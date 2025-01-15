石破茂加碼日中執政黨交流　防「日本有事」

▲日本新首相石破茂全力衝刺日中關係改善。（圖／路透）

●何思慎 ／輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、 中華民國國際關係學會理事

日本首相石破茂試圖會見美國候任總統川普受挫後，逆勢操作日本外交，全力衝刺日中關係改善。石破9日在首相官邸會見自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁，於兩人13日啟程訪中前交付親筆信，展現石破對日中關係的重視。

日中恢復黨際交流 意義重大

「日中執政黨交流機制」不僅是雙方官式外交的補充，亦為日中關係轉正的具體象徵，該對話自2018年中斷至今，期間日、中齟齬不斷關係惡化，當下恢復黨際交流意義重大。

森山裕表示，關於日中的各項問題，在複雜的關係中進行深入的對話十分重要。日中執政黨高層的對話可助勢雙方問題的緩解，制約地緣政治下的戰略安全對立升高，營造有利於日中友好的外在環境。

自民黨著眼於藉執政黨的對話機制摸索重啟「首腦外交」的可能性，森山裕透露「首相有意儘早訪問中國」。若石破實現訪中，自2020年延宕至今的習近平訪日即有眉目。

森山為日中友好議員聯盟核心成員，於2024年兩度走訪中國，會見全國人大委員長趙樂際，主導恢復「議員外交」。日中友好議員聯盟在原任會長二階俊博離開政壇後，會長懸缺至今，森山為可能的繼任人選。

在二戰結束80周年之際，石破積極佈局日中關係，不僅將黨務交給友中的森山裕，更任命系出同門的岩屋毅為外相。岩屋毅被視為前首相田中角榮的關門弟子，為自民黨內的知中派。

1972年9月，田中雖實現日中邦交正常化，但雙方囿於「歷史認識問題」、釣島爭端及地緣戰略矛盾，日中關係難言「正常」。在美中競爭下，岸田內閣更在「安保三文件」中將中國定位為「前所未有的戰略挑戰」，「日中友好」成為空談。

▼「日中執政黨交流機制」不僅是雙方官式外交的補充，亦為日中關係轉正的具體象徵，當下恢復黨際交流意義重大。（圖／路透社）



石破的加碼 成為落實戰略互惠關鍵

繼去年底岩屋毅訪中醞釀日中信賴的恢復，石破加碼「日中執政黨交流機制」成為落實新戰略互惠關係的關鍵。石破藉交流、對話促進日中社會和解，管理與中國的政治衝突，降溫日本周邊緊張，避免「日本有事」。何況對多邊關係興趣缺缺的川普可能對美日同盟關係帶來負面影響，石破須未雨綢繆，創造日本對美外交工具箱中的槓桿，及早透過黨政高層對話緩和日中關係的對立。

石破若能在7月的參議院選舉立於不敗，將在8月15日發表戰後80周年的首相談話（「石破談話」），不在「歷史認識問題」上詭辯「侵略」的石破，可望藉此將日中關係帶離侵華歷史的糾葛，迎來習近平訪日，以「第五份文件」重新定錨日中關係，完成田中角榮未盡之事功。

然而，石破在推動日中「首腦外交」之際，仍不免俗的尋求先行訪美，最快於2月與川普在華府會談。畢竟戰後歷任首相無法妥善處理日美關係命定將是短命首相，石破試圖在日中關係留下政績，須先過川普這關，以免遭黨內物議。

石破深知身為少數內閣首相，過度操作日中關係徒留黨內麻生及舊安倍派等反對勢力逼宮話柄。步步為營的石破先遣前首相、自民黨副總裁菅義偉出席美國前總統卡特的國葬，就是伺機與川普團隊接觸投石問路。

▼石破試圖在日中關係留下政績，須先過川普這關，以免遭黨內物議。（圖／達志影像／美聯社）

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