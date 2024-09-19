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再談軍隊的「綜合格鬥」及「槍械格鬥」之興革

▲▼ 訓練無法與時俱進，也是國人認為服役是浪費時間的原因之一，以「刺槍術」改名為「近戰格鬥」即為一例。（圖／澎防部）

▲ 「近戰格鬥」訓練與「刺槍術」的「對話」。（圖／澎防部）

● 張博智／前陸軍步訓部體育組上校組長

國防部顧部長上任之時，提倡的「減法」思維，呼應了官兵的心聲，也相當切合部隊興革的需要。減除不必要的雜務，才能專心戰訓本務，甚至，減併訓練課目也是重點之一。顧部長提及，凡不符合實戰需要的課目進度或表演性的操演，應予以刪除，我是十分贊同的！

然而，顧部長一聲令下，兵隨將轉，刺槍術首當其衝，成了被革除的課目，這倒是令我始料未及的發展。

迄今，我一直認為廢除刺槍術並非部長本意，也不會是國防部的立場，只是研擬興革方向重點及執行上岔了路徑。

針對顧部長的指示，其實有非常簡明扼要的興革方向與重點，就我淺見以為：

一、 以對刺訓測賽為刺槍術或槍械格鬥的重點，從入伍訓練、學年教育、駐地訓練與測驗等，對刺實戰訓練就是重點。

二、 全面建置標靶訓練場，以多樣化的靶具，提供學校及部隊教育訓練之用。

三、 全面加強專業幹部師資的職能，尤其是專司國軍體能戰技、近戰格鬥教育訓練的體育幹部職能的進修與深造，同時也應從體育專業軍官班的招募下手，招考具備相關專業專精的好手為軍所用。

軍隊教育訓練的任務與課目繁多，體能戰技、近戰格鬥只是其中之一，所能配置的時間畢竟相當有限，我們不能為此而排擠了其它主要的課目。正因為體能戰技及近戰格鬥的時間有限，更應該採取適切有效的作法，既能立竿見影收到成效，更能導正訓練方向與風氣，尤其還要因此鼓舞官士生兵自主學習與訓練。前述，以對刺實戰訓測賽為槍械格鬥的重點，以及建置標靶訓練場，就具有這樣的意涵。

體能支撐技能，體能非常重要。技能純熟，乃能節約、有效的運用體能，並適切的轉用於戰技戰鬥之中。

軍隊一直強調戰鬥體能，但戰鬥體能宜從針對性與專項性體能訓練著眼及入手，換言之，戰鬥體能宜針對任務、敵情、地形、天候、目標等特性與變數設計。

正因為軍隊任務勤務多、可用的訓練時間有限，除了減併訓練課目、精實訓練方法，提升訓練效能之外，我常強調「寓體能訓練於戰技訓練之中」，也有此意，譬如手榴彈投擲，若將立、跑、跪、臥、仰等五種投擲姿勢交互變化投擲訓練，那是戰技訓練，也是體能訓練。若以練槍為例，運用「多元交織螺旋發展」的訓練策略，反覆交錯累進，也能在熟練技能中促進體能狀態。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役。（圖／記者李毓康攝）

▲打靶訓練。（圖／記者李毓康攝）

我常說「以對刺訓測賽」為刺槍術或「槍械格鬥」的核心與目標，因為經由這樣「捉對廝殺」的形式，官兵才能真正體會練槍的意義與價值，更能明白體能、技能、心理素質、對戰策略的必要與重要。就我看來，與其讓缺乏拳腿基礎及槍械運用技能的官兵比手畫腳虛應形式練「綜合格鬥」或「槍械格鬥」，不如穿著護具對戰一番！經過這樣系列密集「真實接觸」的洗禮，他們必能在對戰之際，深刻體認體能、戰技均衡發展、相輔相成、相互為用的必要與重要，進而用心努力投注體能、技能等綜合型的訓練。

軍隊為了落實部長的政策指示，不旋踵間，由步訓部開辦「近戰格鬥班」召集各單位師資幹部實施一個月的密集訓練，這種劍及履及貫徹要求的作風實在令人欽佩，尤其是在部隊普遍缺員人力吃緊的狀態下，仍然動員大批人員參加集訓，更顯難能可貴。

這個班隊課程的重點，不外乎「槍械格鬥」及「綜合格鬥」，我對他們的建議，除了前述建置標靶訓練場，充實各式靶具，加強「標靶訓練」實作效果，以及著重對刺訓測賽之外，更建議應就各種地形地物實地實戰納入重點，而我早期所設計、教學並拍攝的「特種地形對刺」可供參考。就此，我不禁好奇要問：近戰格鬥班有實施城鎮、山地、壕溝、樹林、沙灘及夜間的對戰對刺訓練嗎？

軍隊任務多，演訓頻仍，訓練課目更要與時俱進，體能戰技及近戰格鬥雖然有其必要與重要，但也只是眾多訓練的一小項，能用於訓練的時間實在非常有限，不少有識之士，也提出不少寶貴建議，但淺見以為：與其旁生支節、節外生枝，不如在刺槍術既有基礎上落實要求、著重標靶訓練及加強對刺訓測賽，並以「特種地形對刺」符合實戰化需求。如此，才能簡單而有效的興革，發揮立竿見影的成效。

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