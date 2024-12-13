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不再能「打小孩」教養底線剩什麼？　刪除父母懲戒權改變了什麼?

我們想讓你知道…在我看來，這次修法是一個契機，但若缺乏配套措施，家長的管教困境將日益嚴重。因此，修法的成功，關鍵不在於「刪除懲戒權」的符號意義，而在於讓家庭教育更為完善。

家暴示意圖（圖／達志／示意圖）

▲當《民法》第1085條修正的消息傳來，家長圈一片嘩然。（圖／達志／示意圖）

● 陳擷安／科技集團法務

當《民法》第1085條修正的消息傳來，家長圈一片嘩然。「什麼？不能罵、不能罰，還要教？那我們還能做什麼？」這句話成為許多家長的心聲。

在過去，懲戒常被認為是家長教育子女的「底牌」。當講道理無效時，家長會選擇輕微的懲戒行為，例如禁止看電視、暫時沒收手機，甚至是讓孩子面壁思過。

但修法後，這些行為若被認定為「心理暴力」，家長可能面臨法律風險。這讓許多家長感到不安，「那我們還能怎麼教？」家長擔心失去威嚴，無法有效控制子女行為。「如果孩子不聽話，我該怎麼辦？」家長擔心無法有效應對孩子的叛逆行為，導致家庭教養秩序失控。「我會不會因為一時情緒不穩，被社會局找上門？」家長擔心一時的語言失控會被認定為心理暴力，面臨社會局介入的風險。

這次修法不僅僅是文字的變動，而是對「管教權」與「兒童權利」之間的重新思考，對家庭結構、家長角色以及教養方式都造成影響。究竟這一修法是對家長的「手腳束縛」，還是對兒童權益的「制度保障」？本文將從法律背景、爭議焦點到實務影響，全面剖析這場「懲戒權之爭」。

一、修法背景與動機

2024年11月28日，行政院通過了《民法》第1085條的修正草案，刪除了父母“懲戒”子女的權利，取而代之的是「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」的全新條文。

此次修法的主要動機是為了回應《聯合國兒童權利公約》（CRC）第19條的規範，該公約要求締約國採取一切適當的立法、行政及社會措施，以保護兒童免於受到包括體罰在內的身心暴力對待。

國際間的立法趨勢也顯示出同樣的方向。例如，韓國、法國、德國和日本等國家，均已刪除父母的懲戒權，並明文規定「親權之行使不得涉及身體或心理暴力」。因此，法務部的修法不僅是對國際趨勢的回應，也是對兒童人權保護的強化。

二、法律爭點與爭議

1. 懲戒與教養　界線如何劃分？

修法後的《民法》第1085條要求父母在教養子女時，必須尊重子女人格，並禁止對子女為身心暴力行為。然而，何謂「身心暴力」？這個概念的界線並不明確。例如，當家長暫時隔離不聽話的子女（如面壁思過）或暫時收走子女的手機，這些行為是否會被解釋為「心理暴力」？若沒有明確的界定標準，未來的執法與司法解釋可能會因人而異，導致實務適用上的困難與家長的恐慌。

2. 家長管教權　是否因此被削弱？

刪除「懲戒權」的條文，是否等同於剝奪家長的管教權？這是眾多家長團體的關切重點。根據2023年國教行動聯盟的調查，高達70.4%的家長反對修法，89.5%的家長則認為應加強對家庭教育資源的投入，而非片面刪除懲戒權。家長認為，適度的「懲戒」不等同於暴力，輕微的體罰（如輕拍手心）不僅不構成身心暴力，反而是教育子女的重要手段。

