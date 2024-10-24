ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

大票周董歌迷崩潰　主辦方與黃牛的博弈

我們想讓你知道…主辦方之所以不把票賣貴一點，很可能就是故意的，故意要把年輕人篩選出來；同樣的，主辦方也可能很擔心票沒賣完，演唱會當天歌迷不夠、場面冷清。

● 文／海裡的希帕索斯

最近周杰倫演場會一票難求，各種消滅黃牛的點子都跑了出來，比如一開始就賣貴一點，或者是荷蘭式拍賣（先訂一個高價，然後慢慢降價賣）。這些論點都沒有錯，的確可以消滅黃牛，但這些論點的基礎假設：主辦方希望利潤最大化，是合理的嗎？

主辦方肯定知道賣貴一點，黃牛就會少一些，而且收益可能還會高一點，主辦方之所以不這麼做，很可能就是故意的，故意要把年輕人篩選出來，年輕人沒有錢，但會願意花很多時間關注售票資訊，提前準備好來搶票，因為熱情的歌迷可能對主辦方更有利，讓活動氣氛更好。類似的例子是很多餐廳寧願不抬高價格，也要讓店門口大排長龍，這樣反而有廣告效果，讓店家長期獲利。

同樣的，主辦方也可能很擔心票沒賣完，演唱會當天歌迷不夠、場面冷清，可能是比收益不高更嚴重的問題，荷蘭式拍賣固然可以保證票一定賣完（價格越來越低，一定會有人買），但是這會讓提早買的人心生不滿，畢竟自己可能花了三倍的錢，買了相同的位置，那怎麼保證票可以賣完，又不會讓歌迷對主辦方不滿呢？黃牛這時候就非常有用了，黃牛基本上承擔了所有滯銷的風險，也承擔了價格變動造成的民怨，黃牛可以更頻繁的變動價格，用更彈性的價格把票賣出去，等於主辦方犧牲一點利潤「雇用」了這些黃牛做代銷的工作。

所以黃牛是個問題嗎？如果你願意花很多時間鑽研搶票，或者你足夠有錢，那黃牛不是個問題。如果你不願意花時間搶票，預算也不高，那即使沒有黃牛也一樣買不到票，黃牛依然不是個問題。

▲ 周杰倫演場會一票難求。（圖／翻攝自Instagram）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自海裡的希帕索斯」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 熱門點閱》

►賴政府持續內耗社會　台灣要「救」還是要「鬥」？

►審柯文哲、林姿妙、張顥瀚展現打貪決心　打黃牛卻毫無成效

►《黑白大廚》好看在哪？從主廚身上看到像自己身邊的人

►北韓與俄羅斯聯手進軍烏克蘭　陰謀與利益交換隱藏在後

投稿
申訴
關鍵字: 周杰倫 黃牛 演唱會 黃牛票 荷蘭式拍賣 海裡的希帕索斯 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
大票周董歌迷崩潰　主辦方與黃牛的博弈
賴政府持續內耗社會　台灣要「救」還是要「鬥」？
審柯文哲、林姿妙、張顥瀚展現打貪決心　打黃牛卻毫無..
《黑白大廚》好看在哪？從主廚身上看到像自己身邊的人
北韓與俄羅斯聯手進軍烏克蘭　陰謀與利益交換隱藏在後

推薦閱讀

《黑白大廚》好看在哪？從主廚身上看到像自己身邊的人

大票周董歌迷崩潰　主辦方與黃牛的博弈

審柯文哲、林姿妙、張顥瀚展現打貪決心　打黃牛卻毫無..

賴政府持續內耗社會　台灣要「救」還是要「鬥」？

北韓與俄羅斯聯手進軍烏克蘭　陰謀與利益交換隱藏在後

跨性別者需要的不是免術換證　而是「融入社會」！

拜登執政美股報酬率高於均值　賀錦麗「凍蒜有望」？

美海軍第七艦隊穿越海峽又在聲明中「偷渡搞鬼玩花樣」

台版CBAM機制別急著上路　讓我們先看歐盟經驗

賴政府為黨強硬到底　不願委曲求全恐危及台灣民主

相關文章

黃牛出現！拍賣APP驚見「999元獵人盲卡包」　單張SSR卡1千塊

黃牛出現！拍賣APP驚見「999元獵人盲卡包」　單張SSR卡1千塊

麥當勞近日與知名動漫《HUNTER×HUNTER 獵人》推出全套卡包，在11月12日前購買任一餐點加價89元，就可獲得「《獵人》角色盲卡包」..

3小時前

賣周杰倫門票　黃牛嗆「沒錢是你的問題」！網曝敗筆：加場也一樣

賣周杰倫門票　黃牛嗆「沒錢是你的問題」！網曝敗筆：加場也一樣

網友狂喊爬下水道聽周杰倫！　大巨蛋小編親指「內部出口」：沒賣啦

網友狂喊爬下水道聽周杰倫！　大巨蛋小編親指「內部出口」：沒賣啦

「搶到2張周杰倫門票」衝一波告白：受夠曖昧！全場祝福　結局哭了

「搶到2張周杰倫門票」衝一波告白：受夠曖昧！全場祝福　結局哭了

「搶到周杰倫4張票」卯死了　星宇航空也中籤！本尊曝：前陣子超衰

「搶到周杰倫4張票」卯死了　星宇航空也中籤！本尊曝：前陣子超衰

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

從《黑白大廚》見到像自己身邊的..

從《黑白大廚》見到像自己身邊的..

周董歌迷崩潰　主辦與黃牛的博弈

政府展現打貪決心　打黃牛卻毫無..

台灣要「救」還是要「鬥」？

朝俄聯手攻烏　國際局勢再添變數

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面