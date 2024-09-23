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大法官宣判死刑部分合憲　對民進黨最好的結果

我們想讓你知道…如今釋憲結果已出爐，扣除被大法官認定不應執行的案例之外，其餘的案例，自然不應再推遲死刑的執行。

● 季節／反兵役延長公投領銜提案人

憲法法庭20日宣判死刑「有條件合憲」了，從政治的角度而言，這樣的結果並不意外，因為這堪稱是對執政的民進黨而言最好的結果。

首先，雖然民進黨的黨綱明文規定要「研議廢止死刑的可行性」，而自從蔡英文2016年5月就任以來，迄今兩位民進黨籍總統總共只執行了兩個死刑犯的死刑，相較於馬英九執政8年執行了33名死囚的死刑，完全判若雲泥，可見民進黨有多排斥死刑。

然而另一方面，台灣反對廢死的民意始終居壓倒性多數，甚至最新的民調顯示，連民進黨的支持者也有8成反對廢除死刑，在這樣的背景之下，倘若全由民進黨籍總統提名的大法官們做出死刑違憲的解釋，肯定會讓社會上反對廢死的多數群眾怒火延燒到執政的民進黨。

▲ 台灣反對廢死的民意始終居壓倒性多數。（圖／ETtoday民調雲）

因此兩相權衡之下，做出死刑「有條件合憲」的決定，無疑是當下對民進黨最好的結果，因為既達到了進一步限縮死刑的目的，又得以避免全面宣告死刑違憲引發的風波。

然而需注意的是，這幾年法務部不執行的理由是因為這些死刑犯已聲請釋憲，但如今釋憲結果已出爐，扣除被大法官認定不應執行的案例之外，其餘的案例，自然不應再推遲死刑的執行，因此未來，所有反對廢死的民眾，仍應緊盯執政者的舉動，如果仍遲遲不對已完結救濟程序的死刑犯執行死刑，就證明了執政的民進黨是公然違法違憲的實質廢死，將自家的黨綱凌駕在憲法與法律之上。果真如此的話，未來所有反對廢死的民眾，就可以用拒絕把票投給民進黨的方式，告訴執政者人民痛恨他們包庇傷害無辜人民的惡徒的真實心聲。

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關鍵字: 死刑 憲法 廢死 民進黨 憲法法庭 大法官 季節 雲論

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