川普劍指中國　習近平重啟「笑臉外交」有用嗎？

▲習近平重啟「笑臉外交」，嘗試以溫和友善的姿態來重塑中國的戰狼形象。（圖／路透）

● 董立文／亞太和平研究基金會執行長

自從川普當選美國總統的那一刻起，全世界的外交與國際政治都將環繞著川普來運作，這不是指要聽川普的話，而是指如何因應「川普衝擊」成為各國外交的頭等大事，中國尤其如此。

習近平展現友善姿態 重塑中國形象

於是，可以看見習近平重啟「笑臉外交」藉由亞太經合組織（APEC）峰會與二十國集團（G20）領導人峰會，密集會見了泰國、新加坡、南韓、智利、紐西蘭、日本與美國等國元首，嘗試以溫和友善的姿態來重塑中國的戰狼形象，但是，各國都習慣了習近平外交政策的反覆無常，這次，中國恐怕無法達成它的外交目的「分化西方民主國家」。

早在去年（2023年）11月22日「外交政策」(Foreign Policy)雜誌專欄作家佛蘭契(Howard W. French)就撰文「強硬外交路線行不通 習近平開始露起笑臉」指出，習近平領導下，北京在全球多地推動強硬外交，與其他國家互動時經常直言不諱，字裡行間流露高人一等態度。

以這套路線進行大內宣確實有段時間頗吃得開，某些觀眾對於自己國家已成為不容小覷的力量無比自豪；然而，隨著時間增長，強硬外交卻出現相當負面的後果。文中指出，中國外交面臨退步的實例雖在全球各地都能看到，最明顯狀況則來自對北京而言重要性最高的鄰近國家；包括菲律賓、印度、澳洲、越南在內等國，紛紛與美國增進關係，以便為中國強硬外交的風險預留後路。

▼ APEC各國領袖大合照。（圖／路透）

去年就改採「笑臉外交」 可惜維持不久

至少去年的亞太經合組織峰會，習近平就已改採「笑臉外交」，最典型的一幕是「拜習會」期間，習近平與拜登在舊金山斐洛里莊園共同散步時微笑與記者們揮手致意，可是這一幕維持不了多久，2024年中國對周邊國家的姿態越來越強硬，動作也越來越具侵略性，這包括中國軍機軍艦史無前例侵入日本領空、領海與鄰接區，在南海爭議地點強化對菲律賓與越南等國的侵擾行動，甚至北韓與中國的裂痕也開始檯面化等。

連中、美關係，習近平也刻意擺起強硬臉孔，美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)於今年（2024）8月27至29日首度訪問北京，其目的就是安排「拜習會」，當時中共還故意拿翹，不給蘇利文明確答案，讓他無功而返。此前8月5日，《中國日報網》才以「别了，布林肯」為題，說明國務卿布林肯(Antony Blinken)訪問越南、寮國、日本、菲律賓、新加坡和蒙古，不是一帆風順，警告美國在亞太地區「拉幫結派，挑動對抗，製造對立，注定會失敗」。

更早以前，2014年在北京APEC峰會上，習近平和時任美國總統歐巴馬進行雙邊會談，那時一個在美國中期選舉中失去了對參眾兩院的多數控制，成了典型的「跛腳鴨」總統， 隨後川普上臺，歐巴馬與習近平建立的諸多「共識」頃刻間不復存在，貿易戰、科技戰、「卡脖子」等新的兩國關係形成。而去年「拜習會」所謂的「舊金山共識」，今年根本未見實行。寄望這次「拜習會」要能制約未來的川普政府，無異癡人說夢。

蘇利文在「拜習會」後與記者講話回應有關提問時強調，這次峰會拜登總統的角色不是為習近平向美國新政府領袖傳話。「拜登總統沒有向任何一方傳遞信息…接下來的兩個月是美國政府的過渡時期，也是美中關系保持穩定至關重要的時期。」蘇利文對中國的善意提醒，恐怕也徒勞無功。

▼去年亞太經合組織峰會，習近平就已改採「笑臉外交」，最典型的一幕是「拜習會」期間。（圖／路透）

川普政府成形 把美國問題歸咎中國

川普政府已逐漸成形，其所用之人共同的特徵，都是把美國現在出現的問題，無論是內政或外交，都歸咎於中國。川普的大戰略不只是聯俄抗中，而是將中國當成標的物，要求普丁眼睛不要看西方，要看著東方的肥肉，同樣的邏輯，要求歐洲看東方，印度與巴西等都要看著中國，聯合全球各國共同「瓜分」中國，這是指瓜分中國的資產與世界製造工廠的地位，就此而言，川普政府不會是孤立主義。尤有甚者，川普政府也揚言，不再相信習近平謊言，習近平說什麼都沒用了。

去年，佛蘭契文中寫道「我估計習近平已經相信，中國若想鞏固在國際社會獲得的強大優勢，機會已經愈來越小，特別是對美關係方面。主要原因在於中國將面臨人口老化與人口下降的趨勢，人口結構出現基本變動，終將造成國家面臨龐大損失，包括勞工流失、生產減少，以及必須投注經費照顧老年人及慢性疾病患者，年輕人口卻顯然不足。」這段話不但今天有效，且會更加突顯。

▼川普政府逐漸成形，其所用之人共同的特徵，都是把美國現在出現的問題，無論是內政或外交，都歸咎於中國。（圖／路透社）

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