ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

台版CBAM機制別急著上路　讓我們先看歐盟經驗

我們想讓你知道…如果台灣單方面推行CBAM機制，而沒有與主要貿易夥伴進行充分的協調，我們很可能面臨被告上WTO的風險。

▲ 環境部長彭啓明7日表示，未來除了接軌歐盟的CBAM外，也會推動台版CBAM。（圖／記者楊惠琪攝）

● Bryant／產業研究與市場策略分析員

隨著全球永續發展議題越來越受到重視，淨零碳排的風潮也在台灣引起巨大變革。其中最具指標性的台灣碳定價政策，在歷時約2年的公共辯論後，碳費費率終於在本月初定案，整套制度也準備於明年（2025年）1月1日正式實施。

不過碳費才討論完畢，就已經有企業、民意代表將注意力轉向碳邊境調整機制（CBAM），督促政府盡快推出，以確保國內產業競爭力，避免高碳進口商品造成碳洩漏問題。此建議立意良善，政府應該保障企業在公平的環境下競爭，不過歐盟的經驗告訴我們，這樣的機制設計並非一蹴而就，政府推動台版CBAM時應審慎規劃，以免引發市場波動和貿易爭議。

透徹的制度比較研究　落實減碳的基礎

在這幾年討論過程中，政府、產業界、學者與環保團體唇槍舌戰，從歐盟碳排放交易機制（EU-ETS）、日本全球暖化對策稅（地球温暖化対策のための税）、韓國碳排放交易機制（K-ETS），到最新的新加坡碳稅，各國制度通通被拿來激辯一番。

▲ 台灣與各國一樣，都花費了好幾年的時間凝聚社會對碳排放交易制度的共識。（圖／視覺中國CFP）。

這是一個門檻略高的議題，所以台灣與各國一樣，都花費了好幾年的時間凝聚社會共識。這一方面是實踐民主價值，另一方面，各國的環境條件、產業結構都不相同，需要量身打造制度，才能對自身產業與環境最為有利。

而且淨零減碳的法律或政策，具有跨領域、跨國、跨世代的性質，不只要考量本國情況，還需要仔細考察貿易對手國的制度，並且不能違反世界貿易組織（WTO）的規定。制定碳定價政策有必要和其他受影響國家溝通、協商，像是目前連歐盟都還在與各國磋商法規對接，推敲減碳成果如何認定、碳定價費用怎麼計算等問題，預計明年年中才會有比較清楚的規範推出。

尤其CBAM本身就是為了防堵「碳洩漏」現象而設計，這些政策工具與貿易密不可分，如果不妥善調研各國制度，未來法規對接時，我們將會面臨非常大的難關，最嚴重可能會讓台灣的國際貿易遭受慘痛打擊。

▲ CBAM是為了防堵「碳洩漏」現象而設計的制度。（圖／達志影像／美聯社）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

歐盟CBAM的背景與形成條件

歐盟預計在2026年正式開始推行CBAM，同時，歐盟會逐步減少過去在EU-ETS核發給高碳洩漏風險產業的免費配額（類似台灣碳費政策中的優惠費率、排放量調整係數），預計在2034年免費配額歸零。依據CBAM規定，進口碳密集產品到歐盟的貿易商需要申報，並依照產品排碳量採購相對應的碳憑證，補足碳價差額，產品才能進入歐盟，而碳憑證的價格將會是每周ETS碳配額的交易價格。

這邊就衍伸出一個價格公正性問題：歐盟ETS的價格由市場機制決定，反應的是企業在歐盟境內排碳的真實價格，但台灣目前走的是碳費制度，碳費費率由碳費審議會決議、環境部拍板，等於是人為設定的費率，可能和企業在台灣排碳的真實價格差距很大，假如台灣推行台版CBAM，外國出口商是否願意支付一個「人為」碳費價格？這將會成為一個潛在貿易問題。

▲ 歐盟將自2026年起，初步對鋼鐵及鋼鐵中下游產品（如螺絲、螺栓等）、鋁、水泥、肥料、電力及氫氣等進口產品徵收「碳邊境稅」。（圖／路透社）

在英國脫歐之後，英國也計畫於2027年推行類似機制，歐盟和英國的做法不僅僅是因應碳排放控制，更是一種國際合作的結果，旨在平衡環境保護與貿易公平性。雖然EU-ETS如今已是全世界交易量最大、最活躍的碳交易市場，但全世界各國都已經理解歐盟一路走來並不容易。

要設計一套可靠的排放交易系統，並透過長時間測試運作（歐盟大概先跑了20年），確保碳盤查可有效追蹤，企業也理解、接受、並且可承受這套制度，這是非常複雜困難的事。但如果沒有排放交易系統，單靠碳盤查去規範碳邊境稅，又會太過僵化，而且容易衍生爭議或漏洞。

