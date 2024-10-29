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輸掉選舉的石破茂　命運已經決定了

我們想讓你知道…輸掉選舉、又沒有找到新的合作政黨的石破，他的命運，已經決定了。

▲▼石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

▲如果石破茂不利用這幾天積極謀求和某些小的在野黨合作，等於把自己的命運交到別人的手上。（圖／路透）

●  矢板明夫／日本資深媒體人

日本的執政黨，自由民主黨和公明黨在昨天的眾議院選舉中失去了過半數，作為自民黨魁的石破茂是否應當辭職以承擔敗選的責任，成為了今天日本社會最關心的話題。

石破茂28日在東京的自民黨總部召開記者會，表示選舉結果是「極為嚴峻的」，是日本國民對這些年自民黨政治下的判決。他強調，今後自民黨需要「深刻反省」，同時他表示自己將「履行職責」，表明了留任的意願。至於如何面對聯合政權沒有過半議席的情況，「目前並不考慮與公明黨以外的政黨組成聯合政府」。此言一出，引起了一片譁然。

石破茂若不積極謀求在野黨合作　等於將命運交到別人手上

眾議院的國會議員一共有465位。過半數是233席，而當選的自民黨和公明黨國會議員加在一起，只有215位。雖然在野黨之間有各種各樣的矛盾、很難聯合在一起推出一位足以與石破抗衡的候選人，但是，如果石破茂不利用這幾天積極謀求和某些小的在野黨合作的話，就等於把自己的命運交到別人的手上。

有評論家指出，由於眾議院已經出現了朝小野大的局面，和政權保持距離的黨內實力派，高市早苗、麻生太郎等人，其實已經間接掌握了石破政權的命運。如果在野黨提出內閣不信任案，即使有一些和石破關係不錯的在野黨議員棄權，只要高市或麻生能夠帶領一小部分自民黨國會議員投下贊成票的話，不信任案就會成立。

如果發生這樣的情況，石破內閣將面臨總辭職或再次解散眾議院的局面。不過，因為才剛剛完成國會改選，短期內再次解散的可能性不大。那麼，留給石破的選擇，就只剩下辭職一條路了。

也有評論家認為，高市等人現在隨時可能發起倒閣行動。「11月初召集的臨時國會有可能是一個關鍵的時刻。在野黨提出內閣不信任案的可能性很大。只要高市和麻生支持不信任案、發起倒閣，石破首相立刻就沒有退路可走」。

在此背景下，輸掉選舉、又沒有找到新的合作政黨的石破茂，他的命運，已經決定了。日本歷史上任期最短的首相，是二戰之後負責戰後處理的皇室成員東久邇宮稔彥。只在任了54天。有一些人正在期待，石破能夠更新紀錄。

▼輸掉選舉、又沒有找到新的合作政黨的石破茂，他的命運，已經決定了。（圖／路透）

▲▼石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

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● 本文獲授權，轉載自「矢板明夫俱樂部 Yaita Akio」臉書專頁。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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矢板明夫 矢板明夫

慶應義塾大學文學部、松下政經塾第18期畢業，中國社會科學院（哲學）博士結業，曾任《產經新聞》台北支局長。（文章僅闡述矢板明夫個人意見，不代表《產經新聞》立場）

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關鍵字: 石破茂 日本 矢板明夫 雲論 選舉 首相

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