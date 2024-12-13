兩岸共識求不到　川普坐收漁翁之利！

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

前立法院長王金平不甘雌伏，籌設「中道和平聯盟智庫」，日前發表「兩岸和平倡議共同宣言」，提出兩岸論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，強調尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；他呼籲接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。

王金平兩岸新論述 不失「公道伯」色彩

王金平希望在紅、綠、藍三黨的歧異中找到重疊點，所以論述中包含三方不否認的主張。這樣的謀和用心彌足珍貴，但無法立即化解三方矛盾，也是必然的。他眼看兩岸和平已瀕臨最後關頭，各方如果仍然堅持己見，不肯退讓，台海和平與台灣安全堪憂。

紅藍綠三方政策跟王金平主張最接近的是已被邊緣化的國民黨，對於「主權分治不分立，治權互不隸屬，主權同而不分」的主張，國民黨主席朱立倫即刻表示，王金平這次提出來的論述，都是希望兩岸能夠和平，在現有的基礎上能夠讓兩岸進行交流對話，「我覺得這都是表示我們大家的支持跟肯定。」

「九二共識」由國民黨人首倡，中共局部接受並當符咒堅持，民進黨則堅決反對。王金平這次避談九二共識，主要考慮應是避免陷入兩岸與朝野爭議，以免模糊焦點，更使「台灣共識」與兩岸共識更不易建立。

基於這番促進兩岸和解與維持兩岸和平的苦心，王金平將論述核心擺在兩岸現狀「互不承認主權，互不否認治權」，並強調推動兩岸和平交流的重要性，而不談九二共識，隱含之意是民進黨及賴清德一再強調「中華民國與中華人民共和國不相隸屬」，凸顯兩岸關係是國與國關係的立場，再堅持下去，必有引戰之憂， 所以不得不遷就綠營，希望綠營在他「治權互不隸屬」的主張上勉與接受，以免予予人「不是維持現狀而是改變現狀」的論斷。

▼王金平希望在紅、綠、藍三黨的歧異中找到重疊點，所以論述中包含三方不否認的主張。（圖／記者季相儒攝）

從國民黨角度 肯定王金平的苦心

對於主張「基於中華民國憲法的兩岸共識」的國民黨而言，王前院長希望開啟兩岸和平交流的苦心足堪肯定，應有助於打破目前兩岸官方斷絕來往的困境，如果兩岸官方認可其主張，將可重啟兩岸和平交流的進程，這與國民黨長期推動兩岸和平的政策若合符節，國民黨中央沒有理由反對。

王金平高齡84，總統夢早已粉碎，應不再有功名追求。這次組織智庫應是基於「剩餘價值」再加利用的用心，希望以前院長的政治閱歷及「公道伯」的評價，為化解台海危機提供心力，並再現政治功力。

對於他這種為台灣和平續命的心意，藍紅雖未必盡然同意其觀點，但還是尊重的，至少不像綠營一樣口出惡言，一口回絕。

▼對國民黨而言，王前院長希望開啟兩岸和平交流的苦心足堪肯定。（圖／記者周宸亘攝）

在陸方眼中 沒有接受卻也未公開打臉

在陸方眼中，王金平雖非統一與統戰盟友，但不違背九二共識堅持的「一個中國」立場在，雖然具「本土化」色彩，有「偷梁換柱」的獨台勢力調調，但和民進黨的台獨主張還是略有區別。這回看他提出兩岸新論述，陸方沒有接受之意，但也未公開打臉。

國台辦發言人的回應只對既定立場照本宣科，稱兩岸同屬一個中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，願意在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各黨派、團體和人士進行交流往來、對話溝通。這個回應也就是既不肯也未否定。

▼陸方沒有接受之意，但也未公開打臉王金平論述。（圖／資料照）

綠營不滿意更不接受 堅持「新兩國論」

目前兩岸陷入政治僵局中，甚至出現戰爭風險， 如何避戰應是各方共同心願。兩岸官方一邊是用力踩紅線，一邊加強練兵並施壓力，找不到雙方都能接受的新提法、新主張，民意同樣進行漸遠，敵意不斷升高。

和多數台灣民眾同樣深以為危，王金平秉持折衷之道，將一中原則、九二共識轉化為「主權合而不分」，將互不隸屬侷限在治權範疇，並展露中華主義情懷。但要獲得兩岸、兩黨認可，建立共識，確實嘎嘎乎其難。

放在「雖不滿意但可接受」的量尺，藍營接受度最高，紅營次之，綠營則不滿意更不接受。

綠營一心一意謀獨，堅持「新兩國論」而反對任何有一種內涵的主張，但雖掌握台灣決策權，但兩岸關係已經不是台海兩岸關係，而是太平洋之間的兩岸關係，而且是美中之間的核心議題，兩強的博弈決定台灣前途；既不是兩千三百萬能決定，也不是中國或美國任何一方說了算。

▼綠營一心一意謀獨，堅持「新兩國論」。（圖／資料照）

川普只有利益 別奢望協防台灣

現在的問題關鍵是即將上台的川普如何看待與處理兩岸問題。 川普是一介商人，而且唯利是圖，甚至是一個很不殷實的奸商，眼中只有利而沒有義。兩岸矛盾不得化解，中國積極進行戰爭準備，台灣尋求國家安全，川普看到從中牟利的機會。他說自己是和平的締造者。他第一個任期沒有締造任何和平，但沒有發動戰爭也是事實，這主要是因為他基於商業算計，戰爭耗費太大成本，即使最後打贏也得不償失。

對川普而言，戰爭耗費巨大，為別國大戰更是有損無益。所以，對於兩岸爭端，他的基本考量是對中交易，對台謀利。

他和拜登最大的不同，在於拜登雖然是偽君子，說一套做一套，但至少還是有點價值理念，看近也看遠，在國際上謀利而不失其義。川普眼中只有美國眼前的己利與近利，一切價格算計，不知義為何物，「除了美國優先」之外沒有任何價值追求與執著；甚麼盟邦、民主同盟、理念接近、戰略價值，那是你說的，壓根兒不會閃過我的腦際。

拜登及其外交、國安要員都是建制派，以地緣政治競爭定位美中競爭，認為那是零和賽局，必須結合盟邦遏制中國與俄羅斯。

川普不來這一套，他知道美國在軍事上甚至經貿上都已經無法打敗中國，如果還有機會打垮對手，當然不會手軟，但如果實在力有未逮，博弈與談判是選項；方法則是施壓，拉高籌碼，再談判交易。

他和上次當選時跟蔡英文總統通話截然不同，已經和「交情很好」的習近平通話，協商已經開始。對於台灣，他明白說了，既然要我協防，就上繳保護費或保險費，最好把台積電等半導體也送到美國，讓美國重振製造業，創造工人就業機會。

面對明說「從來沒說過要保護台灣」的川普，台灣不必奢望他協防，更不必幻想他會出兵保護台灣，同時也不要以為他會結合盟邦合力包圍中國，威懾中國動武。

唯一的應對方法是拿出算盤，而且換位思考，從川普的立場與算計，拋開任何價值理念，純從利益上好好算算，才能看清川普執政後對華、對台舉措。拋開幻想、務實應對，是台灣自求多福唯一的辦法。

▼台灣不必奢望川普協防，更不必幻想他會出兵保護台灣，同時也不要以為他會結合盟邦合力包圍中國，威懾中國動武。（圖／路透）

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