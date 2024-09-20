保持台灣經濟韌性　碳費制度不應設置過高

▲ 環境部長彭啓明10日參加「2024環法挑戰賽 紐崔萊•日月潭站」開幕典禮時，於會中表示目標是希望10月底前預告碳費費率、明年1月1日生效。（圖／記者湯興漢攝）

● Bryant／產業研究與市場策略分析員

隨著全球氣候變遷問題的日益嚴峻，碳定價政策已成為各國推動減碳的重要工具。台灣近期推出了碳費相關子法，並計劃未來逐步提高費率以促進企業減碳與低碳轉型。

然而，因為《氣候變遷因應法》規定具體碳費費率由審議委員會決定，各界都密切關心，最終出爐的費率版本是否能夠實踐減碳目標，同時不帶給社會過大的經濟負擔？要回應這個問題，最直接且有效的方式，就是參考亞洲鄰國的案例，再根據台灣的發展脈絡進行規劃。

新加坡經驗：高費率與過渡框架的平衡

台灣在設計自己的碳費制度時，高度參考了新加坡實施碳稅的經驗。新加坡作為亞洲的貿易與金融中心，在2019年推出了碳稅制度，旨在通過市場機制促進企業減少碳排放，推動技術創新。新加坡政府預備透過碳稅的政策引導，讓新加坡發展出具有強大競爭力的跨國碳交易市場，這是與台灣相當不同的地方。

▲ 新加坡2019年推出了碳稅制度，旨在通過市場機制促進企業減少碳排放，推動技術創新。（圖／達志影像／美聯社）

逐步提高稅率，2030年前將達到每噸45新幣，這是新加坡政府的階段性碳稅計畫。但新加坡的高昂稅率，很大程度是因為新加坡具有亞洲與西方的兩面性，其物價水準遠高於鄰國，即使如此，新加坡在碳稅上路初期也僅僅課徵每公噸二氧化碳排放5新幣的低廉費率，以確保企業有足夠時間適應政策變化，減輕對運營成本的即時衝擊。

新加坡也有三成左右的GDP來自製造業，尤其是電子業與石化加工業的實力堅強，然而新加坡製造業屬於碳排放密集且貿易暴露型的產業，碳稅的影響尤為重大。因此，新加坡政府設計了一個針對排放密集與貿易暴露產業的過渡框架（the transition framework for emissions-intensive trade exposed [EITE] sectors），以確保這些企業能夠逐步適應碳稅的政策變化，同時保持其在全球市場中的經濟實力。

實施碳費的過程，如何減少排放密集與貿易暴露產業在全球市場上的競爭力損失？這是各個製造大國都想解決的大哉問，新加坡的過渡框架設計，允許產業向政府協議自身的減排計畫，並予以適度的減免與補貼。

▲ 新加坡的過渡框架設計，允許產業向政府協議自身的減排計畫，並予以適度的減免與補貼。（圖／路透）



具體來說，企業可以向政府提出詳細的減排計畫，包括減排目標、技術升級計劃、能源效率改善方案等。只要企業展示出實質性的減排承諾，並且計劃可行，政府便會根據協商結果，為這些企業提供碳稅減免，甚至延長它們達成減排目標的時間。這一靈活的減量計畫機制，讓企業能夠在保持生產效率和國際競爭力的同時，積極推動減碳工作。

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保持靈活性 避免錯誤政策損害低碳轉型

台灣碳費借鑑新加坡的過渡框架，讓企業可以提出「自主減量計畫」，符合申報規範與減量標準的企業，就能獲得優惠費率的減免。

但即使借鑑了新加坡的機制，我們仍應謹慎思考：台灣是否應該跟隨新加坡等國家制定高費率？這樣的政策是否能有效推動綠色成長，且不至於給企業帶來過重的負擔？

這裡必須提到，新加坡善用了亞洲金融中心的優越地位，建置亞洲國家難以望其項背的高效碳交易所，允許企業購買碳抵換額度來降低實際支付的碳稅。這為短期內難以大幅減排的行業提供高度靈活性。台灣的碳抵換制度、境外碳交易機制尚不完善，對於碳抵換額度也採取較保守的設計，因此台灣相對而言，就沒有新加坡實施高昂稅率的底氣。

▲ 新加坡善用了亞洲金融中心的優越地位，建置亞洲國家難以望其項背的高效碳交易所。（圖／Agoda提供）

除此之外，新加坡企業可以根據自身的運營情況，量身定制減排計畫，減少了政策執行中的一刀切現象。每個行業的碳排放特性不同，這種靈活的協議機制讓不同類型的企業能夠找到最合適的減排方案。而新加坡各類津貼、技術補助，同樣給予了必要的過渡緩衝，同時也促進了長期減排行動。

新加坡透過「能源效率基金」（Energy Efficiency Fund, E2F）和「國家環境機構補助計劃」（NEA grants），以及其他技術創新支持計劃，為企業提供資金，幫助它們採用先進的低碳技術和能源管理系統。這樣，企業不僅能夠達成減排目標，還能在未來的綠色經濟中獲得競爭優勢。

針對碳稅最有可能打擊到高度依賴出口的產業，新加坡不只在內部提供緩衝，也積極與各國協調制度，讓新加坡企業可以在滿足國內減碳標準的前提下，避免被外國碳定價機制雙重剝削。這一點更是國際地位尷尬複雜的台灣不容易做到的。

▲ 針對碳稅最有可能打擊到高度依賴出口的產業，新加坡不只在內部提供緩衝，也積極與各國協調制度。（圖／取自Pixabay）

實質費率：新加坡的設計啟示

新加坡高費率碳稅的實施，並非單純提高企業的營運成本，實質上，它為企業提供了一個明確的減排激勵機制，鼓勵技術創新與能源效率提升。目前國際上一些實質費率的分析表明，儘管新加坡稅率最終將提高到每噸45新幣，但實際上透過碳抵換與技術投資，企業在中期內可以大幅降低實際負擔。企業能通過更清潔的技術和外部碳抵換方案，實現碳稅負擔的減少，從而保持國際競爭力。

這一設計顯示，高費率並非意味著高成本，只要有適當的配套與靈活性措施，企業仍能在高費率下保持市場競爭力。不只新加坡有如此政策思考，就連極度重視環境權的歐盟，也在嚐到去工業化苦果之後，回頭強調永續發展進程中的企業競爭力，甚至運用碳定價政策構築關稅壁壘，反過來保護自家企業。

國家設計碳定價政策，不應該被表面上的「高稅率＝大幅減碳」迷思影響，應該要慎重考量企業的競爭力問題。

▲ 台灣應善用製造大國的地位，以較低的起徵費率輔以自主減量計畫。（圖／港務公司提供）

以台灣的經濟發展脈絡而言，既然我們缺乏歐盟的貿易規則制定能力，也不像新加坡具有區域金融中心地位，台灣更該善用製造大國的地位，以較低的起徵費率輔以自主減量計畫。政府應該著重在運用碳費政策引導減碳，並以較低費率為政策保留高度靈活性，如此可以讓企業有足夠的適應期，不僅能促進台灣企業的減碳行動，還能保護台灣在全球市場中的強韌競爭力！

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