北檢辦柯案畫錯重點？　柯文哲下場其實是自己一手造成

▲民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

● 陳敏鳳／資深媒體人

民眾黨在1月11日舉辦了「釘孤枝」活動，號召小草及民眾上街抗議司法對柯文哲的不公平，人數上比意想中還多，只不過說這完全是為了聲援柯文哲而來，事實不符，反而更應該說是集合了反民進黨政府議題如反年改的群眾。柯案目前接下來真正的戰場還是在法庭，一些過去曾跟柯文共事的人士就指出，北檢應調整偵辦的重點，除了許芷瑜之外，應放在追查金流去向，才能坐實收賄圖利之罪。

111行動小草確實很多 但民眾黨未來並不樂觀

111行動聚集的人潮，比起平日在北所或北檢聲援「阿北」的小草人數的確多很多，但充其量這只是一場幫黃國昌代理黨主席充面子的場合，並不能精準反應柯文哲目前的能量還有多少，即使所謂「小草協會」要搶進黨中央，但民眾黨的未來也並不樂觀。

不過，還有小草願意跟隨，是否也反應北檢的起訴書裡，並沒有在收賄圖利犯罪行為，展現明確證據，才使得藍白人士有解讀的空間，敢上街去挺貪污嫌疑人。

一位35歲就進總統府從事多年國安事務的人士，曾在2014年和2018年都幫柯文哲打過大選，他分析柯文哲的個性自大驕傲，凡事很喜歡說「朕意已決」，很多次曾規勸柯文哲，但柯文哲的回答就是為何別人能做他不能做？拒絕接受別人的好言相勸，也就是說，柯文哲現在爆出來違法收錢的事，都是在柯文哲明知不對及違法的情況下所為，並非柯文哲在法庭上裝傻及所說的「一概不知」。

例如，柯文哲曾在與幕僚的晨會指著某位幕僚說，「如果你要搞錢就不要來搞政治」，結果呢？這句話拿來形容柯文哲不是剛好而已。

這位人士也回憶，曾勸柯文哲要好好處理旁邊的人，有些不適當的人不應該留在身邊，但柯文哲會回答，所有的千里馬都出自於劣馬！

言下之意，就是柯文哲認為自己很會用人，即使備受爭議或無才之人，只有柯文哲可以把這種「劣馬」用成「千里馬」，自己則是伯樂。

如今看看民眾黨這些人哪些人是被柯文哲用成了「千里馬」呢？包括自己的同學李文宗也成為被告，那真正可能千里馬的蘇麗瓊、林洲民等都被逼退了。柯文哲今日的下場都是自己一手造成。

▼如今看看民眾黨這些人哪些人是被柯文哲用成了「千里馬」呢？今日的下場都是自己一手造成。（圖／記者林敬旻攝）

北檢還未給出真正答案 外界還有熱鬧可看

北檢起訴書出來之後，外界對於所謂的收賄款項1710萬元，頗為意外，相對圖利金額211億，似乎不成比例，交錢地點時間也落個「某時地」，因此有些失焦，使得目前能讓媒體熱烈討論也只有在政治獻金部分，已從2024年回顧到2014年。

這些侵占政治獻金固然有罪責，加上圖利，要判柯文哲十年以上並非難事，但真正核心還是應該在京華城圖利收賄真實情況，以及是否有洗錢問題。

依據北檢的起訴內容，這部分並沒有很多，所以，藍白有話可以辯解，外界有熱鬧可以看，因為真正核心的重犯部分，北檢還未給出真正答案。

這位具有資深政府及國安經驗的人士分析，「橘子」跟隨著柯文哲走來走去，跟上跟下，被柯文哲授權收錢交錢，當然很重要，但是檢方更該注意錢的去向。如果橘子留給男友的電話裡，曾提到柯家曾有錢從6千萬到3億元，而前柯文哲募款人也證言曾赴柯家面交陳佩琪一百多萬，那這些錢到底流向那裡？

這位人士指出，某位張姓和邱姓幕僚關鍵性可能比橘子更重要，這二位其中有位是金融機構出身，另一位是幫柯處理過金錢的人，若使用加密貨幣，這二位可說是內行人，檢方為何不多下點功夫調查，增加起訴收賄罪的說服力。

這位人士對柯的起落也很感嘆，本來柯文哲號稱是白色力量，後來被認為「檳榔」，最後差點變成「櫻桃」，他認為柯文哲就是一個沒有見過世面的政治人物，容易隨著外界環境的名利搖擺，且個性自大、目中無人又不肯學習才會落到這種下場。

▼依據北檢的起訴內容，真正核心的重犯部分，北檢還未給出真正答案。（圖／記者湯興漢攝）

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