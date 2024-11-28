川普能源政策　對台灣的影響

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

● 張國鑫 ／前星元電力股份有限公司董事長

川普在第一任美國總統任期內曾退出巴黎氣候協定，並在競選第二任總統時表示，針對氣候變遷所實行的一些政策是破壞美國工作的騙局。他的再度當選，預期將會調整拜登推動綠能和減少石化生產的能源政策，而其對美國經濟和減緩地球暖化的影響如何，則有待觀察。

川普上任首當其衝 應是再生能源發展

川普上任後，首當其衝的應該是再生能源的發展。他在第一任期內並不重視再生能源的發展，拜登上任後才積極發展離岸風力並加速太陽光電的發展，並於2022年通過《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act, IRA）來因應氣候變遷並強化美國潔淨能源的生產力，以期2050年達到淨零碳排，IRA是美國有史以來對環境和能源的最大投資。

川普則強調不同能源之間應該公平競爭，因此他上任後應該會調整對再生能源的獎勵與補貼政策，放寬拜登政府限制石油、天然氣開採的政策，一些正在推行的離岸風電和太陽能發電政策可能受到影響。

在美國，離岸風電的開發案需要聯邦政府許可，所以對於新開發案，川普政府有干預的空間。至於拜登政府已許可的15.8GW離岸風電開發案，除非有法律訴訟，否則川普政府無法介入。

在太陽光電和陸域風電部份，大部份開發案的許可權在地方政府和州政府，只有10%以下的開發案才需要聯邦政府許可，受到的影響會比較小。只是美國間歇性再生能源資源豐富的地方位於西部的聯邦土地或保護地，這些地方的開發需要聯邦政府的租約或許可，聯邦政府的政策不鼓勵，發展就會受到影響。

目前太陽能板的主要產地是中國，川普如果對中國進口的太陽能板課以重税，對中國之外的太陽能板製造商是一個機會。電池方面，目前主要產地也是中國，原本拜登政府要於2026年之後才對電網和家庭用儲能電池課以重税，川普上任後有可能提早實施。

▼川普則強調不同能源公平競爭，因此他任後應該會調整對再生能源的獎勵與補貼政策，放寬拜登政府限制石油、天然氣開採的政策。（圖／台電提供）

穩定發電的潔淨能源和新能源 較不受政權易動影響

相較於間歇性再生能源，穩定發電的潔淨能源和新能源如地熱、核能、生質能、氫能、水力，在川普新政下則比較不會受到影響，有一些甚至有可能獲利。比如説新政府有可能修改地熱和小水力的許可申請程序，讓挖井和小水力專案的許可能更快、更容易的通過。

美國國會今年6月為加速先進核能發展和方便核電執照申請所通過的《為潔淨能源加速佈署多元、先進核能法案》（ADVANCE）是兩黨共同支持的，拜登全力發展核電並預計到2050年將核能發電增加三倍的政策應該不會有太大改變。至於拜登已推動的氫能發展應該會繼續進行，川普政府甚至有可能降低氫輸氣管和儲存的安全標準，方便氫能發展與佈建。

可以預期，美國將鬆綁對石油和頁岩油的開採限制，這對98%以上的天然氣都仰賴進口的台灣，增加了進口選項。如果川普政府對中國進口的太陽能板和電池課以重税，這對台灣製造商爭取進口美國是一個機會。川普政府一旦降低對石化燃料發電的限制，則要降低碳排放，勢必要加速碳捕捉與封存（CCS）技術的發展。

台灣目前的能源政策是到2030年還有70%的電力來自化石燃料發電，台灣也需要碳捕捉與封存技術來降低碳排，這方面應該可以與美國密切合作，以期縮短發展時程並降低成本。加速佈署多元、先進核能法案（ADVANCE）除了對先進核能的發展與佈建建立必要法源外，也精簡核電廠的重啟與延役的申請手續與時程，如果台灣達到社會共識要重啟核二、延役核三，美國核電廠重啟與延役的法規會是台灣很好的借鏡。台灣也應密切關注美國先進核能如小型核反應爐（SMR）的發展，增加台灣潔淨能源的選項。一般認為在川普主政下美元將維持強勢，這將增加台灣進口能源的成本。

美國如果退出巴黎氣候協定並淡化在聯合國氣候峰會的角色，這不只影響國際減緩地球暖化的努力，也讓中國和歐盟在聯合國氣候峰會上有機會扮演更重要的角色，間接影響美國的國際地位，川普政府應該審慎處理！

川普當選後，其政策及人事任命立即受到美國國內和國際社會的關注與熱烈討論，用「未演先轟動」來形容他的第二任總統應該是再貼切也不過的了！

▼可以預期，美國將鬆綁對石油和頁岩油的開採限制，這對98%以上的天然氣都仰賴進口的台灣，增加了進口選項。（圖／中油提供）

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