台灣國防「做」了　但需要「說」更多！ ​

▲中國對台進行兩次環台軍演，顯示出台灣國防問題愈發嚴峻。國際對台「疑台論」主要是外界對台灣的國防能力的模糊印象。（圖／軍聞社）

● 作者／US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

今年，中國解放軍侵犯我國防空識別區的戰機數量，從1月的每月72架次增加至7月的每月437架次；此外，一整年到現在中國已經對台灣進行了兩次明顯針對性的環台軍演，顯示出台灣的國防問題愈發嚴峻。國際社會對台灣的擔憂主要集中在軍事投資不足、過度依賴美國、內部團結及國防改革緩慢等方面，國際對台「疑台論」主要是外界對台灣的國防能力的模糊印象。

觀測站研究員Cathy在美國智庫Global Taiwan Institute「全球台灣研究中心」發表的文章《Taiwan Has a Do-Say Gap》中深入分析了這些疑慮並提出建議。以下是文章重點摘要：

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「做多說少」帶來的風險

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強化自我防衛能力是台灣國防的重要主軸，但民眾對國防政策和軍事能力的了解，常常不清晰。台灣社會普遍存在不願「挑釁」中國的風氣，使得最新戰略動態難以直接向民眾宣傳，導致實際行動和訊息傳遞之間出現差距。雖然政府已經默默推動許多計畫，在軍事人員和軍備方面取得了進展，但如果無法清晰且一致地傳達這些訊息，將面臨兩大國安風險：一是影響國內民眾的信心和戰鬥意志，二是削弱國際盟友對台灣的支持承諾。

軍民信任關係危機

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造成該差距的成因，主要與軍民關係及國際形勢有關。首先，媒體可能誇大國防安全議題，導致民眾感到恐慌與不滿。同時，國防部如果公開過多資訊，可能會被中國指責為挑釁，進而引發軍演或其他形式的騷擾。這些因素使國防部對於溝通，一直以來採取非常謹慎的態度，怕不必要的麻煩。

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此外，台灣每年在軍事裝備上投入大量預算，根據《台灣關係法》與美國進行密切的軍事交易。然而，當新軍購案公布時，台灣部分媒體和疑美人士可能會質疑這些花費，「我們都花大錢買美國不要用的飛機」等這種字眼誤導公眾，認為政府在浪費納稅人的錢。另一方面，台灣民眾對軍隊的認知，常常是透過負面新聞中的軍隊醜聞與紀律問題展現出來。這些事件使得民眾對國軍的形象產生疑慮。進一步削弱了軍民之間的信任和凝聚力。

▼台灣社會普遍存在不願「挑釁」中國的風氣，使得最新戰略動態難以直接向民眾宣傳，導致實際行動和訊息傳遞之間出現差距。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



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台灣與中國在國防資訊戰上的落差

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進一步比較台灣跟中國人民解放軍，兩者在軍事資訊傳遞上有很大的差異。台灣偏向規避風險而不多透露，中國深知社交媒體在現代戰爭中的重要性，積極大膽地在各個平台上展示其現代化的軍力，並將此作為一種宣傳工具，激發民族自豪感和信心。

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相較之下，台灣的軍事體系因謹慎與風險迴避，常常在資訊傳播上處於被動的局面。這種謹慎立場導致無法有效維護「公眾知情權」——這是民主社會中寶貴應積極推動的原則。台灣軍方對於積極參與資訊戰的遲疑，已逐漸成為其戰略上的弱點。隨著數位社交平台在塑造輿論與國際關係方面日益重要，台灣在這方面的落後可能會對國家安全、外交地位以及未來獲取國際支持產生深遠且負面的影響。

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例如在10月14日中國發動「聯合利劍－2024B」軍演後，因其環台巡航路線呈心形，隨即中國媒體巧妙地使用繁體字製作出「巡航都是愛你的形狀」的宣傳標語，凸顯了對台大外宣的意圖。值得注意的是，除了對台大外宣之外，央媒及小紅書、微博等自媒體平台也熱烈討論此事，許多帖子附上環台軍演的巡航圖，並詢問台灣人對這次軍演的感受，如「台灣人在軍演期間都在做什麼？」、「你們害怕嗎？」等。這些貼文下方的評論大多充滿了中國民眾對解放軍武器的自信，以及對「不久便能收回台灣」的期待與願景。這種宣傳策略不僅是軍事展示，更是一場心理戰，旨在操控輿論，達成國內外雙重宣傳效果。

▼隨著社交平台塑造輿論與國際關係方面日益重要，台灣這方面的落後可能會對國家安全、外交地位以及未來獲取國際支持產生深遠且負面的影響。（圖/資通支援第三大隊）。

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如何改進「做多說少」

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對台灣而言，持續加強自我防衛能力至關重要，以威懾潛在侵略者使用武力。本文作者認為，有別於傳統的「說大於做」（say-do gap）現象，政府應該加倍宣傳其實際作為，縮小「做多說少」（do-say gap）的差距：

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​ ​ 1. 準備並非挑釁

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必須要好好制定傳播相關訊息的方式，與人民溝通我們防衛的準備。不僅僅是資訊的公布，而是強調透明性、即時溝通、明確目標及以行動為導向的成果。賴政府新成立的「全民防衛韌性委員會」有助於彌補當前的缺口。此外，國防部、國防安全研究院及駐外單位在策略性訊息中亦扮演重要角色。這種隨時準備好防衛的姿態，不僅能有效應對解放軍的資訊戰，還有助於達到避免衝突的效果。

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​ ​ 2. ​ 對內與對外精準地傳遞資訊

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因為台灣的複雜性，我們在訊息傳播與宣傳方面，需兼顧內部與外部的需求。對於台灣民眾，尤其是組成國防主力部隊、還有針對一般大眾扮演的角色，訊息傳遞必須在鼓舞人心與務實之間取得微妙平衡。不僅要強調他們在保障國家安全中的不可或缺角色，還要解決他們對自身責任及潛在挑戰的疑慮和擔憂。

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而在國際層面，不僅僅是請求支持，而是要明確表現出台灣是該地區一個可靠、主動且戰略重要的夥伴，台灣的戰略訊息傳遞必須作為一座精緻的多維橋樑，在內部韌性與外部支持之間架起聯繫，確保所有相關方充分理解和肯定台灣的主動立場、準備狀態，以及維護該地區和平與穩定的承諾，從而對潛在的侵略者形成有效威懾。

▼國隨時準備好防衛的姿態，不僅能有效應對解放軍的資訊戰，還有助於達到避免衝突的效果。（圖／達志影像／美聯社）



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​總結，台灣民眾對於國軍的不信任，將會影響自我防衛的決心，而在國際場域中，我們必須展示出防衛家園的決心，才能獲得盟友的支持。沒有做好充分的溝通，一來造成民眾資訊接收落差，二來影響我們獲得國際援助的機會。因此，台灣必須學習傳遞精確的訊息，避免民眾有臆想的行為、也要阻斷資訊操弄的空間，使其能建立良好互信的軍民關係。另一方面，精確的訊息傳遞將有助於提升台灣在國際上的戰略地位，展現台灣的能力，獲得盟友的信任與支持成為地區重要的戰略夥伴。

● 本文獲授權，轉載自「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。