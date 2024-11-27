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中華隊員不屈無懼的野性　是台灣人應該有的樣子

我們想讓你知道…在12強賽奪冠的台灣隊球員身上，我看到他們有種不屈無懼的野性，似乎有無窮的力量要從他們每個人身上迸發而出。謝謝台灣隊，不僅是在野球場上奮戰的球員，也包含每位參與且為球隊喝采的人。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

● 姚孟昌／輔仁大學法律學院助理教授

今早起來時候，一首歌旋律進到腦海中，這首歌是由愛爾蘭歌手天使女伶演唱的 Isle of Hope, Isle of Tears，他讓我想起台灣這個島嶼以及島嶼上的人。

歌曲講是在1892年一月的第一天，一位愛爾蘭女孩離開故鄉，在紐約的愛麗斯島登陸。歌詞述說他來到一個充滿希望與淚水的小島，這島讓他恐懼，也給他自由。無論如何，這裡已不再故鄉那個飢餓之島，痛苦之島。在隨身攜帶的一個小包包裡，藏著所有的過去與歷史以及他對未來的夢想。他知道在自由之地，勇氣是通行證.....。

這是一首移民之歌。

從我的家譜得知，祖先在明鄭時期從台西登陸，沿著海岸到彰化，從此落戶。那位到台一世徹底告別他所來自的地方，我們不曉得他在家鄉發生什麼事，只知他是到台的第一代，台灣就是他的家。

在到台一世的心中，台灣是希望之島也是充滿眼淚之島，他心中有恐懼卻也渴望自由。惟有勇氣是他的憑藉，因為願景讓他能迎向未來。300多年了，家族中每一代人經歷戰爭、貧窮、被做官的人欺壓，他們也成為有自己歷史的台灣人。

這是許多台灣人祖先的寫照，而今年輕的台灣人承襲這樣的精神，繼續前進。

▼在到台一世有恐懼卻也渴望自由，惟有勇氣是憑藉，因為願景讓他能迎向未來。而今年輕的台灣人承襲精神，繼續前進。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊奪金返台，林昱珉出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

在剛剛從12強賽奪冠的台灣隊球員身上，我看到他們有種不屈無懼的野性，似乎有無窮的力量要從他們每個人身上迸發而出。他們奪冠後卻彬彬有禮、有節有度、談吐合宜，令我深深地為他們而欽佩欣喜。他們展現的風範，讓無良媒體、組頭館長這類人現出原型，醜態畢露。我認為這些棒球員的故事才值得大家認識與傳講，他們才有資格站在凱道上接受歡呼。

謝謝台灣隊帶給我們的好，這好不只是讓我們擁有世界冠軍的喜悅；他們帶給我們的好，是讓我們有學習的榜樣，讓我們知道台灣人應該有的樣子。

謝謝台灣隊，台灣隊不僅是在野球場上奮戰的球員，也包含每位參與且為球隊喝采的人。

We are a Team, Team Taiwan!

▼台灣隊不僅是在野球場上奮戰的球員，也包含每位參與且為球隊喝采的人。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼「棒球英雄、台灣尚勇」大遊行今天下午登場，超過萬人擠爆館前路的「英雄谷」。（圖／記者許敏溶攝）

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姚孟昌專欄 姚孟昌

英國倫敦大學法學博士，輔仁大學學士後法律學系專任助理教授，主要領域為憲法與國際法，台灣國際法學會理事，長年關切人權議題。

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關鍵字: 姚孟昌 雲論 12強 中華隊 台灣隊 台灣

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