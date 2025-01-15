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川普赤裸裸的利益算計　賴清德別再沈迷民主與專制對抗思維中

我們想讓你知道…川普已重繪世界地圖，另訂新的遊戲規則，我們不能再執迷不誤，而必須徹底摒棄冷戰思維，重建務實的世界觀，才能在暗礁重重的新世界中自求多福。　

▲▼總統賴清德副總統蕭美琴出席元旦升旗典禮，賴清德發表元旦談話。（圖／總統府提供）

▲當川普談到台灣，沒有一絲尊重與憐愛，有的只是冷酷與利益算計，台灣又如何在國際上安身立命。（圖／總統府提供）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

川普即將上任總統，他從競選到候任總統期間所發的言論，讓人感到他腦海中毫無所謂「民主陣營」的概念，甚至待友如敵、視敵為友。

當他談到台灣，沒有一絲尊重與憐愛，有的只是冷酷與利益算計。二戰後形成的自由主義國際秩序是否將被他棄之如敝屣？台灣又如何在國際上安身立命？

川普揚棄國際舊秩序思維　美國利益是最高原則

進步自由主義的路線延續冷戰結構，一路高歌凱進，全球化是其表徵，也是其驅動力。這樣「以規則為基礎」的自由國際秩序涵納個人主義、民主與多元認同的進步價值，在國際上形成價值同盟。

川普溢出這個脈絡，他第一個任期即已蔑視自由國際秩序，疏離、退群、脫勾不絕，強調美國的國家利益優於一切。自由貿易和美國援助如果傷害美國的國家利益與傳統價值，都應該讓路或揚棄，沒有民主國家對抗專制國家的兩極結構思維。

他揚棄國際舊秩序的思維與路線，深獲普丁、金正恩、尼坦雅胡以及歐洲和南美一眾極右民粹領導人的好感，美國固有盟邦則承受重大壓力。現在他變本加厲，揚言與普丁言和，要烏克蘭以土地換和平；對北韓，他熱情招手；至於民主盟邦，他揚言徵收高關稅，要求增加軍事開支，再經濟不振與債務高抬下必須再削減社會保障與公共建設，而眾友邦和衷共濟的國際組織以及與美國互惠互利的協議，他則毫不珍惜，作態退出或者棄置。

川普不但要去全球化，還要去盟邦化，在他腦海中，世界沒有民主與專制對立構成的集團性對抗，沒有經濟友好國與敵對國之分，甚至沒有供應鏈近岸、友岸這回事，只剩下赤裸裸的美國利益算計。

他徹底揚棄冷戰思維，第一個任期發動對中國大陸的高關稅以及科技鎖脖子，不是因為中國是專制國家，而是因為其漸有實力挑戰美國霸權，以及享有對美鉅額的貿易順差。他的第二個任期在「美國優先」及後冷戰思維上只會走得更遠、更極端，大幅度重新塑造國際秩序與交往、交易的規則。

美國和世界的關係即將大幅改變，全球化將被他擺在美國利益的天秤上重新定義，基於「美國優先」的經濟和外交政策，將引導美國全球定位的調整。美國二戰及其後大力付出自身資源以維護盟國政經利益與全球規則，令友邦視其為「善意霸權」，如今川普無意奉守與延續決意，甚至決意利用期間的不對稱的優勢獲取美國政經利益，邁向「自我中心霸權」。

在安全上，他將對於傳統盟友要求更多；在經濟上，對於既有盟友和無戰略競爭關係的經貿夥伴，他以關稅威脅，要求更多的財稅奉獻、更大的市場開放、更多的在美國設廠生產或其他的政策讓步，終極目的是擴大美國企業在全球的利益以及外國產業資本流入美國，讓美國在全球化的收益分配中獲得更大份額。

這將衝擊世界跨境貿易以及全球供應鏈格局。不管是民主國家還是專制國家的對美貿易，順差越大者越需加徵關稅；無論哪一國企業主導的供應鏈，都必須為美國企業效力，絕無「民主」與「紅色」之分，而且供應鏈是你泥中有我、我泥中有你，無法切割出來做區別對待。

捍衛美國利益是川普信奉的最高原則，對經貿只有單面性思考，沒有兩個集團區隔與對峙的界線。美國原是全球化最積極的倡議者與推動者，在全球資源的優化配置上獲益良多，如今因為維繫美國利益之所需以及國內政治之所迫，美國逐利重於一切，將不再基於政治理念而劃分陣營，以民主與專制兩極對立而做區別對待。

▼捍衛美國利益是川普信奉的最高原則，對經貿只有單面性思考，沒有兩個集團區隔與對峙的界線。（圖／路透）

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）

台灣必然承受壓迫與代價　必須重建務實世界觀

面對川普去全球化與去盟邦化的逆轉，台灣必然承受其壓迫，無法在安全上、貿易上繼續享受現有待遇，不被收回或是付出更大代價誠屬不易。台灣未來必須向美國上繳更多保護費或是保險費；現在對美的巨大貿易順差將被他盯上，加徵關稅的巨棒可能揮打過來；半導體產業面臨赴美設廠生產壓力。面對即將到來的世事變遷，台灣不能仍停留在冷戰思維的格局中。

賴清德總統的元旦講話侷限在民主陣營與反中論述，他呼籲「全球民主陣營更應該攜手合作，撐起『民主保護傘』」，又把供應鏈區分為「民主供應鏈」和「紅色供應鏈」，期望深化實際上不存在的「民主供應鏈」韌性，同時關注「紅色供應鏈低價傾銷，對台灣產業造成的衝擊」。

這樣的世界觀未跟上川普時代，仍停在冷戰的固陋思維中，不僅昧於世事變遷，不知如何自我調適，甚至將侵害國家的整體利益及業者的微觀利益。

川普已重繪世界地圖，另訂新的遊戲規則，我們不能再執迷不誤，而必須徹底摒棄冷戰思維，重建務實的世界觀，才能在暗礁重重的新世界中自求多福。

▼賴清德的世界觀未跟上川普時代，仍停在冷戰的固陋思維中，不僅昧於世事變遷，不知如何自我調適，甚至將侵害國家的整體利益及業者的微觀利益。（圖／路透）

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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