川普獲勝機會增加　台灣繫好安全帶！

▲川普發揮超強的煽動本事，再度扳回劣勢，民調平分秋色，多項訊號顯示他勝選機會大增。（圖／達志影像／美聯社）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

美國總統大選峰迴路轉，賀錦麗一路追趕，彎路超車取得領先地位，但後來被人看破手腳，實在「才不配位」。而「德不配位」的川普發揮超強的煽動本事，再度扳回劣勢，民調平分秋色，多項訊號顯示他勝選機會大增。

川普不看重台灣民主價值 只不過是談判要價的籌碼

川普如果重回白宮，最高興的是北韓等專制國家，以色列獲得他力挺，也會歡迎。中國大陸很傷腦筋，因為他的打壓手段狠毒，但長遠看，川普的執政會弱化美國的盟邦關係，會挫損美國的綜合國力，長期必定助長東升西降，所以還是樂觀其勝。

至於台灣，川普不看重台灣的戰略地位與民主價值，台灣對他而言只不過是敲打中國的工具，是談判要價的籌碼，而且可以買軍火，可以收保護費，甚至逼迫台灣廠商去美國設廠，為美國重振製造業服務，如此而已。

川普日前接受全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪問時再次說，台灣若要美國保護，就應該支付保護費。川普也批評長期與美國結盟的台灣「你知道，台灣偷了我們的晶片生意。他們希望我們提供保護，他們需要保護，但他們沒有為這項保護付錢。黑幫可是會收保護費的，對吧？」他居然自認自己和黑幫沒兩樣。

他先前自喻為保險公司，比較在商言商，在接受彭博商業周刊專訪時質疑美國是否應保衛台灣，他說「他們確實搶走了我們大概百分之百的晶片生意，我認為，台灣應該付給我們保護費。你知道，我們跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒給我們。」

對於台灣當作「護國神山」的半導體產業，川普以生意人的眼光看，認為聯邦政府本來可以透過加徵關稅的方式，讓晶片製造商投入更多自有資金在美國建廠。他認為該法案並不能真正吸引優質公司來美投資，你根本不需要拿出一分錢，只需把關稅提高到夠高水平，它們就會自動來美國建晶片工廠，根本不需要政府的補貼。」這種說法只見其一不見其二，對台灣及其他國家半導體產品進入美國課徵高關稅，一則加大美國公司的生產成本，另一方面提高終端產品的市場價格，受害的還是美國消費者，何況交關稅的是美國進口商。

▼對於台灣「護國神山」的半導體產業，川普以生意人的眼光看，認為聯邦政府本來可以透過加徵關稅的方式，讓晶片製造商投入更多自有資金在美國建廠。（圖／記者高兆麟攝）

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川普重回白宮路子近了 台灣不該沉迷美好過去

川普就是這樣勢利又無知的人。他不像拜登總統那樣對國際事務有全盤了解，對價值理念有所執著，所以對華、對台政策有全面性思考，川普看到的只是表層事實以及眼前利益。他對於台灣一再說不好防衛，被專家認為是極度危險的，因為美國明示不參與台海防衛會強化中共的奪台行動，而西方國家如果介入衝突，將戰事擴大與升級，將拖垮全球經濟，所以美國必須展現威懾力，讓中國不輕啟戰端。各方為此擔心，如果川普當選，是否將默許解放軍對台採取行動。

另一方面，強化美國盟邦關係是應對中國的必要策略，但川普處處「美國優先」，不重視國際邦誼，一再威脅提高關稅，要求盟國支付共同防禦經費，第一個任期已使盟邦離心離德。台海一旦爆發戰爭，光靠美國是贏不了中共的，介入的不應該僅是美國，還要加上日本、澳大利亞，乃至南韓、印度及某些北約國家如英國，否則勝算不高。川普有這個心及能力動員這些盟邦嗎？

川普第一個任期對台灣還算友善，但主要原因是不爽中國，為了要和中國作對而支持台灣。深究其實，他把台灣作為和中國討價還價的籌碼，而且任期最後一年，由於新冠病毒最早爆發在中國，再傳到了美國，讓他的選舉崩盤了，於是制定了甩鍋中國和痛罵中國的選舉策略，讓美中關係像自由落體一樣下墜。

對於台灣，除了「很有錢」之外，他幾乎沒有說過好話。在他總統期間，就說過「中國像整個桌面那麼大，台灣只是一個小筆尖」。他連口惠的話都沒說過，不像拜登，至少四次說要武力保護台灣。如果川普當選，台灣無法寄望他出兵保護，甚至必須提防他把台灣賣了，為了和中國大陸交換利益而出賣台灣。

眼看川普重回白宮的路子近了，台灣不該再沉迷在川普曾接聽過蔡英文總統電話的美好過去中，也不該因為川普狠鬥中國大陸而以為他愛台有加。最好拋開幻想，正視現實，繫好安全帶，做好川普可能將如何以交易手法處理美中台三角關係的功課，以免被賣了還不知如何反抗。

▼川普重回白宮的路子近了，台灣不該再沉迷在川普的美好過去中，也不該因為川普狠鬥中國大陸而以為他愛台有加。（圖／達志影像／美聯社）

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