台灣作為一個後行者，並不需要急於跟進，反而應該利用碳費上路、歐盟CBAM還沒好的這段時間，緊盯著歐美日韓等淨零碳排制度先進國家，對他們進行深入討論和觀察。

▲ 台灣應緊盯著歐美日韓等淨零碳排制度先進國家，對他們進行深入討論和觀察。（圖／協會提供）

台版CBAM不能急　先推台版ETS

CBAM並非短期內就能見效的政策。歐盟為了設計這套制度，投入了大量的時間和跨國協調，這不僅涉及到產業，還有共同市場內部各國的利益平衡，也關乎歐盟與全世界的貿易規範。

如果台灣單方面推行此類機制，而沒有與主要貿易夥伴進行充分的協調，我們很可能面臨被告上WTO的風險。雖然目前台灣水泥業界有一些呼籲，環保團體更是積極用心，但是CBAM絕對不是喊一喊就可以立刻施行的，是否應該先推行總量管制與交易制度，確定企業在台灣的真實排碳價格，再推動會比較順利。

針對制度可行性的討論，當然是大眾所樂見，但我們不應該讓台版CBAM的短期討論，影響到台灣未來貿易的穩定性，台灣應該秉持「停、看、聽」的原則，先觀察歐盟和英國的CBAM推行效果，還有注意未來美國的CCA、日本對規範範疇三排放的嘗試等未來趨勢，並在國際規範與國內產業利益之間取得平衡，才能在未來制訂出更為有效且具有全球競爭力的碳定價制度！

▲ 台灣應該秉持「停、看、聽」的原則，先觀察歐美日韓等淨零碳排制度先進國家的成效，並在國際規範與國內產業利益之間取得平衡。（圖／記者許敏溶攝）

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

 熱門點閱》

►跨性別者需要的不是免術換證　而是「融入社會」！

►有毒政治正侵蝕美國　經濟能力仍能引領全球

►美海軍第七艦隊穿越海峽又在聲明中「偷渡搞鬼玩花樣」

►超高齡社會將至　做好財務風險管理是根本之道

投稿
申訴
關鍵字: 碳費 淨零 碳排 碳交易 碳邊境調整機制 碳洩漏 CBAM ETS 環境部 Bryant 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
北韓與俄羅斯聯手進軍烏克蘭　陰謀與利益交換隱藏在後
拜登執政美股報酬率高於均值　賀錦麗「凍蒜有望」？
賴政府為黨強硬到底　不願委曲求全恐危及台灣民主
台版CBAM機制別急著上路　讓我們先看歐盟經驗
跨性別者需要的不是免術換證　而是「融入社會」！

推薦閱讀

跨性別者需要的不是免術換證　而是「融入社會」！

賴政府為黨強硬到底　不願委曲求全恐危及台灣民主

拜登執政美股報酬率高於均值　賀錦麗「凍蒜有望」？

北韓與俄羅斯聯手進軍烏克蘭　陰謀與利益交換隱藏在後

台版CBAM機制別急著上路　讓我們先看歐盟經驗

美海軍第七艦隊穿越海峽又在聲明中「偷渡搞鬼玩花樣」

有毒政治正侵蝕美國　經濟能力仍能引領全球

《黑白大廚》推廣韓食到極致　台灣飲食特色在海納百川

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

《黑白大廚》三星是優良領導人　四隊長領導方式可成管..

相關文章

環境部公告開徵碳費「一般費率300元」　明年元旦起生效

環境部公告開徵碳費「一般費率300元」　明年元旦起生效

環境部今（23日）正式宣布碳費徵收費率，一般碳費起徵價每公噸300元，優惠費率A、B分別為每公噸50元及100元。環境部表示，將從114年1..

10小時前

跨性別者需要的不是免術換證　而是「融入社會」！

跨性別者需要的不是免術換證　而是「融入社會」！

有毒政治正侵蝕美國　經濟能力仍能引領全球

有毒政治正侵蝕美國　經濟能力仍能引領全球

美海軍第七艦隊穿越海峽又在聲明中「偷渡搞鬼玩花樣」

美海軍第七艦隊穿越海峽又在聲明中「偷渡搞鬼玩花樣」

超高齡社會將至　做好財務風險管理是根本之道

超高齡社會將至　做好財務風險管理是根本之道

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

跨性別者需要的不是免術換證！

跨性別者需要的不是免術換證！

賴強硬到底　恐危及台灣安全

美股報酬率高於均值　賀錦麗凍蒜..

朝俄聯手攻烏　國際局勢再添變數

台版CBAM機制別急著上路

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面