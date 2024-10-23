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北韓與俄羅斯聯手進軍烏克蘭　陰謀與利益交換隱藏在後

我們想讓你知道…北韓希望透過與俄羅斯的合作，獲得經濟和軍事支持，以應對國際制裁和經濟困境；俄羅斯則希望透過支持北韓，擴大其在東亞的影響力，對抗美國及其盟友的壓力。

▲ 北韓協助俄羅斯入侵烏克蘭，引起了國際社會的廣泛關注。（示意圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

北韓與俄羅斯聯手進軍烏克蘭，引起了國際社會的廣泛關注。這一舉動背後有著複雜的地緣政治考量和戰略利益。本文將探討北韓與俄羅斯合作的原因及其對國際局勢的影響。

朝俄密切關係始於冷戰

北韓與俄羅斯的關係可以追溯到冷戰時期。兩國在軍事和經濟上有著長期的合作關係。北韓在面對國際制裁和孤立的情況下，尋求俄羅斯的支持來維持其政權穩定。

冷戰期間，北韓與蘇聯（現俄羅斯）建立了緊密的軍事和經濟聯繫。蘇聯向北韓提供了大量的軍事裝備和技術支持，幫助其建立起強大的軍事力量。這種合作關係在冷戰結束後依然延續，儘管蘇聯解體後俄羅斯的國力有所下降，但兩國之間的軍事合作並未中斷。

北韓在面對國際制裁和經濟困境時，俄羅斯成為其重要的經濟援助來源。俄羅斯向北韓提供能源、糧食和其他必需品，幫助其度過經濟難關。此外，俄羅斯還向北韓提供技術支持，幫助其發展核技術和導彈技術，增強其軍事實力。

▲ 俄羅斯是北韓重要的經濟援助來源。（圖／達志影像／美聯社）

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北韓需要俄羅斯　與俄力抗西方勢力

北韓與俄羅斯的聯手行動，顯示了對抗西方勢力的決心。這一舉動不僅是對美國及其盟友的挑戰，也是對國際秩序的挑戰。北韓希望通過與俄羅斯的合作，獲得經濟援助和技術支持，以緩解國內經濟困境。

北韓經濟長期處於困境，能源和糧食短缺問題尤為嚴重。通過與俄羅斯的合作，北韓可以獲得穩定的能源和糧食供應，緩解國內的經濟壓力。俄羅斯擁有豐富的能源資源，能夠滿足北韓的需求，這對於北韓來說是極為重要的。

除了經濟援助，北韓還希望通過與俄羅斯的合作，獲得先進的技術支持。俄羅斯在核技術和導彈技術方面具有豐富的經驗，這些技術對於北韓來說具有極大的吸引力。通過技術轉讓和合作，北韓可以提升自身的軍事實力，增強其在國際舞台上的影響力。

▲ 北韓與俄羅斯的聯手行動，顯示了對抗西方勢力的決心。（圖／路透）

拓展在東亞影響力　俄與朝合作是重要手段

北韓與俄羅斯在軍事領域的合作可以提升其軍事實力，增強其在國際舞台上的影響力。兩國定期舉行聯合軍事演習，這些演習不僅提升了兩國的軍事合作水平，也向外界展示了兩國的軍事實力。通過聯合軍事演習，北韓可以學習俄羅斯的先進軍事技術和戰術，提升自身的軍事能力。

俄羅斯向北韓提供了大量的軍事裝備，包括坦克、戰鬥機和導彈系統等。這些裝備大大提升了北韓的軍事實力，使其在面對外部威脅時具有更強的應對能力。俄羅斯通過向北韓提供軍事裝備，也能夠擴大其在東亞地區的影響力。

俄羅斯希望通過與北韓的合作，擴大其在東亞地區的影響力，對抗美國在該地區的軍事存在。俄羅斯一直希望在東亞地區擴大其影響力，與北韓合作是實現這一目標的重要手段。通過支持北韓，俄羅斯可以在東亞地區建立一個可靠的盟友，對抗美國及其盟友的影響力。這不僅有助於提升俄羅斯在國際舞台上的地位，也能夠增強其在地區事務中的話語權。

▲ 俄羅斯希望擴大在東亞地區的影響力，與北韓合作是實現這一目標的重要手段。（圖／達志影像／美聯社）

美國在東亞地區的軍事存在對俄羅斯構成了直接威脅。通過與北韓的合作，俄羅斯可以在該地區建立一個強有力的軍事同盟，對抗美國的軍事壓力。這一舉動不僅能夠削弱美國在該地區的影響力，也能夠提升俄羅斯的軍事威懾力。

俄羅斯可以通過向北韓提供能源和技術，換取北韓的軍事支持和戰略合作。俄羅斯擁有豐富的能源資源，這些資源對於北韓來說是極為重要的。通過向北韓提供能源，俄羅斯可以獲得北韓的軍事支持和戰略合作。這種資源交換不僅有助於提升兩國的合作水平，也能夠增強俄羅斯在國際能源市場中的地位。

除了能源供應，俄羅斯還向北韓提供先進的技術支持。如前所述，這些技術包括核技術、導彈技術和軍事裝備等。透過技術合作，俄羅斯可以提升北韓的軍事實力，增強其在國際舞台上的影響力。同時，俄羅斯也能夠通過技術合作，獲得北韓的軍事支持和戰略合作，實現雙贏的局面。

▲ 俄羅斯能夠通過技術合作，獲得北韓的軍事支持和戰略合作，實現雙贏的局面。（圖／路透）

歐美譴責朝俄　中國持中立態度

美國及其盟友對北韓與俄羅斯的聯手行動表示強烈譴責，並加強了對兩國的制裁措施。這些制裁措施包括經濟制裁、軍事制裁和外交制裁等，旨在削弱兩國的經濟和軍事實力，迫使其改變行動方針。

除了美國及其盟友，國際社會對北韓與俄羅斯的聯手行動也表示了關注和譴責。許多國家擔心這一舉動會引發地區局勢的進一步惡化，對國際和平與安全構成威脅。國際組織如聯合國也呼籲兩國保持克制，通過對話和談判解決爭端。

中國大陸在這一問題上保持了相對中立的態度，但也對北韓的行動表示關注，擔心地區局勢的進一步惡化。大陸對北韓的行動表示關注，擔心這一舉動會引發地區局勢的進一步緊張。大陸呼籲各方保持克制，通過對話和談判解決爭端，維護地區的和平與穩定。

▲ 大陸對北韓與俄國聯手進軍烏克蘭的行動表示關注。（圖／達志影像／美聯社）

朝俄聯手攻烏　國際局勢再添變數

北韓與俄羅斯的聯手進軍烏克蘭是複雜的地緣政治博弈的結果。這一舉動不僅影響了東亞地區的安全局勢，也對國際秩序產生了深遠的影響。北韓希望透過與俄羅斯的合作，獲得經濟和軍事支持，以應對國際制裁和經濟困境；而俄羅斯則希望透過支持北韓，擴大其在東亞地區的影響力，對抗美國及其盟友的壓力。

總之，北韓與俄羅斯的聯手行動顯示了當前國際局勢的複雜性和多變性。未來，國際社會需要更加關注這一問題，通過多邊合作和對話，尋求和平解決方案，避免地區局勢進一步惡化。

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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