走回頭路。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 中華民國國旗,台灣,國旗。（圖／達志影像／美聯社）

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