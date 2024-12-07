職場霸凌處分　應依法行政並設置心理諮商師

▲勞動部公務員遭到霸凌案件備受各界矚目，政府仍應從制度面檢討職場制度。（圖／取自免費圖庫xFrame）

● 林清汶／永然法律基金會顧問

勞動部公務員遭到霸凌案件備受各界矚目，府院為此擬研議增列公務人員「身心調適假」；行政院人事行政總處官員表示，預計於十二月召集跨部會就此議題討論，確認「身心調適假」的定義，同時也會將勞工身心調適假的需求一併納入討論，進行全面研議；不過目前基層公務員均不表樂觀，同時主管怕遭上級關切恐急，認為政府仍應從制度面檢討職場制度。

近來由於勞動部的職埸霸凌備受各矚目，接踵而至的許多機關也接受霸凌投訴。無可諱言，有些當然是屬於長官職場霸凌，但有些難免是個人的情緒，甚至也有出於挾怨報復？

職場霸凌點燃民情 基本法定程序被疏漏

但由於日前勞動部事件，引發全國社會民情沸騰，因此所有被投訴長官幾乎都中箭落馬，在證據未明確前就先被停職或轉調，連最基本的法定程序，也都疏漏掉了。

例如謝宜容行徑固然令人不齒，但考績委員會尚未召開前，勞動部長、行政院長就公開宣布懲處結果，記2大過免職、永不得錄用等；事實上，依《公務員考績法》規定雖可對公務員記兩大過並免除職務，但仍保有公務員資格，依法並非永遠不得錄用。

而依《公務員懲戒法》10職等以上公務人員免職程序應經監察院審查彈劾後，移送「懲戒法院」始能定之，其係包括免職，即可完全剝奪公務人員等身分資格。政府卻如此雷厲風行，固然可大快人心，但卻大大破壞法制，徒留給當事人提起復審之機會；且依《公務人員服務法》「公務人員之身分應予保障，非依法律不得剝奪。基於身分之請求權，其保障亦同」政府本應依法行政，不應明顯曲解法制。

基層員工壓力莫大 設協助方式減少悲劇

再者，各級公務機關都有使命感的壓力，特別是民選首長對選民的承諾；因此所任用的機關首長無不抱著拼命三郎的心態求好心切，造成基層員工莫大的壓力與緊張，影響彼此人際正常關係與應對，日久形成躁鬱症或憂鬱症，此在一般的民間企業、學校等團體是經常有的現象。

因此，設有「心理諮商師」協助，定期駐診協助有需要的人士，大幅減少悲劇的發生；醫院也設有「精神科」門診，以因應解決社會當前嚴重的精神思覺失調現象。

健全人性心理乃是重要課題，牽動對職場、家庭、人際互動與和諧，何以一般人生理有病會急著要看診；而心理有恙卻可置之度外?日久成疾與職場霸凌不無關聯。

政府與其研議公務人員「身心調適假」，何不在各級機關配置「心理諮商師」，讓有徵兆的人員可以就近方便看診或抒發情緒，可健全職場的互動，減少類似霸凌的發生，並提昇工作效能。

▼政府何不在各級機關配置「心理諮商師」，讓有徵兆的人員可以就近方便看診或抒發情緒，減少類似霸凌的發生。（示意圖／玉里醫院提供）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。