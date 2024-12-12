雙城論壇交流請持續　兩岸對等善意不能停！

●黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長

陸委會確定「有條件」放行「雙城論壇」了，代表兩岸人心距離的台北和上海的城市交流固然一波三折，終歸平靜；然而，兩岸最前沿的金門和厦門的空中和海上對撞的風險卻與日俱增，不容坐視，也應早謀對策！

金門、廈門兩地的距離，因為翔安機場的填海造地，2026年將縮短到1.6公里，雙方的飛航區勢必嚴密地交互重叠，緊接著飛航、國防、內政等等的安全問題迫在眉睫。

兩岸關係走到如此 雙方都要各打50大板

怎麼辦？中共當局看來是鐵了心，不願支會台灣方面。賴政府呢？一付眼不見為淨，好像坐等問題到時就會解決。兩岸關係搞到如此情緒以對，雙方政府都要各打五十大板。

如果是理性思考問題的開始，想明白了，加上感性的作為，普遍都會皆大歡喜；反之，自以為聰明地繞了一大圈，結果卻是勞民又傷財。

很自以為是的堅持，如果拉高視野、放大胸襟來看，不禁啞然失笑於其中的幼稚和偏狹。你搭乘過從台北飛往廈門的飛機嗎？兩地的直線距離約莫200公里，飛航時間正常30分鐘即可抵達。現在的航線卻要先飛高雄，轉向汕頭，彎回厦門，繞了個大匚型，花了80分才到。這不是勞民傷財，甚麼才是？

厦門、金門的距離既然填海到只剩1.6公里，建個跨海大橋如何？技術、經費絕對不是問題。如果建好了，金門在交通和經濟上會是最大的受益者。問題是，賴政府構築的政治藩籬像座海上長城，硬是把金門圍堵、封建起來。

▼賴政府構築的政治藩籬像座海上長城，硬是把金門圍堵、封建起來。（圖／記者林名揚翻攝）

從交通到經濟 地理距離近、政治距離卻很長

金門人原來可以經跨海大橋和翔安機場，擴大和世界的對接的。如果又把金門變成自由經濟貿易區和世界和平島，陸路、海路和空路都可直接通關回家或航向世界，擦亮中華民國和台灣自由和平的形象。一舉數得，奈何意識型態作祟，就是不幹，兩岸的地理距離很近，台海的政治距離卻很長，人民無奈！

金門，其實是屬於福建省。金門人經常倡議金門也搞獨立，既然跟他們不同省的台灣有些人，無視中華民國憲法天天都想搞獨立，有些金門人算過，把離島的澎湖和馬祖也聯合起來搞獨立，少說可能有百萬人會同意，民族自決，為何離島居民不行？

再來看看海上風力發電，你就會更覺得政治人物的腦袋真的滲水。沿著台灣海峽兩岸，各自都在大肆發展海上風力加發電，台灣還煞有其事地組了國家隊，高喊產業自主，大叫了7、8年，結果呢？

養了一堆綠友友的能源新貴，電力發不上來，產業自主則是自欺欺人，不少關鍵組件還是中國製(MIC)。大陸只花一半的錢可以搞好的事，台灣經費加倍還搞不好。只要反中有甚麼不可以，這是什麼治國方略？

沒錯，台灣的半導體、晶片、AI、IC很強，是護國神山；但是，別故意遮著眼睛看不到，大陸的智慧製造、綠色能源、電動汽車等等產業也世界無敵。美中科技貿易戰，掐了中國大陸脖子，也搶了台灣的關鍵自主權。中共呢？還搞不明白主要的敵人是誰？

▼兩岸的地理距離很近，台海的政治距離卻很長。（圖／路透）

兩岸沒有單邊押注本錢 發揮治國智慧吧

已故海基會董事長江丙坤曾告訴中共前總書記胡錦濤，台灣和跟大陸的距離會愈來愈遠或近，關鍵在大陸。現在的局勢來看，關鍵則在習近平和賴清德的腦袋裡。

雙城論壇是行之有年的兩岸官方對話平台，台北市長蔣萬安說的好，只要「雙城好、兩岸好」目標不變，兩市會持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠等原則進行交流，而且交流總比不交流好，增加了解總比增加誤解好。陸委會允許舉辦雙城論壇，應是認可北市府的態度，如果兩岸的城市交流能夠持續下去，絕對是中華民族之福。

自利是人的天性，國家更是如此。以大事小，以仁；以小事大，以智。面對地緣政治當道，大陸和台灣都沒有單邊押注的本錢，請習主席及賴總統發揮治國的仁心和智慧吧！

▼陸委會允許舉辦雙城論壇，應是認可北市府的態度，如果兩岸的城市交流能夠持續下去，絕對是中華民族之福。（圖／記者趙禕攝）

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