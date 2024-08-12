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國手被攻擊等於國家被攻擊　從奧運看見江啟臣政治格局

我們想讓你知道…在擂台上，林郁婷用實力證明一切，也用她的實力擊退了奧運賽事期間，對她的攻擊跟詆毀；我們的國手被攻擊、被詆毀，其實也等於我們的國家被詆毀、被攻擊。

▲ 立法院副院長江啟臣稱讚林郁婷面充分展現她身為運動家的精神。（圖／記者屠惠剛攝）

● 林宗育／上班族

「我們的國手被攻擊被詆毀，也等於我們的國家被詆毀被攻擊」，捍衛自己的國家選手、沒有黨派之別，立法院副院長早在林郁婷奧運奪金之前，除了力挺，也一直呼籲執政黨政府、和相關單位應該要有所作為。

2024巴黎奧運最舉國歡騰的莫過於拳擊比賽女子羽量級選手林郁婷獲得金牌，而這一面金牌更是台灣首面奧運拳擊金牌。

只不過這一面金牌得來不易。但林郁婷面對國際輿論的壓力的表現，充分展現她身為運動家的精神，令人敬佩身為政治人物應該要向她學習，讓立法院副院長江啟臣不禁這樣稱讚。

「過程當中這一些詆毀攻擊、指控，我覺得反而讓我們更團結」擁有外交國防專長的立法院副院長江啟臣這樣說。

在立法院休會期間，他積極進行密集的國會外交，七月底先後到了歐洲捷克、西班牙、奧地利、義大利，與當地國會議員、政要及智庫專家進行深入交流、考察我駐外館處業務，並聽取僑界團體、台商代表意見，結束11天歐洲外交工作後，隔沒幾天又飛到日本，與立法院首次跨黨派組團以足球賽事方式進行國會外交，用足球友誼賽，不只更深化兩國情誼、也帶動兩國民眾更關注足球乃至體育競技與運動賽事，隨即又趕回選區視察凱米颱風的災後修復。

立法院副院長江啟臣表示，在擂台上，林郁婷用實力證明一切，也用她的實力擊退了奧運賽事期間，對她的攻擊跟詆毀；我們的國手被攻擊、被詆毀，其實也等於我們的國家被詆毀、被攻擊。

在2024法國奧運上看見中華隊的困境、更看見中華民國在國際上的桎梏，危機就是轉機，或許這是未來國會外交上更可著墨之處。

▲ 在擂台，上林郁婷用實力證明一切，也用她的實力擊退了奧運賽事期間，對她的攻擊跟詆毀。（圖／達志影像／美聯社）

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