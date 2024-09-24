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為長輩洗腳不是孝道表演　人倫日常無須特別報導！

我們想讓你知道…千萬不要讓服事他人變成一種形式，更不能將其作為自我標榜的表演。所以，「洗腳孝親」這樣的事不須報導，因為這是人倫的日常！

▲ 洗腳已經成為華人文化中用來彰顯孝親報恩之舉的公開儀式。（圖／華山基金會提供）

● 姚孟昌／輔仁大學法律學院助理教授

「中華傳統文化弘揚孝道總會」擬於10月12日在總統府前廣場主辦的「孝親報天恩，為父母洗腳活動」，因民進黨台北市黨部幫忙宣傳而引發爭議。民進黨立委沈伯洋表示：「這種活動，連幫忙轉發都會是問題，都什麼年代了，台灣不需要這些活動。」

在筆者老家，長輩們在農事完畢後，必定會先把腳洗乾淨才進門。我小時候也常被祖母反覆告誡，回家時必須先洗腳，否則不准進入起居室。在台北市中山堂的門柱腳邊，還留有一個小水池，那是當年為了讓赤腳或穿拖鞋的市民，在洗腳後才能參加聚會而設置的。由此可見，洗腳原本就是日常生活的一部分，目的是為了潔淨自身，也維護環境的清潔。那麼，洗腳究竟是從什麼時候開始，變成了華人文化中公開的儀式，甚至被用來彰顯孝親報恩之舉？

▲ 洗腳之所以會演變成一種禮儀，與耶穌基督有著密切的關聯。（圖／達志影像／美聯社）

其實，洗腳之所以會演變成一種禮儀，與耶穌基督有著密切的關聯。在古代，洗腳是一種待客之道。當時的人們習慣穿涼鞋，主人在接待旅客時，會請僕人替客人洗腳，甚至由主人親自為貴客洗腳，以示歡迎之意。聖經記載，耶穌與門徒共享最後晚餐前，親手為門徒洗腳，並用自己所束的手巾擦乾。耶穌對門徒說：「我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所做的去做。」（《約翰福音》13章14～15節）

耶穌為門徒洗腳的舉動讓門徒們感到驚惶不已，蓋人情之常只有卑下低微者為權貴尊長者洗腳，卻從未有老師、尊長、主人為學生、晚輩、僕人洗腳的事。聖奧古斯丁曾說：「耶穌為我們降生成人，甚至以奴僕之姿為門徒洗腳，這就是祂對我們的愛。」因此，如果門徒想要效法耶穌，就當俯就卑微的人，看到他們的需要，儘力使他們享有人應有的平等權利與人性尊嚴。

▲ 甘心樂意為長輩洗腳，是人倫的日常，無須特別報導。（圖／記者陳崑福翻攝）

耶穌教導門徒，千萬不要讓服事他人變成一種形式，更不能將其作為自我標榜的表演。所以，當民間團體鼓吹「洗腳孝親」，甚至以舉辦「萬人洗腳」活動來申請金氏世界紀錄時，我認為這些行為都已經悖離了孝道的本質。

至於孩子能不能為父母親洗腳？當然可以。當孩子還不會自己洗腳的時候，是阿嬤彎下腰來為孫子洗腳；而當阿嬤年老，無法彎腰為自己洗腳的時候，就換成阿孫為阿嬤洗腳擦乾。這樣的事不須報導，因為這是人倫的日常！

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● 本文獲授權，轉載自《台灣教會公報》。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

 

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姚孟昌專欄

姚孟昌專欄 姚孟昌

英國倫敦大學法學博士，輔仁大學學士後法律學系專任助理教授，主要領域為憲法與國際法，台灣國際法學會理事，長年關切人權議題。

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