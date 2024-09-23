遺囑執行人若淪為繼承人爭產工具　恐自陷刑事背信

▲遺囑制度存在之目的，在於確保被繼承人對於其財產自由處分權之延續，更重要的是尊重被繼承人之遺志，並在往生時發生效力。（示意圖／資料照）

●趙立偉／政勤法律事務所合夥律師

遺囑制度存在之目的，除了在於確保被繼承人對於其財產自由處分權之延續外，更重要的是尊重被繼承人之遺志，並在往生時發生效力。因此，只要有遺囑且遺囑的內容合法，有關被繼承人往生後的一切事宜，即應依遺囑之內容進行。遺囑執行人應以執行遺囑為其職務，並依照遺囑的指示實行，不得依遺囑執行人意志操弄被繼承人之遺囑內容。另外，遺囑執行人與繼承人之關係，外國立法例予以明定有關委任之規定於遺囑執行人準用之，我國民法雖未設準用之明文，惟遺囑執行人畢竟係為他人處理事務，而遺產係屬於繼承人，故遺囑執行人與繼承人間，實類似委任之關係，解釋上可類推適用關於委任之關係，此項見解並為實務判決所採用。

近日媒體報導，張國煒先生對柯麗卿、劉孟芬、吳界源、戴錦銓4名遺囑執行人及張國華提出背信罪之刑事告訴，主要針對柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4名遺囑執行人明知長榮集團創辦人張榮發先生生前立有遺囑，由張國煒先生接任集團總裁，即接任巴拿馬商長榮國際有限公司（Evergreen International S.A.,，下稱「EIS」）之常任董事（Permanent Director）及常任總裁（Permanent President），卻違背遺囑所載之內容，選任張國華擔任EIS常任董事及常任總裁，張國華遂自居為EIS常任董事及常任總裁並擅自違法無權處分EIS之資產，侵害張榮發先生所有繼承人之利益。

長榮集團創辦人張榮發先生生前立有遺囑，遺囑內容廣為周知，根據其遺囑第一點及第二點遺囑清楚載明：「一、財務遺贈安排 ①本人之存款及股票，全部由四子張國煒單獨繼承。②不動產，全部由四子張國煒單獨繼承。」、「二、公司業務接班，我本人希望：…＊百年之後的未來接班人為：＊四子張國煒接任集團總裁…」，並選任生前信任之老臣柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓為遺囑執行人。柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4名遺囑執行人既已就任，即應依照遺囑內容執行遺囑，不應有違背張榮發先生遺囑中所載委任之任務，渠等選任張國華擔任EIS常任董事及常任總裁，明顯違背遺囑內由張國煒先生接班長榮集團總裁之交代，柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4名遺囑執行人與張國華間顯有有犯意聯絡與行為分擔，確有觸犯刑法背信罪而為共同正犯。

各國普遍承認遺囑制度，即係在於尊重死者之遺志，如遺囑執行人未依照遺囑內容執行遺囑，除自陷刑事背信責任外，更讓逝者難以安息，生者陷入長期爭產紛爭，長榮集團自張榮發總裁仙逝後多年之紛爭，實係源於遺囑執行人違背張總裁遺囑交代所導致，張總裁在天之靈，對於4名遺囑執行人及張國華違背遺囑之行為，不知道會有多心寒、多心痛！

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