ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

台股達多元上市里程碑　星宇航空百億累積虧損仍是市場觀望重點

我們想讓你知道…高度資本密集且業績持續成長的星宇，的確很適合採用多元上市掛牌，但就現階段而言，星宇仍屬於「本夢比」族群。

▲ 星宇董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

● 張慶華／產經分析師

今年6月27日，星宇航空創辦人暨董事長張國煒送件申請股票上市。光是上半年，台股共計27家上市、上櫃，籌資額總計184.02億，金額較去年同期成長123％，下半年排隊的公司已有20家，預計年底上市的星宇尤其特別，是台股真正意義上第一家多元上市公司。

多元上市是什麼？

「多元上市方案」俗稱「Gogoro條款」，是金管會在2018年為了催生台股獨角獸，刺激國內融資市場而設立的新機制。首先要強調的是，會申請多元上市絕對不是「賺錢」的公司，而是「有潛力」的公司，至於潛力能否兌現，得要看經營團隊與投資人的表現。

之所以推出多元上市，除了有當年Gogoro因未實現獲利，不能在台股上市的殘念，還有對台股成長動能的擔憂。2017 年全年台股IPO家數跌至39家，籌資金額也僅有148.1億，金管會可謂慘澹經營。

為了鼓舞投資人與創業者，金管會訂定「大型無獲利上市櫃條件」（即多元上市的條件），即使公司虧損，但營收成長強勁，而且營收規模、市值、每股淨值、現金流量符合標準，就可以免檢視獲利及累積虧損申請多元上市。

▲ 新增「大型無獲利企業」上市條件。（資料來源：台灣證券交易所）

Gogoro 最終於 2022 年選擇透過特殊目的併購公司（SPAC）在美股上市，不過台股放低的上市門檻，卻吸引了星宇航空的注意。

星宇航空成立未滿兩年就遇到疫情，連年鉅額虧損，但是航空公司重資本的行業特性，讓興櫃前實收資本額就已經超過181億元的星宇，輕而易舉滿足「大型無獲利上市櫃條件」。

一到解封，星宇航空果然就急著要推動上市。2023年財報星宇航空雖然仍舊稅前虧損，但是虧損幅度已經收斂，甚至出現稅後盈餘；同年星宇兩度發起現金增資，推升每股淨值以符合上市標準。到了2024年第一季繳出漂亮財報，多元上市也就成為星宇勢在必得的任務了。

▲ 星宇航空到了今年第一季繳出漂亮財報，多元上市便成為星宇勢在必得的任務。（圖／星宇提供）

星宇多元上市的意義？

證交所年初才訂下2兆美元／新台幣60兆元目標，但6月底就突破新高至超過新台幣70兆元（約 2.3兆美元）。台股近期好消息連連，到星宇航空多元上市審核過關為止，台股今年已經實現3大成就：

1. 疫情四年台股反而屢創新高，市值、成交量擠進全球前十
2. IPO數量不降反升，上半年上市櫃籌資額度倍數成長
3. 不只科技股獨領風騷，還培育出航空業獨角獸

面對全球大通膨、利率居高不下，台股還能逆勢創造榮景，讓投資人的信心與荷包都裝得很滿。其中最特別的是星宇航空多元上市，儘管2023年度財報仍有115億元累積虧損，但是2024年Q1完成現金增資81億元，加上解封後營收大幅增加，淨值拉回到實收資本額的2／3，滿足多元上市的規定。

▲ 星宇能夠成功增資，代表投資者看好公司前景。（圖／星宇航空）

星宇能夠成功增資，代表其投資者看好公司前景，也順利讓這頭獨角獸準備掛牌上市。這不只是寫下台股新紀錄，還意味著台灣建構高科技產業的全球領先地位之後，還繼續充實資本市場的多元性與活力，放眼亞洲，可說是相當開放創新，有助於吸引更多企業與資本在台灣尋求發展機會。

但是市場對星宇上市本身，有著正反兩極的評價。看好的意見認為，星宇挾創辦人張國煒名氣資歷與長榮班底的經營團隊，勢必帶領公司高速成長；相對地，絕大多數股民對星宇股票敬謝不敏，因為星宇帳上仍有百億鉅額虧損。

儘管綽號「K董」的張國煒大膽任用公關行銷團隊，強力宣傳自己的「王子復仇」、「董座機長」故事，星宇的財報對金錢嗅覺靈敏的台股股民而言，是非常高風險的。企業家個人故事對傳統股民只能充當參考，經營表現、財報資料與大股東的籌碼動向才是關注重點，因此星宇也被不少股民戲稱為「網紅航空」，其多元上市申請被調侃是「多元炒股」。

