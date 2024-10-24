大票周董歌迷崩潰　主辦方與黃牛的博弈

● 文／海裡的希帕索斯

最近周杰倫演場會一票難求，各種消滅黃牛的點子都跑了出來，比如一開始就賣貴一點，或者是荷蘭式拍賣（先訂一個高價，然後慢慢降價賣）。這些論點都沒有錯，的確可以消滅黃牛，但這些論點的基礎假設：主辦方希望利潤最大化，是合理的嗎？

主辦方肯定知道賣貴一點，黃牛就會少一些，而且收益可能還會高一點，主辦方之所以不這麼做，很可能就是故意的，故意要把年輕人篩選出來，年輕人沒有錢，但會願意花很多時間關注售票資訊，提前準備好來搶票，因為熱情的歌迷可能對主辦方更有利，讓活動氣氛更好。類似的例子是很多餐廳寧願不抬高價格，也要讓店門口大排長龍，這樣反而有廣告效果，讓店家長期獲利。

同樣的，主辦方也可能很擔心票沒賣完，演唱會當天歌迷不夠、場面冷清，可能是比收益不高更嚴重的問題，荷蘭式拍賣固然可以保證票一定賣完（價格越來越低，一定會有人買），但是這會讓提早買的人心生不滿，畢竟自己可能花了三倍的錢，買了相同的位置，那怎麼保證票可以賣完，又不會讓歌迷對主辦方不滿呢？黃牛這時候就非常有用了，黃牛基本上承擔了所有滯銷的風險，也承擔了價格變動造成的民怨，黃牛可以更頻繁的變動價格，用更彈性的價格把票賣出去，等於主辦方犧牲一點利潤「雇用」了這些黃牛做代銷的工作。

所以黃牛是個問題嗎？如果你願意花很多時間鑽研搶票，或者你足夠有錢，那黃牛不是個問題。如果你不願意花時間搶票，預算也不高，那即使沒有黃牛也一樣買不到票，黃牛依然不是個問題。

▲ 周杰倫演場會一票難求。（圖／翻攝自Instagram）

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