對此，政府應該考量到家庭教育的多樣性，並提供明確的法律解釋，避免家長在教養過程中陷入法律風險。

▼此次修法主要動機是回應《聯合國兒童權利公約》（CRC）第19條的規範，保護兒童免於受到包括體罰在內的身心暴力對待。（示意圖／pixabay）

▲▼親子,母子,爸媽,媽媽,小孩,小朋友,兒子,親情,家人,家長。（示意圖／pixabay）

三、修法後的實務影響

1. 教養行為　法律風險提高

修法後，家長的行為若被認定為「身心暴力」，將可能面臨法律追訴的風險。例如，若子女不滿父母的教養方式，透過兒少保護通報系統舉報父母，社會局可能介入調查，並進一步影響家庭內的教養關係。

對家長而言，這可能會使他們對「可用的教養手段」產生困惑，最終陷入「不敢教、不敢管」的困境。這與校園中教師管教權限被限縮後的情境類似，教師在面對違規學生時常陷入「不敢罰、不敢罵」的窘境。家長若也遭遇相同的處境，可能會讓子女的行為問題更加嚴重。

2. 家長的教養方式轉變

由於法律的限制，家長勢必需要採取「正向教養」的模式，即使用鼓勵、溝通與情緒管理的方式來教養子女。然而，正向教養需要更多的心理能量與教養技巧，尤其是當家長面對經濟與工作壓力時，這類方法的實踐難度會更高。

因此，政府應該積極推廣正向教養的教育資源，提供家長具體的指導方針，讓家長知道「怎麼教」比「不能怎麼教」更為重要。

3. 家庭教育資源的迫切需求

以日本為例，日本設立了「兒童家庭廳」，並提供專業的家庭教育資源，支援家長在教養子女時的各種需求，包括親職喘息服務、家務指導、專業親職輔導員等實際支援。

然而，台灣的家庭教育資源顯然不足。教育部對家庭教育的年預算僅3億元，占整體預算的比重不到0.1%，與日本的兒少支援系統形成明顯對比。若要落實《民法》第1085條的修法目標，必須擴充家庭教育的支援系統，協助家長從「權利的喪失」過渡到「教養方式的轉變」。

▼若要落實《民法》第1085條的修法目標，必須擴充家庭教育的支援系統，協助家長從「權利的喪失」過渡到「教養方式的轉變」。（圖／達志示意圖）

▲▼律師，司法，審判，辯護。（圖／達志示意圖）

四、結語與建議

《民法》第1085條的修法，無疑是台灣法制上的一大進步，反映了國際上「零體罰」的潮流，也體現了國家對兒童權利的重視。然而，這一修法也對家長的教養行為帶來了全新的挑戰，尤其是家長的法律風險提高、教養手段受限、教養責任加重等現象，若無具體的配套措施，恐將引發更多的社會問題。

我認為以下幾項建議應該被認真考量：

1. 明確界定法律責任：應明確界定何謂「身心暴力」，並提供可操作的具體行為範例，以避免執法標準的模糊不清，讓家長能清楚掌握法律紅線，減少家長的教養風險。

2. 推動正向教養教育：政府應積極推動親職教育，並建立線上線下的教育平台，提供家長教養技巧、正向管教的具體範例指引，讓家長在實務中能「有章可循」。

3. 擴充家庭支持系統：借鑒日本的「兒童家庭廳」模式，成立具體的兒童支援機構，提供包括親職喘息服務、心理支持、家務指導等服務，協助家長度過教養難關。

4. 擴大預算支持：家庭教育預算必須擴大，以滿足家長的實際需求，特別是針對偏鄉、經濟弱勢的家庭，政府應提供更充分的支援服務，確保修法後的教養秩序不會崩潰。

在我看來，這次修法是一個契機，但若缺乏配套措施，家長的管教困境將日益嚴重。因此，修法的成功，關鍵不在於「刪除懲戒權」的符號意義，而在於如何讓家長的教養行為不受影響，並讓家庭教育更為完善。

▼修法的成功，關鍵不在於「刪除懲戒權」的符號意義，而在於如何讓家長的教養行為不受影響，並讓家庭教育更為完善。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲▼家長,親子,小孩,父母,孩子（圖／取自免費圖庫pexels）

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