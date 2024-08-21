讓世界認識台灣　台北101點燈感動日本人

▲ 台北101於16日為奧運英雄點燈。（圖／翻攝台北101臉書）

● 作者／矢板明夫

一位來台灣旅遊的日本朋友告訴我，前幾天晚上在街頭看到了台北101大樓上「歡迎台灣奧運選手凱旋回國」的打字點燈。「Our Heroes！Team Taiwan。謝謝你們，巴黎奧運，奮戰不懈。世界看見台灣」的文字。讓他感動的差點流出眼淚。

他說，「日本雖然在巴黎奧運上得到了20枚金牌。但是多數人只關心自己喜歡的個別體育項目。沒有像台灣這様團結，全國上下都凝聚在一起、為台灣的每一位選手加油。」這種感覺，讓他覺得有一些羨慕。

這位朋友還說，在日本時，他就聽說過台北101夜晚的打字點燈。特別是兩年前，安倍晉三前首相遇刺之後，打出了「感謝安倍首相——台灣永遠的朋友」的文字，讓很多日本人感到十分溫暖和感動。這次來台灣，他專程跑到台北101去朝聖。

▲ 台北101曾於2022年7月8日，為當天遇刺身亡的日本元首相安倍晉三點燈。（圖／翻攝台北101臉書）

我做記者在台灣跑了4年多新聞，也多次採訪了台北101的打字點燈。我認為那不僅是一道點綴台北夜空的亮麗風景線，同時也是讓世界了解台灣的窗口。

2022年夏天，美國眾議院議長裴洛西訪問台灣當天，台北101點燈表達歡迎，打出了「感謝民主摯友，共維世界秩序，美台友誼永固」等文字。顯示出了台灣不懼怕中國的文攻武嚇、堅定和自由民主陣營站在一起的決心。我和很多外國媒體朋友，都做了報導。

三天前，我看到謝金河社長採訪台北101張學舜董事長的節目，才知道，台北101在幾乎沒有陸客的情況下，去年營收達新台幣約57億元，年增26％，營收及獲利雙創新高。我認為這是一個非常了不起的業績。

▲ 台北101董事長張學舜。（圖／記者湯興漢攝）

中國的所謂經濟學家們常說「如果沒有中國，台灣的經濟將難以維持正成長」。台灣的一些統派人士也附和這種說法，強調「和中國加強經濟交流的重要性」。但是大家都知道，一旦和中國做生意，就會遭到各種各樣的霸凌、被矮化，還不一定能賺到錢。

作為觀光客最喜歡去的景點，台北101的經驗告訴我們，即使沒有陸客，走國際化路線，依然能夠創造出良好的業績。值得很多台灣企業參考。

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