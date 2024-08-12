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柯文哲火速處理假帳疑雲　幼兒園的孩子死不完？

我們想讓你知道…危害到自己的時候，連網軍都能出動；遇到別人孩子的時候，就淡淡地說「如果還能重來」，有夠諷刺。

● 吳靜怡／政治工作者

從「台北幼兒園性侵案」到「柯文哲競辦帳目醜聞」，彰顯柯文哲失能的領導能力。

如果柯文哲處理台北幼兒園的第一案像是處理自己政治問題一樣積極，就不會發生之後二十幾位幼兒繼續被狼師性侵，現在懂得「大查帳」，當年，柯文哲有行政權，卻是不選擇「擴大調查」多幫助這些幼兒呢？因為正逢選舉年。

監察院公佈數據時，柯文哲大喊國民黨騙子，沒想到今天是柯文哲開記者會。

柯文哲下午記者會的腳本「道歉、卸責、硬拗、提告」，這些大家都會背了。要獲得民眾信任，請拿出關鍵性證據：「木可、尼奧、時樂」開立給競辦的發票，發票在申報時的金額和備註說明欄位的事由證據；「智堯資訊傳媒」、「木可公關」出帳紀錄和各銀行本，包含籌備處的銀行資料確認沒有任何金流。

少在那邊想事前安排好記者提問，你們之所以民調低就是誠信度差。

▲ 政大選舉研究中心本月1日公布「民眾對當前兩岸關係看法」，民調結果顯示民眾黨慘遭滑鐵盧，認同度只剩6.1%。（圖／陸委會提供）

相同的，兩案都是柯文哲領導決策、黃珊珊督導，天天開早會的團隊，需要辯解的時候都有陳智菡，一案關鍵的人就是窮盡一切可能的前社會局長周榆修，這一案就是人人尊稱「李董」的李文宗，這些人都是差點要靠年輕人送進總統府管理國家的人，多麼恐怖。

不同的，涉及到自己孩子時，柯文哲會心情不好，柯太太為人母連續發文解釋兒子的公司，但請問，「台北幼兒園性侵案」發生第一案開始，怎麼不見柯文哲積極過，而且柯文哲、黃珊珊從未對這些家庭道歉。

危害到自己的時候，連網軍都能出動；遇到別人孩子的時候，就淡淡地說「如果還能重來」，有夠諷刺。

柯文哲一直都在籌備書籍，要教大家如何選舉，建議柯文哲不要這麼厚臉皮了，乾脆出一本《從小草募資到他同學賺到出汁》皮諾丘的煉金術！

柯文哲有沒有變，我不在乎，但你還真的有夠壞。

▲ 柯文哲在遇到危害自身利益的事情時，積極到連網軍都能出動；遇到別人孩子的時候，卻只淡淡地說一句「如果還能重來」。（圖／記者屠惠剛攝）

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