張國煒經營星宇真的是多元炒股嗎？其實金管會設計多元上市方案，深知此類公司財務尚不健全，因此規定多元上市申請公司需對董事及經理人的股票進行強制集保，時間由一般上市的一年延長至二年。

▲ 張國煒大膽任用公關行銷團隊，強力宣傳自己的「王子復仇」、「董座機長」故事。（圖／星宇航空）

受法規限制，星宇公司經營者不該也不能炒股，只能認真經營提高公司的價值。然而，星宇炒股的說法在投資人之間揮之不去，並非毫無道理。對於認真檢視財報評估股票價值的投資者，以及追逐市場消息投機的股民來說，星宇聲量太大，潛在價值卻有待商榷。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

上市與遺產不能解決星宇財務負擔　未來營運壓力反更沉重

航空業的前景是非常看好的，光是東北亞、東南亞、中國、印度就有龐大的需求。長榮集團創辦人張榮發成立長榮航空，就是想把握住各國「開放天空」趨勢，搶攻空中的客、貨運市場。

但是星宇航空想要複製長榮航空的成功並不容易，因為長榮航空有整個集團的人力物力與國際談判能力，不論客、貨運都很能拓展客源。星宇不然，儘管張國煒擁有普通企業家難以望其項背的雄厚資本，星宇必須先投入數百億資金採購飛機、培訓人力與建置系統，還得拓展航線以擴張集客能力，想攤平前期虧損實現獲利十分困難。

航空業是典型的資本密集產業，而且是高固定成本、低邊際成本，因此航空公司往往採用邊際成本定價策略，會傾向殺價爭奪乘客。一旦大環境不佳，高固定成本立刻成為公司的緊箍咒。1978年至2010年間，全球有超過100家航空公司破產，體現其不易靈活整頓財務的特性。

▲ 航空業是典型的資本密集產業，而且是高固定成本、低邊際成本。（圖／星宇航空提供）

綜合星宇財報與近期媒體報導，星宇已經與租賃公司簽約等待交機的飛機數量尚有4架，與空中巴士簽約等待交機的數量尚有12架，已經支付的飛航設備款超過新台幣253億元，後續還有約230億元已簽約未支付的款項。

除此之外，星宇在桃園航空城標售土地還有76億元尚需支付，更別說在世界各國編制地勤與維修團隊的資金、後續是否成立自有空廚公司等等，可以說星宇處處需要用錢。

應對數百億的龐大財務缺口，星宇需要優先擴編機隊量能，增加航班、擴大營收，但受限於飛機交機速度、航權協商進度、市場復甦情形，接下來僅能做到緩步增加客機量能，不可能再有疫情解封後的爆發式營收成長。至於讓其他國籍航空營收高漲的貨運業務，因為星宇目前只能用客機腹艙載貨，幾乎沒有分食到景氣炙熱的貨運市場。

綜合前述條件分析，星宇在公開上市說明書中，對財務績效分析以及未來一年度現金流動性評估極為保守。在星宇自己的預測中，113年度營業活動之淨現金流出為84億多元，較112年度僅微幅增加 2 億元，投資活動之淨現金流出卻高達330億，籌資活動之淨現金流入則高達210億元。

▲ 星宇在公開上市說明書中，對財務績效分析以及未來一年度現金流動性評估極為保守。（圖／今周刊）

為了支應飛航設備款，星宇仍然必須增加銀行貸款，甚至是繼續現金增資。雖然星宇即將上市籌資，但是今年上半年台股共計27家上市、上櫃，籌資額總計184.02億，以星宇動輒數百億的資本投入規模而言，是小巫見大巫，根本不敷使用。

星宇公關團隊積極宣傳上市，並不能解決公司的財務壓力，而同樣被過度渲染的消息，還有張國煒8月確認遺囑訴訟獲得的勝利。媒體使用「獨得140億遺產」誇大張榮發家族的爭產話題，實際上後續還有諸多遺產分割訴訟與執行爭議待釐清。

從法律實務來看，張國煒真正能夠繼承的遺產份額，絕對遠遠不足支付星宇接近500億元的累積虧損與待付款項。因此張國煒本人面對媒體採訪，並不敢承諾遺產將投入星宇，僅表示「取得再說」，外界解讀遺產訴訟將對星宇營運有益，恐怕過於樂觀。

