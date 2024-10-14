以色列擴大戰場為中東亂局再添亂　賀錦麗選情恐受影響

▲ 以色列在中東地區的軍事行動顯著升級，10日甚至朝聯合國駐黎巴嫩部隊哨塔開火，擊落2人送醫治療。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

近期，以色列在中東地區的軍事行動顯著升級，這不僅僅是針對黎巴嫩的真主黨（Hezbollah），更是針對伊朗（Iran）及其在該地區的盟友。這一系列行動引發了國際社會的廣泛關注和擔憂。本文將綜合多方資料，探討以色列擴大戰場的背景、動機及其可能的影響。

以色列的軍事行動升級

以色列的軍事行動在過去幾周內顯著升級。根據《以色列時報》的報導，以色列空軍在敘利亞中部的霍姆斯（Homs）和哈瑪（Hama）省份進行了空襲，目標是軍事設施，造成了五名敘利亞士兵死亡。這些空襲旨在阻止武器從敘利亞流向黎巴嫩的真主黨。

此外，以色列還在敘利亞的拉塔基亞（Latakia）附近發動了導彈襲擊，目標靠近俄羅斯的赫梅米姆空軍基地（Khmeimim Air Base），這一行動引發了俄羅斯的強烈反應。根據《紐約時報》的報導，俄羅斯和敘利亞的防空系統在襲擊中啟動，試圖攔截以色列的導彈。

針對黎巴嫩的行動

▲ 以色列10日空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心，造成22死117傷。（圖／路透社）

在黎巴嫩，以色列的軍事行動同樣激烈。根據《半島電視台》的報導，以色列在貝魯特南部的達希耶（Dahiyeh）地區進行了大規模空襲，目標是據稱為真主黨的總部。這些空襲造成了數十人死亡，並引發了當地居民的恐慌。

同時，真主黨也對以色列進行了反擊，發射火箭彈襲擊了以色列的海法（Haifa）港口城市。這一系列的軍事行動使得黎巴嫩和以色列之間的緊張局勢進一步升級。

關鍵人物的目標

以色列的軍事行動還針對了多名關鍵人物。根據《以色列時報》的報導，以色列空軍在貝魯特的空襲中，擊斃了真主黨指揮官哈德爾．阿里．塔維爾（Hader Ali Taweel）。此外，伊朗的聖城軍（Quds Force）指揮官埃斯梅爾．卡尼（Esmail Qaani）在貝魯特的襲擊後失聯，這引發了伊朗和真主黨內部的恐慌。這些行動顯示出以色列在中東地區的軍事策略不僅僅是針對真主黨，而是更廣泛地針對伊朗及其盟友。

▲ 以色列海法以南賓亞米納遭真主黨無人機攻擊 。（圖／路透）



以色列的真正目標

儘管以色列的軍事行動主要針對真主黨，但許多觀察家認為，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）真正的目標是伊朗。根據《政治報》的報導，納坦雅胡試圖通過擴大戰場來拖累美國進入衝突，並藉此提升自己的國內支持率。這一策略顯示出納坦雅胡在國內外政治上的複雜考量。

納坦雅胡的這一策略也被認為是為了影響即將到來的美國總統選舉。根據《衛報》的報導，納坦雅胡被懷疑試圖破壞加薩的停火協議，以削弱民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的選情。這一系列行動顯示出納坦雅胡在國內外政治上的複雜考量。

國際社會的反應

以色列的軍事行動引發了國際社會的廣泛關注和譴責。俄羅斯對以色列在敘利亞的空襲表示強烈不滿，並警告這可能引發更大範圍的衝突。同時，伊朗也對以色列的行動表示強烈譴責，並威脅將進行報復。

美國總統拜登（Joe Biden）在被問及納坦雅胡是否試圖影響美國選舉時，表示他不確定，但強調美國政府對以色列的支持。這顯示出美國在中東局勢中的微妙立場。

▲ 聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）遭以軍攻擊後，歐美多國領導人發布聯合聲明，譴責以色列的行為不可接受，應該立即停止k。（圖／路透）



以色列力圖擴大衝突 恐削弱賀錦麗選情

以色列擴大戰場的行動無疑將對中東局勢產生深遠影響。首先，這可能會引發更大範圍的軍事衝突，特別是在敘利亞和黎巴嫩。其次，這將進一步加劇以色列與伊朗之間的緊張關係，並可能導致更多的軍事對抗。

此外，這一系列行動還可能對美國的中東政策產生影響。美國在中東的盟友關係將面臨考驗，特別是在如何應對以色列和伊朗之間的衝突方面。同時，這也對即將到來的美國總統選舉產生影響，特別是對民主黨候選人賀錦麗的選情。

總之，以色列擴大戰場的行動顯示出中東局勢的複雜性和不確定性。未來的發展將取決於多方力量的博弈和國際社會的反應。無論如何，這一系列行動無疑將對中東地區的和平與穩定產生深遠影響。

▲ 美國在中東的盟友關係將面臨考驗，這也對即將到來的美國總統選舉產生影響，特別是對民主黨候選人賀錦麗的選情。（圖／路透）



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