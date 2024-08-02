不許挖苦國手卻能網暴詹家姊妹　有什麼觀眾就有什麼體育行政

● 沈政男／精神科醫師

巴黎奧運至今，中華台北得到多少獎牌？

加油！如果成績不理想也沒關係，反正志在參加，不在得獎。

我在巴黎奧運開賽前就講，體育即國力，奧運成績不是別的，就是反映了一個國家或地區的軟實力，而且更精確地說，反映了他們的基礎建設。

總檢討等到所有中華台北選手完賽再論述，這裡只是要說，網路上竟然有人標榜：所有中華台北選手都值得台灣人喝采，只有詹家姊妹例外！

這實在是，該怎麼說，還記得2016里約奧運的退賽風波嗎？當時我有寫文章批評退賽之舉，結果就有人說：「你是醫生，懂運動嗎？」

我比你懂人心人性，太多太多了。

詹家姊妹這些年牽涉的什麼教練人選、搭檔選擇、退賽風波云云，所謂種種爭議，癥結就是：你要相信特定選手的片面之詞，還是官方說法？

▲ 詹家姊妹2017世大運因突然中暑而退出比賽。（圖／台北世大運組委會提供）

以詹家姊妹2017世大運突然中暑退賽來說，當時官方講得很清楚，三天後參加美網，沒有什麼不合理，因為中暑已經改善了，根本不是惡意退賽，但廣大網友就是不接受官方說法，而是相信自己的直覺，只因兩件事情靠得太近，就以為有因果關係。

怎麼會把人想得那麼壞，認為人家佯裝要跟你搭配參賽，然後突然裝病退賽，讓你措手不及？

我那時不能理解，後來，去年發生了宜蘭的蔥油餅歐巴桑搓掉鈔票事件，我就恍然大悟：原來，當今網路的集體思維，就是這樣的水平。竟然會認為，一個賣蔥油餅的歐巴桑，為了騙你一百元，去學成了宛如魔術手法的搓鈔票技術？

最好笑的是，竟然好多人在那邊說：「這次不分黨派，大家都不支持詹家姊妹。」由此可見，你原來的黨派立場，就只是膝蓋反射嘛！

試問，詹家姊妹去巴黎打奧運，是誰選拔的？不就是你們的大有為政府嗎？

然後你看，幾天前有人拿落敗選手開玩笑，就被一些網紅罵慘了，說是不管輸贏，都不應該嘲弄選手，因為他們代表國家、代表我們出賽！

▲ 第22屆台北電影獎最佳編劇得主馮勃棣7月27日晚間在社群平台發文，拿奧運柔道國手楊勇緯開玩笑，引發廣大網友不滿。（圖／翻攝自Threads）

嘿，詹家姊妹是不是代表中華台北、代表大家出賽？怎麼在網路上被霸凌，那些網紅就不吭聲了？

你說，你不想被詹家姊妹代表！那你應該去跟官方抗議，怎麼是把矛頭對向選手？

事實上，這些年所謂關於詹家姊妹的爭議，官方都有出來澄清，但許多人就是選擇相信自己，因為，就是有特定選手一直抱怨被詹家姊妹欺負，然後那些人就照單全收了。

這樣的公民社會，不可能找出，何以奧運成績不理想的原因，當然也沒辦法改革體育行政，下次奧運也只能等待幾個突然迸出的奇花異草，然後講一句，有得牌最好，沒有也罷，反正志在參加，不在得獎。

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