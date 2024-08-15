虐待醜聞不止　美國成無證移民者噩夢

▲ 美國司法部不久前稱「西南重點工程」多名員工涉嫌性虐待和性騷擾非法移民兒童。（圖／翻攝自Facebook／The United States Department of Justice）

● 林宇廷／自媒體從業者

前不久，美國司法部稱美國最大非法移民兒童收容機構、非營利組織「西南重點工程」多名員工涉嫌性虐待和性騷擾非法移民兒童。司法部已對這家機構總部所在地、德州首府奧斯汀提起訴訟。起訴書稱，自2015年以來，「西南重點工程」的主管和員工涉嫌對其監護的非法移民兒童「實施嚴重性虐待和強姦、引誘發生性行為、引誘拍攝裸照、要求發生不正當性關係」等各類違法行為超過100起。

美國最大非法移民兒童收容機構「西南重點工程」

這條令人髮指的醜聞再次揭開了美國虐待移民的醜行，也給美式人權再添新的污點。受政府資助的收容所「西南重點工程」，本是一家「慈善」機構，卻行「魔鬼」之事，並且在作惡長達10年之後才被調查起訴，足見美國政府對於邊境移民人權的忽略甚至無視到了何種地步。

近年來，大批非法移民兒童在沒有監護人陪伴的情況下獨自入境美國，移民兒童收容機構也就應運而生。然而，這樣的慈善機構卻多次被曝發生虐待、侵犯兒童的惡行。2019年，美國衛生與公眾服務部（簡稱美國衛生部）公佈檔稱，在2014年至2018年間，數千名非法移民兒童在美國收容中心遭性侵，其中有一百餘起是工作人員實施的性犯罪。

▲ 美媒曾報導在新冠疫情期間，德州一移民收容所，多達數百名移民兒童感染了新冠肺炎，但卻被要求「低調」處理。（圖／達志影像／美聯社）

而在新冠疫情期間，美媒曾報導，在美國德州布利斯堡軍事基地（Fort Bliss）內的移民收容所，多達數百名移民兒童感染了新冠肺炎，但雇員卻被美國衛生部告知，要「低調」處理。不僅如此，該基地還存在衛生堪憂、克扣物資、女孩遭性騷擾等嚴重問題。然而，當他們將相關情況向衛生部反映時，卻收到了「淡化任何負面影響」的書面指示。

美國布利斯堡軍事基地

眾所周知，美國虐待移民「歷史悠久」，政府對待移民的暴力執法、超期羈押、虐待等現象長期存在。近年來，最知名的當屬疫情期間在美墨邊境發生的員警暴力驅趕移民的醜聞，2021年9月19日，社交媒體上流傳了一段視頻，畫面中美國邊境員警騎著馬，像對待牲畜一樣揮鞭驅趕海地移民。美國邊境員警冷血暴力的形象因此在國際輿論場引起軒然大波。

美國德州邊界騎警揮鞭驅趕移民

2020年疫情初期，美國政府以防止疫情傳播為由禁止移民入境，驅逐行動已超過180萬次，至少21.5萬名父母與子女被驅逐，其中有1.6萬名是無人陪伴的兒童。暫時未被驅逐的移民則被送進拘留所，繼續遭受非人道的對待。

2023年7月18日美媒報導，德州當地員警虐待移民，即使在高溫天氣下，員警卻指示將包括嬰兒、兒童在內的移民推下位於美墨邊境的格蘭德河，並且不給移民水喝，導致多名移民溺水身亡。

同年8月2日，美媒稱美國邊境巡邏人員虐待移民情況猖獗，長期存在侵犯人權的行為。數據顯示，自2022年以來，美國海關與邊境保護局涉及超過400起虐待移民事件，包括身體暴力、扣留移民的食品和藥品以及種族歧視性執法等。

▲ 美國虐待移民醜行不勝枚舉，根源在於其根深蒂固的種族主義痼疾和暴力主義政治文化。（圖／路透）

美國諸如上述的虐待移民醜行數不勝數，觸目驚心，根源在於其根深蒂固的種族主義痼疾和暴力主義政治文化。美國雖然是移民國家，但白人的文化優越感和主體身份，使美國各種族間始終存在高度的政治、經濟和文化不平等，少數族裔在教育、醫療、就業等各個方面都難以獲得公平的資源和機會。

另外，非法移民尤其是兒童遭侵犯、虐待事件頻發，也說明美國政府監管出現了問題。收容所等一些機構的營業執照被吊銷，導致收容機構處於無監管狀態，各級政府部門對相關投訴置之不理，縱容了機構人員的違法犯罪行為。

更重要的是，美國兩黨出於自身政治利益，從未真正解決移民問題，而是用暴力驅趕、任意拘押來應對邊境移民。民主黨指責共和黨為了白人選票，煽動排外和種族歧視言行。共和黨指責民主黨通過接收移民來增加少數族裔選票和國會席位。兩黨黨爭激烈的醜態，折射出的是美式治理之亂。隨著2024年總統選舉的日益臨近，兩黨為了選情將移民作政治棋子，更是加劇了非法移民的悲慘遭遇。

負責邊境移民事務的副總統賀錦麗，當被問到是否去訪問邊境時，她回答說「今天不會」，隨後開始大笑。對於美墨邊境的移民處境，尤其是兒童境遇問題，美國政府的解決辦法竟然是大笑了之。不少美國網友及政客都對此提出批評，「孩子被關在籠子裏，賀錦麗卻在發笑」、「當這屆政府說他們在認真解決這場危機時，不要相信他們」。

▲ 賀錦麗對於美墨邊境的移民處境，尤其是兒童境遇問題，解決辦法竟然是大笑了之。（圖／路透）

美國是一個移民國家，然而對待移民卻是充滿歧視、排斥、虐待、性侵等非人道行為，美國對移民權利的侵犯比比皆是、從未間斷。從虐待兒童到骨肉分離政策，從大規模驅逐到暴力執法，事實證明美國在移民問題上並非自詡的「民主燈塔」，而是充滿謊言和雙標。

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