▲ 張國煒面對媒體採訪，並不敢承諾遺產將投入星宇，僅表示「取得再說」。（圖／民眾提供）

星宇高歌本夢比　外界觀察多元上市後台股變化

財務壓力如此沉重，投資人對星宇的信心從何而來？就客運業績來看，星宇表現確實不俗，根據民航局公布的台灣各機場載客率，星宇雖然航班架次較少，但是6月載客率直追華航、長榮雙雄，表示張國煒積極、靈活的公關操作與聯名行銷頗有成效，成功抓住夏日旅遊旺季。

8月13日甫公告的7月星宇財報顯示，2024上半年星宇總營收為163.33億，稅後淨利9億，淨利率約為5.5％。相比2023年首次轉虧為盈時，星宇淨利率僅有1％，仍遠低於IATA預估的2023年全球航空業淨利率2.6％；今年星宇要超過IATA預估2024年全球淨利率2.7％應該沒有問題。

只是距離長榮航今年上半年淨利率12.4％、華航7.2％的表現，星宇航空還有很大的努力空間。今年6月股東會上，張國煒發下豪語稱「10年內獲利率應該可以跟華航、長榮航相比」，總經理翟健華表態「三年後打消累計虧損」，實踐起來並不容易。

▲ 6月的股東會上，張國煒發下豪語稱「10年內獲利率應該可以跟華航、長榮航相比」，總經理翟健華表態「三年後打消累計虧損」。（圖／星宇提供）

高度資本密集且業績持續成長的星宇，的確很適合採用多元上市掛牌，但就現階段而言，星宇仍屬於「本夢比」族群。首例多元上市將會表現如何？許多投資人都在密切關注。若成功，有機會激勵未來IPO市場；即使失敗，也將是一次難得的金融嘗試。

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►企圖在中美間找尋平衡點　蘇林延續阮富仲「竹子外交」

►碳費應該少點口號　多點務實

►拜託大家別去墾丁了！　恆春之美懂的人都懂

►江蕙封麥9年再開金口　每次獻唱都是與不同人生的交流

投稿
申訴
關鍵字: 星宇航空 張國煒 長榮 上市 多元上市 台股 上櫃 遺產 本夢比 張慶華 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
賀錦麗與川普爭奪搖擺州　穆斯林選票成勝敗關鍵
台股達多元上市里程碑　星宇航空百億累積虧損仍是市場..
企圖在中美間找尋平衡點　蘇林延續阮富仲「竹子外交」
碳費應該少點口號　多點務實
拜託大家別去墾丁了！　恆春之美懂的人都懂

推薦閱讀

拜託大家別去墾丁了！　恆春之美懂的人都懂

江蕙封麥9年再開金口　每次獻唱都是與不同人生的交流

劇情大反轉！　雲林大戰連載2年進入完結倒數？？

台股達多元上市里程碑　星宇航空百億累積虧損仍是市場..

碳費應該少點口號　多點務實

華人家長心態作祟　3A才能證明台灣遊戲業價值？

企圖在中美間找尋平衡點　蘇林延續阮富仲「竹子外交」

白色政治家柯文哲到底是怎樣的一個人？

柯稱「笑藍綠不敢誠實申報」　就像強姦犯辯「男人都有..

賀錦麗與川普爭奪搖擺州　穆斯林選票成勝敗關鍵

相關文章

企圖在中美間找尋平衡點　蘇林延續阮富仲「竹子外交」

企圖在中美間找尋平衡點　蘇林延續阮富仲「竹子外交」

蘇林這次訪中，代表越南今後將採積極態度與中國往來；但在過程中，必須確保不會出現向北京「一邊倒」的印象。因此，蘇林訪中後，可望藉機與拜登會晤。..

趙春山 8小時前

輝達沒救AI全村！「黃仁勳概念股」卻逆勢漲停　聯發科也回漲逾3%

輝達沒救AI全村！「黃仁勳概念股」卻逆勢漲停　聯發科也回漲逾3%

美超微重挫19%「拖累4台廠」　華泰、麗臺股價見跌逾4%

美超微重挫19%「拖累4台廠」　華泰、麗臺股價見跌逾4%

輝達希望破滅！台積電跌23元至941　指數跌逾300點

輝達希望破滅！台積電跌23元至941　指數跌逾300點

碳費應該少點口號　多點務實

碳費應該少點口號　多點務實

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

別去墾丁了！恆春之美懂的人都懂

別去墾丁了！恆春之美懂的人都懂

留下最美的部分　江蕙再開金口

雲林大戰連載2年進入完結倒數？

台灣史上第一例「真正」多元上市..

碳費應該少點口號　多點務實

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面