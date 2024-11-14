重燃觀光的熱情－－日本傳統文化原裝重現花蓮街頭

▲▼蓮民眾近距離感受日本盛岡山車傳統文化的精髓。（圖／東華公共事務研究學會提供）

文／東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄

「2024為花蓮加油—盛岡山車」踩街盛況剛結束，留下許多精采和滿滿感動。這是睽違五年後原裝重現日本約300年歷史文化的無形民俗文物，參演的建國高中樂旗隊及景美女中樂儀旗隊師生與家長見證花蓮人熱情，遊客和民眾在街頭興奮揮舞著中華民國和日本國旗，鼓舞花蓮走出災後重建的意象，象徵和平年代的美好願景，讓國人共同見證台灣花蓮和日本盛岡20多年的深厚情誼。

這場由花蓮縣政府與盛岡市合辦的重要盛會，充分展現「手足情深。情比石堅」（友情は兄弟のように深く石よりも堅い）的跨國情操。由於今年有別以往的走中華、中正及中山（金三角）路線與型態，而選在東大門共融公園廣場舉行的主因，是因樂儀旗隊、啦啦隊等能夠定點完美演出，但在整體規格上更加突顯五個重要特色與影響力。相關分析與總結如下：

增添活動國際性和文化價值

日本縣岩手縣盛岡市長內館茂率百人來台，為0403震後的花蓮加油打氣，帶來日本盛岡山車傳統文化，讓花蓮民眾近距離感受日本文化精髓，象徵花蓮縣、盛岡市逾20多年深厚情誼，展現台日兩地深厚友誼文化連結，增添活動國際性和文化價值。

盛岡市長內舘茂：「首先感謝花蓮縣長徐縣長，您邀請我們來，今天的遊行我們都將參加，由衷的感謝在場的各位，四月的地震還有颱風，我們在日本盛岡電視上看到，我一直非常地擔心，我也很心疼。在座的各位，哪怕有一點點想振興起來，想這麼做，有這樣的想法，盛岡市和101名盛岡市民，大家都來了，花蓮與盛岡這種友好關係，是盛岡非常高興，今天(9日)和花蓮的大家一起感受著熱鬧的氣氛。」

花蓮縣長徐榛蔚：「0403之後來自於世界各地的加油以及祝福，花蓮縣勇往直前，今天盛岡山市山車，依舊來到花蓮祝福，尤其是來跟大家一起同樂，我要再次謝謝我們的盛岡市長以及盛岡市議會，山車的遊行我們曾思考方式進行，後來我們希望能讓年輕有活力的，我們的好朋友們，來自各縣市的啦啦隊們，能夠走進花蓮、深入花蓮，認識花蓮、愛上花蓮。」

教育與體驗的價值

縣政府邀請輔仁大學、嘉南藥理大學、建國高中和景美女中、新竹市光復高中、臺北市育達高中等校，與花蓮縣富世國小、崇德國小、秀林國中、縣警察局、縣消防局、花蓮高商、軟骨頭競技啦啦隊等參與，讓年輕人透過表演深入體驗花蓮文化與人情，並期待再訪，體現文化活動對年輕一代教育意義，讓學生感受台日文化交融的珍貴機會。

特別響應「為花蓮加油」活動的49位臺北市立建國高中及125位景美女中師生，與隨行學生家長們特別向花蓮縣政府真誠表達感謝，並認為深具教育價值和意義，相當珍惜這次難得表演機會。

建國高中學務主任楊玉玲、樂旗隊後援會會長陳秀賢、景美女中學務主任謝再益及第22屆臺北市高中學生家長會聯合會總會長林愛婷等人，皆欣悅地道出：「期盼未來有更多機會帶學生再度造訪花蓮，深入體驗這片美麗土地的魅力。」

觀光經濟效益顯著：

盛岡山車活動不僅吸引大量遊客湧入，還帶動了花蓮商圈的消費成長。東大門夜市攤商、金三角商圈、各省一條街和百年老街的業績均顯著提升，甚至創下震後新高，證明此類文化活動對地方經濟帶來正面貢獻和影響。

東大門夜市攤商表示，活動帶來大量人潮，讓夜市氛圍如過年般熱鬧，生意較平日大幅增長，尤其山車經過的原住民一條街攤商更盛讚昨晚生意是自0403地震後最好的一天，店家紛紛對活動帶來的商機表達感謝。

自強夜市主委呂佩芹說：「昨天活動吸引了大量人潮，氣氛就像過年一樣！生意顯著提升，攤商們都滿面笑容。」福町夜市主委曾黃家明表示：「生意非常好，就像過年一樣，充滿了節慶氛圍！」

原住民一條街主委楊秋農指出：「當然很好，昨天的生意非常興旺，是0403震災後最好的一天，感謝大家的支持！」各省一條街主委沈英基說：「昨天的生意十分熱絡，像小過年一樣！表演和山車遊行也都很精彩，攤商們看得開心，大家都非常滿意。」

擴大在地氛圍與參與感

在活動過程中，遊客和民眾在街頭興奮揮舞著中華民國和日本國旗，象徵和平年代的美好願景。參加的學生、民眾和夜市攤商紛紛高呼「花蓮加油」等口號，場面熱鬧，增強在地社區參與感和凝聚力。不論是台北建國高中、景美女中等團隊，或在地居民和攤商，都展現對活動的支持與熱情，希望未來繼續舉辦。

岩手縣消防長會事務局長中野聡範指出，在踩街的前一天，盛岡山消防團先來到花蓮防災館內體驗參觀，看到了花蓮縣很先進的設備，也很稱讚館方把中央山脈、海岸山脈等花蓮意象做為迎賓大廳的展示，讓他們可以更認識花蓮。

「很感激他們一起來花蓮，為我們加油、祝福及鼓勵！」消防局防災教育館組長高卉庭表示，一起拉山車的心情是非常開心的，近40位消防人員與日本引導拉山車人員一起完成一件重要的事情，「最後快回去主舞台時，也把麥克風拿到我手上，請我帶著大家一起大聲喊出。而不是給他們自己的人，給我麥克風同時用很誠懇的眼神告訴我，我是可以擔任這個任務，讓我更盡情享受這台日交流氣氛。」

文化跨世代影響力

台日雙方帶來精彩表演，不僅讓現場觀眾熱情澎湃，更吸引來自全台的遊客。在中山路上的余姓女商家表示，過去走在金三角路線遊行，使得中正、中山及中華必須封街遊行，造成許多商家都被迫提早歇業，根本沒有辦法做生意，只能乾瞪眼看著遊行隊伍走過去。這次路線改變之後，反而再度看見更多遊客和親子可以自由自在走進金三角商店消費逛街，同時見證參與文化活動進而產生文化跨世代影響力。

參與活動的年齡層涵蓋廣泛，從學生到夜市攤商的長輩都有參與其中，這使得活動不僅僅是一場文化展演，更是一個充滿不同世代的言語，加深了花蓮居民與來訪遊客之間的連結。不僅促進認識兩國文化意涵，也鼓舞縣民走出災變困境，對未來的期待與信心，深化推動花蓮的觀光發展。

總結來說，這場盛岡山車活動傳遞出花蓮對未來發展的期許與正能量，並內涵人民共同支持地方復甦，具備一定的社會意涵。不僅豐富花蓮縣與盛岡市文化氛圍，還為在地商圈注入活力，有效帶動了經濟發展，成為花蓮縣觀光推動上的又一亮點，充分展現出台日文化交流的力量。

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