台版CBAM機制別急著上路　讓我們先看歐盟經驗

▲ 環境部長彭啓明7日表示，未來除了接軌歐盟的CBAM外，也會推動台版CBAM。（圖／記者楊惠琪攝）

● Bryant／產業研究與市場策略分析員

隨著全球永續發展議題越來越受到重視，淨零碳排的風潮也在台灣引起巨大變革。其中最具指標性的台灣碳定價政策，在歷時約2年的公共辯論後，碳費費率終於在本月初定案，整套制度也準備於明年（2025年）1月1日正式實施。

不過碳費才討論完畢，就已經有企業、民意代表將注意力轉向碳邊境調整機制（CBAM），督促政府盡快推出，以確保國內產業競爭力，避免高碳進口商品造成碳洩漏問題。此建議立意良善，政府應該保障企業在公平的環境下競爭，不過歐盟的經驗告訴我們，這樣的機制設計並非一蹴而就，政府推動台版CBAM時應審慎規劃，以免引發市場波動和貿易爭議。

透徹的制度比較研究 落實減碳的基礎

在這幾年討論過程中，政府、產業界、學者與環保團體唇槍舌戰，從歐盟碳排放交易機制（EU-ETS）、日本全球暖化對策稅（地球温暖化対策のための税）、韓國碳排放交易機制（K-ETS），到最新的新加坡碳稅，各國制度通通被拿來激辯一番。

▲ 台灣與各國一樣，都花費了好幾年的時間凝聚社會對碳排放交易制度的共識。（圖／視覺中國CFP）。



這是一個門檻略高的議題，所以台灣與各國一樣，都花費了好幾年的時間凝聚社會共識。這一方面是實踐民主價值，另一方面，各國的環境條件、產業結構都不相同，需要量身打造制度，才能對自身產業與環境最為有利。

而且淨零減碳的法律或政策，具有跨領域、跨國、跨世代的性質，不只要考量本國情況，還需要仔細考察貿易對手國的制度，並且不能違反世界貿易組織（WTO）的規定。制定碳定價政策有必要和其他受影響國家溝通、協商，像是目前連歐盟都還在與各國磋商法規對接，推敲減碳成果如何認定、碳定價費用怎麼計算等問題，預計明年年中才會有比較清楚的規範推出。

尤其CBAM本身就是為了防堵「碳洩漏」現象而設計，這些政策工具與貿易密不可分，如果不妥善調研各國制度，未來法規對接時，我們將會面臨非常大的難關，最嚴重可能會讓台灣的國際貿易遭受慘痛打擊。

▲ CBAM是為了防堵「碳洩漏」現象而設計的制度。（圖／達志影像／美聯社）



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歐盟CBAM的背景與形成條件

歐盟預計在2026年正式開始推行CBAM，同時，歐盟會逐步減少過去在EU-ETS核發給高碳洩漏風險產業的免費配額（類似台灣碳費政策中的優惠費率、排放量調整係數），預計在2034年免費配額歸零。依據CBAM規定，進口碳密集產品到歐盟的貿易商需要申報，並依照產品排碳量採購相對應的碳憑證，補足碳價差額，產品才能進入歐盟，而碳憑證的價格將會是每周ETS碳配額的交易價格。

這邊就衍伸出一個價格公正性問題：歐盟ETS的價格由市場機制決定，反應的是企業在歐盟境內排碳的真實價格，但台灣目前走的是碳費制度，碳費費率由碳費審議會決議、環境部拍板，等於是人為設定的費率，可能和企業在台灣排碳的真實價格差距很大，假如台灣推行台版CBAM，外國出口商是否願意支付一個「人為」碳費價格？這將會成為一個潛在貿易問題。

▲ 歐盟將自2026年起，初步對鋼鐵及鋼鐵中下游產品（如螺絲、螺栓等）、鋁、水泥、肥料、電力及氫氣等進口產品徵收「碳邊境稅」。（圖／路透社）



在英國脫歐之後，英國也計畫於2027年推行類似機制，歐盟和英國的做法不僅僅是因應碳排放控制，更是一種國際合作的結果，旨在平衡環境保護與貿易公平性。雖然EU-ETS如今已是全世界交易量最大、最活躍的碳交易市場，但全世界各國都已經理解歐盟一路走來並不容易。

要設計一套可靠的排放交易系統，並透過長時間測試運作（歐盟大概先跑了20年），確保碳盤查可有效追蹤，企業也理解、接受、並且可承受這套制度，這是非常複雜困難的事。但如果沒有排放交易系統，單靠碳盤查去規範碳邊境稅，又會太過僵化，而且容易衍生爭議或漏洞。

台灣作為一個後行者，並不需要急於跟進，反而應該利用碳費上路、歐盟CBAM還沒好的這段時間，緊盯著歐美日韓等淨零碳排制度先進國家，對他們進行深入討論和觀察。

▲ 台灣應緊盯著歐美日韓等淨零碳排制度先進國家，對他們進行深入討論和觀察。（圖／協會提供）



台版CBAM不能急 先推台版ETS

CBAM並非短期內就能見效的政策。歐盟為了設計這套制度，投入了大量的時間和跨國協調，這不僅涉及到產業，還有共同市場內部各國的利益平衡，也關乎歐盟與全世界的貿易規範。

如果台灣單方面推行此類機制，而沒有與主要貿易夥伴進行充分的協調，我們很可能面臨被告上WTO的風險。雖然目前台灣水泥業界有一些呼籲，環保團體更是積極用心，但是CBAM絕對不是喊一喊就可以立刻施行的，是否應該先推行總量管制與交易制度，確定企業在台灣的真實排碳價格，再推動會比較順利。

針對制度可行性的討論，當然是大眾所樂見，但我們不應該讓台版CBAM的短期討論，影響到台灣未來貿易的穩定性，台灣應該秉持「停、看、聽」的原則，先觀察歐盟和英國的CBAM推行效果，還有注意未來美國的CCA、日本對規範範疇三排放的嘗試等未來趨勢，並在國際規範與國內產業利益之間取得平衡，才能在未來制訂出更為有效且具有全球競爭力的碳定價制度！

▲ 台灣應該秉持「停、看、聽」的原則，先觀察歐美日韓等淨零碳排制度先進國家的成效，並在國際規範與國內產業利益之間取得平衡。（圖／記者許敏溶攝）



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