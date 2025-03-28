ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

沒有買賣就沒有傷害？　花錢買孩子的痛苦怎還能輕描淡寫

我們想讓你知道…這些未成年人被傷害，完全就是買方的錯。也就是說，你們花錢買了孩子的痛苦，怎麼還能輕描淡寫，覺得這一點也不嚴重？

▲▼藝人黃子佼持有少女性影像涉犯《兒少條例》北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人黃子佼持有少女性影像涉犯《兒少條例》北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

●呂秋遠／律師

在《黑鏡》第三季第三集裡，有個悲慘的故事，叫做《黑函之舞》，主角肯尼是個青少年，因為電腦被植入惡意程式，可以看到他在電腦前，對著下載的色情影片所做的一切。駭客威脅他，必須按照他指示的所有命令去做，否則就要把所有錄到的不堪影片，上傳到學校，讓所有人看。肯尼無奈之下，於是先給了手機號碼，按照駭客的指示，去做了很多事。

就像影集一樣，很多的未成年女生，就是這樣一步一步的被傷害。

剛開始，可能是所謂「星探」的邀約，要她拍攝一些影片，而且為了建檔，還得要他們的個人資料，例如手機號碼、就讀學校、姓名等等。即便女孩怎麼覺得奇怪，他們總是有辦法進行下一步，他們會繼續誘騙小孩，以為這就是未來的明星路，只是試鏡而已，無傷大雅。

接著，如果孩子開始不配合，就會威脅他們，這些影片會散發給學校，讓她在同學面前抬不起頭來，同時也跟他們說，如果跟家長說，也會有一樣的下場，所以最好閉嘴聽他們的指示。因此，這些未成年人，就在這種威脅下，不斷的提供自己的影像、個資給那些買家，直到沒有利用價值為止。

「沒有買賣，就沒有傷害」，這句話在創意私房裡，更是如此。為什麼兒童及青少年性剝削防制條例會把持有「這種影片」的人也列為犯罪，是因為太多的青少年與兒童，就在這種噁心的設計裡受傷。

重點是，買片的人都知道，這是非自願、被欺騙、被強迫的真人真事。這些受傷的、無反抗能力的孩子，也生活在我們的四周，怎麼還會做這種事？

最後，持有這種影片，雖然目前刑度是1年以下，但是如果在不同時間取得，倘若法官認為一罪一罰，有可能會判刑數百年乃至於數千年，即便訂執行刑，也會很可觀。不要再說只是下載，有什麼大錯？

這些未成年人被傷害，完全就是買方的錯。也就是說，你們花錢買了孩子的痛苦，怎麼還能輕描淡寫，覺得這一點也不嚴重？

▼你們花錢買了孩子的痛苦，怎麼還能輕描淡寫，覺得這一點也不嚴重。（圖／CFP）

▲性暴力，暴力，虐待，孩童，男孩，女孩，小孩，兒童，性侵，性騷擾，戀童。（圖／CFP）

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。
(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

►►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「呂秋遠」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►民進黨擴大販賣「芒果乾」　投票前想想賴總統有遵守對人民承諾？

►藍白被民進黨定位為「境內敵對勢力」　還不驚醒力抗？

►從蔡英文訪日事件　看台日關係走向！

►川普對歐洲的「鐵腕威脅」　盟友變敵人的轉折時刻

投稿
申訴
呂秋遠

呂秋遠 呂秋遠

以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

呂秋遠最新文章

more

關鍵字: 呂秋遠 雲論 黃子佼 兒少 創意私房

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
盤點房產詐騙手法TOP10！地面師冒名、假檢警　這..
沒有買賣就沒有傷害？　花錢買孩子的痛苦怎還能輕描淡..
川普對歐洲的「鐵腕威脅」　盟友變敵人的轉折時刻
國際火線／最強「白月光」:《繁花》裡的杜鵑
從蔡英文訪日事件　看台日關係走向

推薦閱讀

川普對歐洲的「鐵腕威脅」　盟友變敵人的轉折時刻

沒有買賣就沒有傷害？　花錢買孩子的痛苦怎還能輕描淡..

從蔡英文訪日事件　看台日關係走向

大罷免成功　民進黨就此一帆風順？

民進黨擴大販賣「芒果乾」　投票前想想賴總統有遵守對..

盤點房產詐騙手法TOP10！地面師冒名、假檢警　這..

準備好了嗎？　從「骯髒15國」名單看我國經貿挑戰訊..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

華府智庫警告共軍封鎖　臺灣應冷靜觀察

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

相關文章

吳淡如開砲！要求公布「創意私房」80位高級會員：不管何等名望

吳淡如開砲！要求公布「創意私房」80位高級會員：不管何等名望

創意私房網站因藝人黃子佼牽涉其中，引起社會撻伐。針對創意私房高級會員竟能「點菜」指名要求特定受害者的性影像，行為令人髮指。作家吳淡如27日在..

10小時前

「黃子佼們」1情況可判數千年　呂秋遠：買孩子痛苦怎覺得不嚴重

「黃子佼們」1情況可判數千年　呂秋遠：買孩子痛苦怎覺得不嚴重

揪出創意私房「黃子佼們」　網淚憶只有她：能拉出暗網裡的人

揪出創意私房「黃子佼們」　網淚憶只有她：能拉出暗網裡的人

川普對歐洲的「鐵腕威脅」　盟友變敵人的轉折時刻

川普對歐洲的「鐵腕威脅」　盟友變敵人的轉折時刻

唐綺陽激瘦20公斤「罕露修長美腿」！　談黃子佼：該發生的就會發生

唐綺陽激瘦20公斤「罕露修長美腿」！　談黃子佼：該發生的就會發生

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普對歐洲的「鐵腕威脅」　盟友..

川普對歐洲的「鐵腕威脅」　盟友..

沒有買賣就沒有傷害？　花錢買孩..

從蔡英文訪日事件　看台日關係走..

大罷免成功　民進黨就此一帆風順..

民進黨擴大販賣「芒果乾」　投票..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面