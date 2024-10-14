用民主修辭將台灣包裝成軍火庫　賴引火上身又當鴕鳥

▲ 總統賴清德9月26日主持第一次「全社會防衛韌性委員會」，會議簡報中，則提及未來政府擬定訓練40萬民兵，處理大規模救災。（圖／總統府提供）

● 許哲銓／自由撰稿人

9月26日晚上，總統賴清德出席了「全社會防衛韌性委員會」第一次會議並講話。這次會議決定，台灣要訓練40萬名民間力量（民力）應對突發狀況，必要時支援作戰。在明年的台軍漢光演習中，這40萬民力也會第一次亮相配合演練。面對這則重大新聞輿論議論紛紛，執行秘書暨內政部長劉世芳澄清「沒有所謂40萬民兵」。想用民力掩蓋「民兵」具有的殘忍戰爭色彩，但根據《民防法》規定，在必要時，對於軍事任務進行支援。所以不管是叫做民力還是民兵，面對戰爭都逃不過義和團式40萬炮灰的現實。

今日的台灣，夾在美中兩個強國之間，賴清德政府不但不主動釋放善意，反而不斷以言詞挑釁強鄰。說「要靠實力確保和平」，若以「實力邏輯」，賴清德到底構建了哪些「實力」？又有何底氣宣稱「絕不簽和平協議」？

今年台灣兵力人數嚴重不足，創下6年新低的歷史紀錄。國軍志願役包括陸軍外島步兵、機步部隊在內多數戰鬥部隊，編現比都低於八成。論兵力實力，其實遠不如蔡政府、馬政府時期。

▲ 台灣兵力人數嚴重不足，今年更創下6年新低的歷史紀錄。（圖／記者李毓康攝）

自身實力不行，能否依靠強國的庇護？美國究竟協防台灣到什麼地步？但目前看來誠心不足，就在今年，美國軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉事件歷歷在目。根據美國國防部監察長辦公室披露的資料顯示，270萬發彈藥是均是1983年製造，提供的軍備，504件貨物棧板其中340件水損，讓人震驚，國軍使用的軍用設備尚且如此，40萬民力用掃把對抗現代化武器？

夾在美中兩強地緣政治拼搏之間，固然無法左右逢源，但若完全偏倚一方，必定招引另一方敵視而更使處境危險，唯有認清現實，務實應對， 避戰才是台灣未來出路。但賴清德從「新兩國論」、《2758決議》不涉台、絕不簽署和平協議，到備戰以避戰，組合拳綿密出擊，絲毫不見避戰心態，全為「鬥雞」心態。最近賴清德發表的「祖國論」，再次引火上身，連華府也不認可，再次重申一中政策，反台獨也反對大陸改變現狀。賴清德如此既是挑釁強鄰大陸，在國際上也是作爲挑事者，違背台灣民意及美方改變和平現狀的利益。

▲ 美國依總統撥款權提供台灣的軍備遭水損，從包裝可看到潮濕發霉。圖中物品包括防彈板，2023年12月底運到台灣。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）

實在難以看出賴清德頻繁挑釁強鄰的底氣何在。把民主無限上綱成絕對價值，用民主修辭包裝台灣成為軍火庫，對抗遠多於對話，是想把台灣「烏克蘭化」，用實實在在台灣人的生命去實現口中那至高無上的民主自由價值嗎？這是帶著台灣人赴死，一心求戰？但是民進黨很多官員的小孩都在國外，有立委質詢顧立雄的二個兒子是否會參加40萬民力號召。氣場一向霸氣的國防部部長都弱下來，回答軟趴趴，說「看看兩個兒子能不能夠被召集到40萬民力」，這到底是什麼話？藍委王鴻薇嗆「回答能不能夠，那如果他兒子在國外呢？就不能夠了啊」。民進黨一直以來直言「要靠實力確保和平」、要保家衛國，最後他們自己的家人、兒子不在這樣的行列，難怪會軍紀渙散。

再説到中國大陸，9月25日中共解放軍向太平洋海域發射1枚洲際彈道飛彈，即使不瞭解軍事的普通民衆也會清楚，台灣跟大陸軍事實力已不可同日而語，反之是中國大陸與美國差距越來越小。根據美國智庫CSIS公佈數據，2024年5月中共解放軍環台軍事演練，雙方數據存在明顯差異，中共公佈資訊表明解放軍已經壓到24海裡內，環島範圍更大，距離更近，但賴政府公佈的訊息則沒有壓到。到底哪邊在説謊？哪邊需要説謊，結果一目了然。

▲ 今年5月中共解放軍環台軍事演練，雙方數據存在明顯差異。圖左為中共公佈數據，圖右為民進黨政府公佈數據。（圖／翻攝自YouTube／觀點節目）

賴清德不斷以言詞挑釁強鄰，說「要靠實力確保和平」，實際上不但沒能力保護，而且不敢公佈真相，自欺欺人，實在是玩又玩不贏、輸又輸不起，讓內行人白白看笑話。戰爭不是兒戲不是黨爭，黨爭失敗頂多失去自由坐牢。戰爭一旦啟動， 2,300萬台灣人民不但要失去自由，還可能失去生命，即便後悔，生命也無法再挽回。上帝偏愛寶島，烏克蘭的戰爭人間地獄歷歷在目，讓人警醒。不希望悲劇重演，但有人偏要引火上身。賴清德為實踐台獨意念，一面倒向美國，自甘做其戰略運用的棋子，而且不斷以言詞挑釁強鄰，這難道是正確的實力運用邏輯？民進黨八年多來不能善處兩岸關係，蔡政府執政時固然還有緩沖空間，現在賴清德不斷挑事，以致於台海局勢陷入兵凶戰危邊緣。賴清德只憑40％選票當選總統，憑什麼將一黨意志擴大之成為全台意志呢？

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