ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

李家儂／農業發展權移轉的爭議：國土計畫的挑戰

▲▼農地,農作物,農夫。（圖／取自Pixabay）

▲教授李家儂指出，針對農業發展權移轉的推動，是否符合國土計畫的核心精神，是一個亟需討論的重要課題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

● 李家儂／中國文化大學土地資源學系教授兼系主任、中華城市管理學會理事長

近年來，隨著國土計畫的推行，我國對農地的使用規範更加嚴謹，其中農業區的劃設主要分為農1與農2兩類。這種分類旨在依據土地的自然條件、農業生產潛力及永續發展目標，對農地進行合理利用與保護。然而，針對農業發展權移轉的推動，是否符合國土計畫的核心精神，成為一個亟需討論的重要課題。

首先，需要明確的是，國土計畫中劃設的農1與農2地區，對農民的財產權本身並無直接影響。農地的主要功能是進行農業生產，而這些規範在本質上只是為了引導土地朝向最有利的使用方式，實現農業發展的最大效益。同時，農業區並不存在都市計畫中「容積發展權」的概念，也就是說，農地的價值並非以發展為其他用途為基礎，而是以其農業生產功能為核心。因此，農業發展權移轉的推動實際上是對農地功能的一種重新定義，其影響不僅限於個別土地的使用，還可能對整體國土規劃與土地管理體系帶來顛覆性衝擊。

農業發展權移轉的核心邏輯在於，允許農地所有者將其土地的發展權益移轉至其他區域，這意味著農地的功能不再僅限於農業生產，而被視為一種可交易的資源。然而，這樣的概念與國土計畫及都市計畫的基礎精神存在重大矛盾。國土計畫強調土地的功能劃分與使用管制，目的是確保土地資源的永續利用與空間秩序的合理維持。一旦允許農地的發展權移出，其後果可能是無法挽回的。農地一旦失去其原有的農業用途，將難以恢復，而土地的整體管理秩序也可能因此遭到破壞。

更重要的是，農地發展權的移出會使該土地永久失去變更的機會。換言之，這塊土地的農業價值不僅難以被恢復，其在未來國土計畫調整中的靈活性也將大幅下降。這種不可逆的損失，不僅會削弱農民的財產權保障，還會對整體國土規劃的調整能力造成長遠的限制。國土計畫的核心目標是實現土地的永續利用與公共利益的最大化，而農業發展權移轉則可能導致土地資源的過度開發與不當利用，進一步削弱土地的公共屬性。

綜觀以上，農業發展權移轉並非單純的土地交易或資源再分配問題，而是涉及國土規劃、土地利用管制、農民財產權保障以及公共利益實現的多重挑戰。在當前的國土計畫框架下，農業區的劃設已經為土地利用設定了明確的方向，其功能定位不應被輕易改變。如果允許農地發展權移轉，不僅會造成農業區功能的混亂，還可能對都市計畫與國土計畫的整體性與協調性構成嚴重衝擊。國土計畫的核心精神在於通過合理的劃設與管制，實現土地資源的永續利用，而農業發展權移轉的推動則可能破壞這一初衷。

農業發展權移轉涉及的問題不僅僅是土地價值的重新分配，更是對國土計畫精神的重大挑戰。一旦開啟農地發展權移轉的政策口子，可能對我國的土地管理體系帶來不可逆的負面影響。因此，相關政策的推動應極其謹慎，並需充分考量對農民財產權保障、土地永續利用以及公共利益實現的長遠影響。

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 李家儂 雲論 讀者投書

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
南韓用民主拯救民主　台灣應該永遠引以為戒
尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困局有台灣解方？
難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了失敗的獨裁者
全面停徵「娛樂稅」　才是全民之福
李家儂／農業發展權移轉的爭議：國土計畫的挑戰

推薦閱讀

南韓總統宣布戒嚴　新一波民主危機正在成形

難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了失敗的獨裁者

「抑制菸害」落實健康台灣願景　以價制量納入長期政策

全面停徵「娛樂稅」　才是全民之福

尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困局有台灣解方？

「霸凌風波」民調反上揚　賴清德施政瑕不掩瑜？

學生犯法老師提告　這有什麼不對？

南韓用民主拯救民主　台灣應該永遠引以為戒

李家儂／農業發展權移轉的爭議：國土計畫的挑戰

當陸生團來台成新聞　兩岸未來令人憂

相關文章

「抑制菸害」落實健康台灣願景　以價制量納入長期政策

「抑制菸害」落實健康台灣願景　以價制量納入長期政策

今年10月國健署在記者會中指出，成人每4人中就有1人暴露於家庭二手菸的環境，占比高達26.8%，這其中還不包含三手菸的危害。我們知道很多人都..

12小時前

南韓總統宣布戒嚴　新一波民主危機正在成形

南韓總統宣布戒嚴　新一波民主危機正在成形

「霸凌風波」民調反上揚　賴清德施政瑕不掩瑜？

「霸凌風波」民調反上揚　賴清德施政瑕不掩瑜？

當陸生團來台成新聞　兩岸未來令人憂

當陸生團來台成新聞　兩岸未來令人憂

學生犯法老師提告　這有什麼不對？

學生犯法老師提告　這有什麼不對？

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

南韓總統宣布戒嚴　新一波民主危..

南韓總統宣布戒嚴　新一波民主危..

難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了..

「抑制菸害」落實健康台灣願景　..

全面停徵「娛樂稅」　才是全民之..

尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面