《黑白大廚》三星是優良領導人　四隊長領導方式可成管理學教材

▲ 《黑白大廚》前八強。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



● 文／巴小波

《黑白大廚》的團體戰讓我印象很深刻，四個隊長的領導方式實在是管理學很好的例子。

團隊領導有幾個重點：

識人之明

看見每個人專長的部分，並把人派在適合的位置上。比如肉類黑隊，把學餐女王跟韓廚無菜單派去處理食材，可以在短時間裡處理完大量食材；海鮮白隊，把日式主廚派去處理生魚，處理過程就像藝術一樣。這個難在對人的體會跟理解要足夠豐富多元，需要一定程度的敏銳，才能在短時間裡抓到每個人的特質長才。

任務明確、流程明確

團隊最需要的就是每個人都要清楚自己現在要做什麼，領導者需要能綜觀大局，做出最有利當下需要的配置，即使有變動，也要能在過程裡讓相關的人員知道自己現在要做什麼。肉類黑隊、海鮮白隊的成員們不僅都知道自己怎做什麼、在哪裡做，包含什麼時候要大家先聚集試吃也都十分清楚；肉類白隊因為沒有明確分工，大家散散亂亂的自己挑了一些任務起來做，又發現每個人的做法都不一樣，是因為隊長沒有分配與協調，放任大家自己處理。

▲ 領導者需要能綜觀大局，做出最有利當下需要的配置。（圖／翻攝自Netflix）

做出決定、承擔責任

團隊裡每個人都會有自己的想法與專業，而且常常每個人講的都很有道理，因此領導者得要在沒有明確對錯的狀況下，做出判斷與決定，並承擔後果，而不是讓大家彼此打架看誰打贏。出現這種狀況的團隊，是很難產生向心力的，就像肉類白隊跟海鮮黑隊。

鼓勵

當團隊裡有不安、不確定感時，領導者要能看見，並給予鼓勵與安全感。太膚淺的鼓勵，比如「我們一定會贏的」、「一定能做到的」無法安定人心，而是要明白成員們擔心的核心是什麼，並在當中做出回應。



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三星主廚領導力佳 增加團隊向心力

我實在非常喜歡三星。他一開始就清楚的指派每個人的任務，並說明待會什麼時候會大家一起試吃，讓團隊成員非常清楚自己的任務與流程。我最喜歡的是三星與外送員的互動。外送員的能力很強，但他沒有在專業團隊裡與他人合作過，從他訪問的片段裡，可以看到他對自己的能力、能否配合大家，感到非常的擔憂。自己做不好自己承擔也就罷了，但他做不好是影響團隊，他很擔心自己對團隊到底有沒有幫助。三星幾次試吃，給予非常明確的回應，「好吃、味道有點重」、「這樣很美味」、「你做得很好」。當做法調整，導致食材要重新處理時，外送員提出需求，三星馬上調了人去支援，過程裡沒有任何責備抱怨、沒有抓戰犯，大家好好的把這個突發事件處理完，無論對提出要求的、或是臨時支持任務的人來說，都非常能增加向心力。

▲ 頂著俐落短黑髮、戴著黑框眼鏡的黑湯匙「三星」主廚。（圖／Niusnews妞新聞）

火花男、曹銀珠不自己做決策 團隊難以相互配合

混亂代表火花男跟曹銀珠的共同特色就是自己不做決定，要讓大家做決定。他們兩個受訪時都提到「要協調大家意見是很困難的」。主管如果不做決定，團隊工作會卡住，成員為了達成自己的目標會彼此鬥爭，比如薯泥做法，反而喪失團隊合作感，鄭智善主廚的受訪影片也提到，他們好像只有在最後擺盤的時候才像是團隊合作。

而這當中火花男與曹銀珠不做決定的原因不太一樣。火花男怕輸，因此他的焦點都放在別隊身上，別隊拿了食材，他也跟著拿；別隊做了什麼，他也要趕快跟上。只是為了贏、為了回應別人的行動，就很難有清晰的方向。火花男在各個料理方式上常猶豫不決，要別人貢獻想法、要別人做決定，包含什麼時候燉飯要煮好，大家也都沒有明確的時間點，這是因為他害怕做錯決定導致輸局，因此他讓別人自己做決策。這不僅讓團隊無法彼此配合，過程裡大家也因此焦慮不安。

▲ 領導者讓別人自己做決策，這不僅讓團隊無法彼此配合，也讓大家在過程中因此焦慮不安。（圖／翻攝自Netflix）

曹銀珠主廚的不做決定，比較像是不敢在一群專業人士裡造次失禮的感覺，因此除非被要求，否則她不指揮、不發配任務。她在自己的工作團隊裡或許不會這樣，因為在熟悉的團隊裡，她對關係是有把握的，但當團隊裡的人都是不那麼熟悉，對互動沒把握，甚至當他們的能力跟自己一樣或比自己還優秀時，互動上反而綁手綁腳。這是我的猜測。

崔鉉碩有主見 專斷風格令人憂心



崔鉉碩主廚在領導上唯一讓我覺得比較擔憂的，他只是指派任務而沒有顧及團隊氛圍。當他說要做鰈魚海帶湯，但使用的是比目魚時，他並沒有對團隊做出任何說明，雖然並不影響大家執行任務，但卻會影響團隊的氛圍，大家很困惑，也會有點質疑，尤其在團隊還沒有建立信任感時，大家會想「他腦子怎麼了嗎？」、「我們真的選了對的隊長嗎？」如果不是因為評審有問，大家恐怕會抱著這個疑問直到結束（真的也太服從了）。但我很欣賞主廚看見團隊有需要就馬上衝去找資源，就算這是有點丟臉跟卑微的，但他願意做，顯現出他對團隊的責任感；他在行動的方向上也非常明確，是個很明快的領導者。

▲ 崔鉉碩是擁有精緻餐飲30年經驗的主廚，身為隊長，領導風格較專斷，但願意為團隊爭取一切資源。（圖／翻攝自Netflix）

願意擔下隊長責任就值得佩服

實境節目的團體賽是非常困難的，任何團隊都是，在初成形的時候就要面臨重大挑戰，成員彼此都還在熟悉的過程，不瞭解彼此的做事風格，能觀察能力的時間非常短，對關係也還沒建立安全感時，就需要有人跳出來指揮，這是很吃力不討好的。有些人雖然有很強的主見，卻不想承擔領導的職責，是因為領導其實有很多需要協調溝通的地方，可能會得罪人，還不完全能處在專業位置上，只要埋頭做事就好。對於四位願意接下隊長責任的廚師們，我還是很佩服的。

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