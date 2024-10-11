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國慶大典含三大亮點　馬英九缺席國慶蒙羞的是他自己

我們想讓你知道…昨天的國慶慶典上觀察到的三個細節，第一是賴清德和韓國瑜朝野互相尊重，第二是民進黨努力地向台灣的「中華民國派」釋好，第三是馬英九配合中國、矮化台灣。

● 作者／矢板明夫

昨天（10日），賴清德總統發表了他就任總統之後的第一次國慶演說。我認為內容非常精彩，對兩岸關係和台灣的未來走向做了非常清晰的描述。有三大看點。關於解讀演講的內容，我在《美國之音》中文網的「矢板明夫說三道四」節目，做了詳細的分析，今早就會上架，歡迎大家到VOA中文的YouTube頻道或X上收看。

在這裡，我想談一下昨天的國慶慶典上觀察到的三個細節，各有什麼意義。

第一個細節是，賴清德和韓國瑜的互動良好。我觀察到，在賴清德總統講話時，立法院長韓國瑜一直站立認真傾聽，精彩處還面帶微笑、頻頻拍手。而賴總統也在演講中提到了「感謝近期韓國瑜院長和卓榮泰院長，開啟朝野的合作，將促成朝野黨團會商」。表達了對韓國瑜的感謝。

▲ 中華民國113年國慶大典上，總統賴清德和立法院長韓國瑜的互動良好。（圖／記者林敬旻攝）

執政黨和在野黨的立場與主張不同，但互相尊重，是民主國家的政治人物應該擁有的風度。這幾年在台灣的政壇，我們見到了太多的非理性指責、謾罵與對抗，希望昨天國慶慶典上兩人的良性互動，能夠幫助化解立法院的尖銳對立，讓台灣的政治回歸理性。

第二個細節是，出席慶典的陳水扁前總統和蔡英文前總統同時合唱國歌。過去，因為各種原因，很多民進黨人對外來政權帶來的國旗和國歌在心理上難以接受。但是昨天，包括在演講中多次強調「中華民國」的賴清德在內，可以看出，三位民進黨籍總統，為了台灣的族群團結，都在努力地向台灣的「中華民國派」釋放善意。真心希望這些善意能夠被接受。

▲ 前總統蔡英文、陳水扁出席國慶大典。（圖／記者林敬旻攝）

第三個細節，就是昨天的慶典中，沒有看到馬英九前總統的身影。據報導，馬前總統本來是有計劃出席的，但早上他在國民黨黨部參加升旗典禮後，突然宣布不去了。其理由是不滿賴總統的「新兩國論」，也就是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」這句話。但賴總統所說的，明明就是事實。包括馬英九自己當總統的時候，也一直是「互不隸屬」。

賴總統的講話內容，不僅代表了台灣主流民意的聲音，也符合國際社會對台灣現狀的理解。而馬前總統的做法，幾乎完全是在配合中國、矮化台灣。

一個前總統拒絕出席他曾經領導過的國家的國慶慶典，蒙羞的不是國家，而是他自己。

▲ 馬英九以不滿賴清德的「新兩國論」為由，臨時拒絕出席國慶大典。（圖／記者許靖騏攝）

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● 本文獲授權，轉載自「矢板明夫俱樂部 Yaita Akio」臉書專頁。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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矢板明夫

矢板明夫 矢板明夫

慶應義塾大學文學部、松下政經塾第18期畢業，中國社會科學院（哲學）博士結業，現任《產經新聞》台北支局長。（文章僅闡述矢板明夫個人意見，不代表《產經新聞》立場）

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關鍵字: 國慶 中華民國 賴清德 韓國瑜 蔡英文 陳水扁 馬英九 矢板明夫 雲論

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