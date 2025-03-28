沒有買賣就沒有傷害？　花錢買孩子的痛苦怎還能輕描淡寫

▲藝人黃子佼持有少女性影像涉犯《兒少條例》北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

●呂秋遠／律師

在《黑鏡》第三季第三集裡，有個悲慘的故事，叫做《黑函之舞》，主角肯尼是個青少年，因為電腦被植入惡意程式，可以看到他在電腦前，對著下載的色情影片所做的一切。駭客威脅他，必須按照他指示的所有命令去做，否則就要把所有錄到的不堪影片，上傳到學校，讓所有人看。肯尼無奈之下，於是先給了手機號碼，按照駭客的指示，去做了很多事。

就像影集一樣，很多的未成年女生，就是這樣一步一步的被傷害。

剛開始，可能是所謂「星探」的邀約，要她拍攝一些影片，而且為了建檔，還得要他們的個人資料，例如手機號碼、就讀學校、姓名等等。即便女孩怎麼覺得奇怪，他們總是有辦法進行下一步，他們會繼續誘騙小孩，以為這就是未來的明星路，只是試鏡而已，無傷大雅。

接著，如果孩子開始不配合，就會威脅他們，這些影片會散發給學校，讓她在同學面前抬不起頭來，同時也跟他們說，如果跟家長說，也會有一樣的下場，所以最好閉嘴聽他們的指示。因此，這些未成年人，就在這種威脅下，不斷的提供自己的影像、個資給那些買家，直到沒有利用價值為止。

「沒有買賣，就沒有傷害」，這句話在創意私房裡，更是如此。為什麼兒童及青少年性剝削防制條例會把持有「這種影片」的人也列為犯罪，是因為太多的青少年與兒童，就在這種噁心的設計裡受傷。

重點是，買片的人都知道，這是非自願、被欺騙、被強迫的真人真事。這些受傷的、無反抗能力的孩子，也生活在我們的四周，怎麼還會做這種事？

最後，持有這種影片，雖然目前刑度是1年以下，但是如果在不同時間取得，倘若法官認為一罪一罰，有可能會判刑數百年乃至於數千年，即便訂執行刑，也會很可觀。不要再說只是下載，有什麼大錯？

這些未成年人被傷害，完全就是買方的錯。也就是說，你們花錢買了孩子的痛苦，怎麼還能輕描淡寫，覺得這一點也不嚴重？

▼你們花錢買了孩子的痛苦，怎麼還能輕描淡寫，覺得這一點也不嚴重。（圖／CFP）

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

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