藍白砍預算是拿人民開刀　跟擄人勒贖有什麼兩樣？

▲黃國昌刪減預算的資料，若加上國民黨委員各種欠缺邏輯的刪減體案，就可明白國會亂政何其嚴重。（圖／記者屠惠剛攝）

● 姚孟昌／輔仁大學法律學院助理教授

黃國昌刪減預算的資料，若加上國民黨委員各種欠缺邏輯的刪減體案，就可明白國會亂政何其嚴重。這些數據告訴大家藍白立委在國會亂刪預算毫無理路與邏輯， 唯一合理解釋是他們要借此癱瘓民進黨政府，讓整個公務體系停擺。

這樣刪減只有修理到民進黨？不！ 他們修理的是政府、政府公務員與全體人民。

政府是人民的，是為人民作事的。 當政府的業務費、建設費用、對於人民福利的補貼支應費用被胡亂刪除， 受害的就是我們人民。 就算藍白辯稱是凍結或只刪除多少，說以後透過協商會再補回來。

即使我們願意相信藍白立委的誠信， 然而其間所造成的延宕、增加公務員不必要的行政作業，也是在耗損政府量能，減損政府為民興利的能力。

藍白毫無理性刪除預算 人民絕不容許癱瘓政府

如統刪中研院業務費50億元，令該院研究無法進行、近3千名研究助理恐面臨失業危機。公視的預算23億905萬1千元，藍白立委全數刪除。與農民權益相關之農業部業務費8608萬2千元和設備及投資費417萬元，刪除到僅剩1元。最慘的是他們還刪除台電的2000億元撥補，這涉及政府維持電價穩定，造福平民大眾日常的作為。刪減還影響諸如國立博物館、圖書館、表演藝術中心的運作，侵害莘莘學子們的權益。

這些毫無理性的刪除， 威脅的豈只是民進黨政府執政？ 藍白是拿人民開刀，這跟綁匪擄人勒贖有什麼兩樣。

當國會多數亂搞已經是事實，為維護自身權益，人民必須迫使此屆國會重設啟動。選民針對濫權的區域立委進行罷免或依照公投法舉行重大政策創制公投、要求國會自行解散全面改選都是可行的作法。人民既然是國家的主人，自不能容許國會惡搞、癱瘓政府運作與侵擾人民權益。

謹呼籲各位好朋友，拜託大家一起來糾集親朋好友同事同學，用行動維護自身權益、重新選出國會。

▼人民既然是國家的主人，自不能容許國會惡搞、癱瘓政府運作與侵擾人民權益。（圖／記者湯興漢攝）

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